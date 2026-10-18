Sport

Ionuț Radu, vedetă în Marca și AS după Celta Vigo – Alaves 2-1: „Paradă crucială” / „Salvatorul din prelungiri”. Ce note a primit

Gabriel-Alexandru Ioniță
18.10.2026 | 20:30
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Ionuț Radu, vedetă în Marca și AS după Celta Vigo - Alaves 2-1. Foto: Profimedia
Ionuț Radu, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în Celta Vigo - Alaves 2-1! Ce au scris jurnaliștii de la Marca și AS despre el și ce note a primit portarul român
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Ionuț Radu (29 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în meciul Celta Vigo – Deportivo Alaves 2-1, disputat duminică în cadrul etapei cu numărul 9 din La Liga. După 0-0 la pauză, în repriza secundă gazdele s-au desprins la 2-0, iar pe final oaspeții au reușit să reducă la un moment dat din diferență, după ce anterior avuseseră câteva ocazii foarte bune de gol.

Ionuț Radu, printre cei mai buni jucători de pe teren în Celta Vigo – Alaves 2-1

Doar că portarul român de la Celta a fost într-o formă excelentă și a oferit de fiecare dată replici pe măsură, inclusiv în prelungirile partidei, când Alaves putea să dea lovitura și să egaleze. Per total, Radu a avut mai multe „parade”, motiv pentru care la finalul meciului a primit nota 7.9  de la jurnaliștii spanioli de la Marca pentru prestația sa din acest joc.

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Ei au semnalat că internaționalul român a avut la un moment dat o „paradă crucială” la o execuție a lui Boye. De asemenea, au notat că Ionuț Radu a dat dovadă de „reflexe deosebite” în prelungirile partidei, la o lovitură de cap trimisă de Mariano. În această anchetă jurnalistică, un singur jucător intrat pe teren în acest meci a primit o notă mai mare decât goalkeeper-ul român.

Ce note a primit Ionuț Radu în Marca și AS

Este vorba despre coechipierul Javier Rodriguez, cel care a marcat un gol și a dat și o pasă decisivă, fiind notat astfel cu 8.2. De asemenea, la finalul acestui meci, Ionuț Radu a fost lăudat și de jurnaliștii de la AS. Printre altele, ei au apreciat că românul a fost „salvator în prelungiri” pentru Celta Vigo. Și în ancheta lor, tot Radu și Rodriguez au fost cei mai buni jucători de pe teren în această partidă, cei doi fiind notați, pe o scară de la 1 la 5, cu câte 3 „trefle”, alături de Hugo Novoa de la Alaves, marcatorul golului oaspeților în acest meci.

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„Am intrat în acest meci cu multă pasiune și am vrut să le oferim fanilor victoria. Sunt incredibil de fericit să fiu la clubul vieții mele și sunt foarte entuziasmat să continui să cresc aici și să țintesc și mai mult. Am avut niște dureri de spate, dar acum sunt bine”, a declarat la final Javi Rodriguez, MVP-ul meciului, citat de AS.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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