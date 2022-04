Ionuț Rusu și Anisia Gafton fac echipă la Te cunosc de undeva. De ce se teme actorul cel mai mult

Fostul concurent de la iUmor, în vârstă de 29 de ani, a vorbit despre proiectul de la Antena 1, unde va face cu o colegă de breaslă. Tânărul a spus de ce se teme cel mai mult, totul având legătură cu blondina.

Ionuț Rusu și Anisia Gafton, colegi la Te cunosc de undeva. Ce îl sperie pe comediant

Ionuț Rusu a dezvăluit că frica sa cea mai mare este strâns legată de Anisia Gafton, care obișnuiește să murdărească hainele tuturor înainte de a urca pe scenă. Actorul speră să o țină departe de alimente și băuturi.

„Cel mai tare mă sperie Anisia, după ce reuşim să trecem cu bine peste orele petrecute la machiaj şi la costume. Şi spun asta, pentru că e deja tradiţie ca exact înainte de momentul nostru pe scena transforming show-ului să murdărească nu doar costumul ei, ci şi pe al meu.

De asta încerc să o ţin cât mai departe de alimente sau băuturi, pentru că invariabil se întâmplă ceva şi veţi vedea asta şi la tv!

Apoi, mă sperie corzile mele vocale, care aleg uneori să nu funcţioneze optim fix în timpul filmării, probabil şi-ar fi dorit să fie în gâtul altcuiva şi mă sabotează!”, a declarat Ionuţ Rusu despre show-ul Te cunosc de undeva.

Anisia Gafton, prinsă în fapt. Ce a mărturisit blondina

Anisia Gafton a recunoscut declarațiile făcute de partenerul de la Antena 1. Fosta concurentă de la iUmor a mărturisit și care sunt lucrurile de care îi este cea mai mare teamă în emisiunea moderată de Alina Pușcaș și Pepe.

„M-am prins, nu cafea, nimic cu ketchup sau muştar, căci nu ştiu cum fac că ajung să le împrăştii întocmai cum dau zidarii prima mână cu trafaletul de var pe pereţi! Şi cum Ionuţ e cel mai aproape.

De obicei sunt obişnuiţi ca după trei ore la machiaj, pe care le stau legată cu şapte noduri ca să nu mă tot mişc pe scaun, din Smeagol (n.r. Gollum – Lord of the Rings) să devin Mama la Dragoni ( Khaleesi, Game of Thrones)!

Acum… ce se şi întâmplă… veţi vedea pe parcurs!”, a completat colega lui Ionuț Rusu de la .

Sezonul cu numărul 17 va avea premiera sâmbătă, 30 aprilie, la Antena 1. Emisiunea urmează să fie difuzată începând cu ora 20:30.