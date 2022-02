Un fost jucător al „câinilor” își caută echipă. De ce nu a mai semnat cu Petrolul: „Cred că U Cluj sau Hermannstadt au prima șansă la baraj cu Dinamo”

După nouă ani la Dinamo și accidentare groaznică la genunchi, mijlocașul în iulie, după intrarea clubului în insolvență.

s-a recuperat după operație și a fost aproape , însă în cele din urmă jucătorul nu s-a mai înțeles cu „lupii galbeni”, iar acum e liber de contract.

Ionuț Șerban nu ar spune nu unei reveniri la Dinamo: „Am mai lucrat de două ori cu Stoican”

a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre situația sa, problemele de la Dinamo, iar mijlocașul care a mai lucrat cu Stoican în „Groapă” nu ar spune nu unei reveniri.

ADVERTISEMENT

Cum ești din punct de vedere fizic?

– Sunt bine, nu mai am . Mă antrenez cu un preparator fizic și fac antrenamente alături de Metalul Plopeni în momentul ăsta.

De ce nu ai mai rămas la Petrolul?

– M-am antrenat câteva luni cu ei și trebuia să semnez, însă ei avea deja lotul făcut și în cele din urmă nu ne-am mai înțeles. Ăsta a fost motivul principal. Sunt discuții cu mai multe echipe și am fost sunat de mai mulți oameni din fotbal și aștept răspunsuri.

ADVERTISEMENT

Ionuț Șerban a trecut prin momente grele la Dinamo

Le porți pică celor de la Dinamo?

– Pentru mine e mai greu, pentru că eu nu am jucat la Dinamo, nici înainte de accidentare din diverse motive și acum e normal să îmi fie mai greu. Am aproape un an de când n-am mai jucat. Am trecut prin momente foarte grele. 7 luni am stat pe bară.

Dacă aș fi terminat contractul cu Dinamo aș fi fost pregătit să joc direct, poate ar fi fost o altă situație. Așa a trebuit să aștept și să mă refac și a fost mult mai dificil. Am mai pierdut 5-6 luni. În momentul de față am nevoie de o pregătire echivalentul unui cantonament de iarnă de 2-3 săptămâni ca să joc 90 de minute.

ADVERTISEMENT

Ai mai fi dispus să te întorci la Dinamo?

– M-am mai gândit și eu la treaba asta. M-aș gândi, nu cred că aș spune nu! Eu mai țin că legătura cu foștii colegi, dar de la club nu am mai vorbit cu nimeni. Eu am renunțat cu câteva luni înainte la o parte din salariu, însă așa a fost să fie. Nu au procedat corect cu mine, dar a fost comportamentul conducerii din acel moment. Însă acum nu mai e nimeni din conducerea de atunci a lui Dinamo.

Ionuț Șerban: „Oricărui jucător care ar veni acum la Dinamo i-ar fi greu”

Cum ți se pare situația lui Dinamo?

– Nu știu dacă niște transferuri ar ajuta neapărat Dinamo în momentul de față. Cred că e vorba despre jucători și cum se simt ei în club în momentul de față. Oricărui jucător care ar veni acum la Dinamo i-ar fi greu în această situație sportivă și financiară, plus presiunea pusă de fani pe jucători și antrenori. Eu cred că soluția e să încerce să mobilizeze jucătorii, nu să aducă neapărat alții noi, pentru că sunt fotbaliști de valoare la Dinamo în momentul de față. Nu cred că lipsa valorii a fost problema.

ADVERTISEMENT

Crezi că pot retrograda?

– Nu știu ce să zic. Din punct de vedere sportiv ei sunt acum pe poziție de retrogradare. Poate cu noroc și cu ajutorul altor echipe vor reuși să rămână în Liga 1 dacă nu se vor putea scoate singuri din situația asta. Eu cred că mai ales la meciurile de baraj se poate întâmpla orice. Sunt mai imprevizibile ca meciuri de Cupă.

Cred că Dinamo în acest moment ar avea probleme mari cu Petrolul. Au un antrenor bun și relații de joc închegate. Contează foarte mult că sunt de mult timp împreună. Universitatea Cluj și Hermannstadt sunt iar niște echipe care eu cred că ar porni cu prima șansă cu Dinamo. Cred că echipele de pe primele locuri și cu rezultate din Liga a doua pornesc ca favorite. Plamen Iliev a ales să meargă la Sibiu decât să rămână la Dinamo.

ADVERTISEMENT

Ionuț Șerban nu crede că Flavius Stoican e vinovat pentru situația de la Dinamo

Ai mai lucrat de două ori cu Flavius Stoican…

– E destul de criticat dar nu cred că are nicio vină. Eu îl cunosc foarte bine și știe să motiveze foarte bine jucătorii. Nu cred că nu lucrează din punct de vedere tactic. Eu știu cum face antrenamentele. Ce altceva să lucrezi dacă nu tactic? Nu cred că de-asta nu are Dinamo rezultate.

În situația în care a venit se aștepta o schimbare a rezultatelor și e normal ca acum să fie criticat. Orice antrenor are nevoie de mai mult de o lună-două pentru a avea rezultate, mai ales când schimbi o echipă întreagă. Cam asta s-a întâmplat mereu la Dinamo în ultimii 5-6 ani la Dinamo și nu s-a creat niciodată o echipă omogenă. Jocul și rezultatele au fost din ce în ce mai slabe. Eu cred că niciun antrenor nu a avut timp.

Ți-e dor de fotbal mai mult ca oricând?

– E tot ce îmi doresc. Asta știu să fac și vreau din tot sufletul să revin pe teren. A trecut un an de când nu am mai jucat un meci oficial, dar sunt sigur că pot reveni să joc la un nivel bun. Am doar 26 de ani. Și vreau să mai joc zece ani de-acum încolo.