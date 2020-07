Ionuţ Şerban: „Îmi doresc să rămân la Dinamo, dar să joc!“. Adrian Mihalcea: „Suntem mult schimbaţi în bine“

FCSB a trecut de Dinamo cu 1-0 în returul semifinalei Cupei României, calificându-se în finală, după 0-3 în tur. Golul a fost marcat de Adrian Petre în minutul 2.

La finalul partidei, la flash-interviuri, Ionuţ Şerban a lămurit situaţia lui la clubul din Ştefan cel Mare, precizând că şi-ar dori să continue la echipă, cu o singură condiţie, să joace.

„Chiar dacă nu au fost suporterii, care ar fi schimbat totul, ne-am dorit foarte mult. Golul rapid ne-a făcut să pornim de la 0-1. Contractul meu se termină în august, dar sunt deshis la orice.

Îmi doresc să rămân la Dinamo, dar să joc! Mă pregătesc şi sunt sigur că se rezolvă totul. Sunt de 7 ani aici şi îmi doresc să rămân, dar vreau să joc! În următoarele etape vor veni şi rezultatele, şi vom avea mai multă linişte“, a declarat Ionuţ Şerban.

„Faţă de meciul tur, am avut o evoluţie mult mai bună, deşi au lipsit doi jucători cu experienţă la mijlocul terenului. Astăzi, am avut altă atitudine. Suntem mult schimbaţi în bine, faţă de ultimul meci. Am vrut să le împlinim această dorinţă fanilor, dar…

Acum ne gândim la campionat. Sunt la această echipă să antrenez. Nu mă interesează problema cu Andrei Vlad“, a spus Adrian Mihalcea, antrenorul lui Dinamo.