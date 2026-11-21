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Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, va juca sâmbătă, 21 noiembrie, pe ”Santiago Bernabeu”, în etapa cu numărul 12 din La Liga, contra lui Real Madrid. Jucătorul vine după un scandal uriaș la echipa națională a României, refuzând selecția făcută de Gică Hagi pentru meciurile și a Bosniei (1-2).

Ionuț Radu este titular în Real Madrid- Celta Vigo

În ciuda perioadei de inactivitate pe plan internațional, antrenorul lui Celta Vigo, Claudio Giraldez, continuă să aibă încredere în portarul român. Astfel, Ionuț Radu se va afla între buturile echipei de pe Estadio Balaidos, pentru duelul contra lui Real Madrid. Acestea sunt echipele aliniate pentru duelul de pe ”Santiago Bernabeu”

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Celta Vigo (3-4-3): Radu – Rodriguez, Lago, Alonso – Carreira, Burcio, Moriba, Galan – Alvarez, Duran, Swedberg.

– Rodriguez, Lago, Alonso – Carreira, Burcio, Moriba, Galan – Alvarez, Duran, Swedberg. Rezerve: Antanon, Aspas, Bayindir, Caceres, Driouech, El Abdellaoui, Faye, Febas, Gonzalez, Jutgla, Nunez, Rueda.

Antanon, Aspas, Bayindir, Caceres, Driouech, El Abdellaoui, Faye, Febas, Gonzalez, Jutgla, Nunez, Rueda. Real Madrid (4-4-2): Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, Konate, Carreras – Guler, Camavinga, Silva, Bellingham, Mbappe, Diomande

Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, Konate, Carreras – Guler, Camavinga, Silva, Bellingham, Mbappe, Diomande Rezerve: Cucurella, Diaz, Dumfries, Eder Militao, Endrick, Espi, Lunin, Pitarch, Rudiger, Tchouameni, Valverde, Vincius Jr.

Duelul din capitala Spaniei va fi unul important pentru Celta Vigo. Trupa lui Ionuț Radu se află pe locul 13, cu 13 puncte, fiind la două lungimi în fața lui Levante, echipă aflată pe prima poziție retrogradabilă. În cazul unui rezultat favorabil, trupa de pe Estadio Balaidos s-ar putea distanța de ”zona roșie”, putând, pe viitor, să obțină și un rezultat negativ fără să ajungă într-o situație periculoasă.

În tabăra lui Jose Mourinho, duelul are o încărcătură ridicată. Diferența de puncte între Real Madrid (locul 2 din La Liga) și Barcelona (liderul din La Liga) este de numai trei puncte. Astfel, o victorie împotriva lui Ionuț Radu i-ar putea aduce pe ”galactici” la egalitate de puncte cu marea rivală. Pentru acest lucru, este nevoie de ajutorul lui Villareal. ”Submarinul galben” va întâlni pe Barcelona duminică, 22 noiembrie, de la ora 15:00, pe Camp Nou.

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Ionuț Radu a zis ”pas” echipei naționale a României

Portarul român a fost selectat de Gică Hagi pentru meciurile naționalei din fereastra internațională a lunii noiembrie. Totuși, . Ionuț Radu a luat decizia din cauza unor probleme medicale la nivelul umărului drept. Acesta a anunțat din timp Federația Română de Fotbal despre indisponibilitatea sa.

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Deși a fost acuzat că doar încearcă să obțină niște zile libere, problemele medicale ale lui Ionuț Radu s-au adeverit. Claudio Giraldez, antrenorul lui Celta Vigo, a decis să nu îl utilizeze în meciul din Cupa Spaniei contra celor de la Salamanca, 5-0. Buturile celor de la Celta Vigo au fost apărate de principalul său concurent pe post, turcul Altay Bayındır.