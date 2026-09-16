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Ionuț Radu, video viral înainte de Omonia Nicosia – Celta Vigo. Cum s-a pregătit pentru duelul cu Florin Tănase

Prima etapă din „faza Ligii” Europa League programează un duel între români. Florin Tănase și Ionuț Radu vor fi adversari în Omonia Nicosia - Celta Vigo. Înaintea meciului, portarul a devenit viral pe TikTok
Cristian Măciucă
16.09.2026 | 11:33
Ionut Radu video viral inainte de Omonia Nicosia Celta Vigo Cum sa pregatit pentru duelul cu Florin Tanase
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Ionuț Radu, video viral înainte de Omonia Nicosia - Celta Vigo. Cum s-a pregătit pentru duelul cu Florin Tănase. FOTO: Fanatik
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Prima etapă din „faza Ligii” UEFA Europa League începe cu un duel de foc pentru români. Florin Tănase (31 de ani) și Ionuț Radu (29 de ani) vor fi adversari în Omonia Nicosia – Celta Vigo. Înaintea partidei din Cipru, spaniolii au postat un clip cu portarul nostru, care s-a viralizat rapid pe TikTok.

Ionuț Radu, viral pe TikTok înainte de întâlnirea cu Florin Tănase

Omonia Nicosia – Celta Vigo este unul dintre cele mai atractive meciuri din prima rundă a tabloului principal din UEFA Europa League. Partida de pe GSP Stadium este programată miercuri, 16 septembrie, de la ora 19:45. Florin Tănase e în lotul ciprioților, în timp ce Ionuț Radu, mai mult ca sigur, va fi titular în poarta galicienilor.

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Până la fluierul de start al arbitrului, Radu s-a destins pe rețelele de socializare. Celta Vigo a postat un videoclip cu goalkeeperul român, care face câteva mișcări de freestyle, și i-a etichetat pe cei de la Juventus Torino. Celta Vigo se va înfrunta cu „Bătrâna Doamnă” în a doua etapă din „faza Ligii” Europa League, pe 15 octombrie.

@rccelta Your turn @juventus. Show us what you’re made of 🫡 #Celta #EuropaLeague #Juventus #AndreiRadu #EuroCelta ♬ Aura x Glory (Slowed) – Sr Billes

Ionuț Radu s-a înfruntat cu Juventus în „Derby d’Italia”

Postarea face referire la faptul că Ionuț Radu se va înfrunta din nou cu Juventus, la fel ca în vremurile în care portarul român evolua în Serie A. Radu a fost implicat inclusiv în Derby d’Italia, el fiind un produs al academiei lui Internazionale Milano.

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Totuși, internaționalul român n-a prins niciun minut contra lui Juve în calitate de jucător al Interului, dar a văzut în câteva rânduri Derby d’Italia din postura de rezervă. Ionuț Radu a evoluat de patru ori contra lui Juventus, echipă împotriva căreia are o victorie, două înfrângeri și o remiză, rezultate înregistrate pe vremea când românul juca pentru Genoa și Venezia.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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