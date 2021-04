Ionuţ Şerban rupe tăcerea: “Alţii au primit mult mai multe şanse la Dinamo!” Exclusiv

Ionuț Șerban e dezamăgit de faptul că nu a jucat mai mult la Dinamo, deși de-a lungul timpului alți fotbaliști au primit șanse mai multe decât el, însă speră să revină cât mai repede după accidentare.

Mijlocașul lui Dinamo este urmărit de ghinioane și a suferit o accidentare care îl va ține departe de gazon până la finalul acestui sezon din Casa Pariurilor Liga 1, într-un moment în care Gigi Mulțescu avea nevoie de toți jucătorii.

Cel mai vechi jucător din lotul „câinilor” a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a abordat toate problemele prin care clubul a trecut în ultimul timp dar și despre meciul cu CFR Cluj.

Interviu FANATIK cu Ionuț Șerban cel mai vechi jucător din lotul lui Dinamo: „În opt ani la Dinamo am trecut prin multe!”

Cum te simți după operație?

– Sunt bine, e totul în regulă! Mai am ceva dureri la anumite mișcări, dar cred că o să încep recuperarea într-o săptămână și cred că o să revin mai repede de șase luni.

De ce ai mers în Turcia să te operezi?

– Păi Dinamo are un parteneriat cu clinica din Turcia. Am decis să merg acum să mă operez pentru că nu se mai putea amâna și vreau să revin cât mai repede.

„S-a întâmplat la antrenament la o schimbare de direcție!”

Ești urmărit numai de ghinioane…

– Așa este… S-a întâmplat pur și simplu la antrenament, la o schimbare de direcție. Nu a fost niciun contact cu un coleg! Sunt puternic și am soția și copilul alături de mine și o să trec peste asta. Sunt sigur.

Regreți că nu ești apt și nu îți poți ajuta echipa?

– Îți dai seama! Chiar dacă nu am jucat foarte mult, cred că era nevoie de mine, mai ales că sunt probleme cu COVID-ul, suspendări, accidentări și îmi pare rău că ratez finalul de sezon și nu pot dau o mână e ajutor. Nea Gigi Mulțescu mi-a zis că se baza pe mine. Dar m-am accidentat și nu am ce să mai fac acum. E greu.

„Încerc să mă concentrez pe fotbal și nu mă gândesc la acea clauză! Domnul Șiman avea mare încredere în mine”

Cum s-a luat decizia să fie inclusă această clauză în contractul tău?

– Nu știu ce negocieri au fost la acel moment între Vasile Șiman și conducerea lui Dinamo. Eu țin legătura cu dânsul și vorbim despre situația mea. Dinamo trebuie să plătească un milion de euro și dacă plec liber contract. Dar eu încerc să mă concentrez pe fotbal și nu mă gândesc la asta. Probabil la acel moment domnul Șiman avea și încredere mare în mine, debutasem în Liga 1 la 16 ani, eram și loturile de juniori.

Cu cine ai negociat noul contract la Dinamo?

– Suporterii DDB mi-au făcut propunerea. Eu cu ei am vorbit, cu nimeni altcineva! Am renunțat și eu la niște bani pentru Dinamo. Așa mi s-a părut normal, ținând cont de situația dificilă. Nu contează foarte mult suma, pentru că oricum nu aveam eu contract foarte mare. Mai am contract până în vară și sper să terminăm sezonul cu bine. Am văzut că s-a vorbit că o să îngrop eu Dinamo. Nu aș face niciodată ceva împotriva clubului!

„Au fost opt ani dificili la Dinamo, dar acum e cel mai greu moment!”

Ești cel mai vechi jucător din lotul lui Dinamo….

– Întradevăr, chiar dacă am doar 25 de ani sunt de aproape opt ani. A trecut timpul. Am venit în 2013. Am trecut prin multe la Dinamo, dar niciodată nu a fost un moment la fel de greu ca acum. Poate doar atunci când am intrat în insolvență, dar nu se poate compara cu situația de acum totuși.

Ce părere ai de cazul lui Magaye Gueye?

– Nu vreau să comentez eu acuma. E foarte greu să vorbesc despre asta. A fost o lovitură pentru Dinamo, mai ales că avem probleme în atac. Nu am vorbit cu el deloc. E o anchetă în desfășurare și nu vreau să comentez eu acuma.

De ce nu sunt rezultate la echipă?

– Eu sunt sigur și cred cu tărie că Dinamo are jucători de valoare! Nu avem lot de locul 14. Dar e foarte greu când îți pierzi încrederea să revii. Mai ales că sunt și alte probleme la club și atmosfera nu e cea mai bună. Este un blocaj pe care îl putem depăși doar cu o victorie. Avem nevoie și de puțin noroc și să nu mai avem probleme de lot.

„Meritam să joc mai mult la Dinamo! Alții care au jucat mai puțin, au primit mult mai multe șanse! A contat situația contractuală”

Meritai să joci mai mult la Dinamo?

– Sincer, eu cred că da. Mai ales că nu cred că are niciun antrenor ce să îmi reproșeze, pentru că m-am pregătit mereu la fel. Alții care au jucat mai puțin decât mine, au primit mult mai multe șanse! Chiar dacă unii nu mai jucaseră de foarte mult timp. La mine cred că a contat foarte mult și situația contractuală. Asta e, e acum! Așa e viața de fotbalist. Sper să revin și să joc.

Numai puțin de șase jucători indisponibili pentru meciul cu CFR…

– Da, avem și probleme de lot, o parte din ei ar putea să fie recuperați, dar nu știu exact situația lor. Eu țin legătura cu medicul și Marius ca să mă pregătesc pentru recuperare.

„Băieții pot câștiga cu CFR! Sunt foarte montați și nu mai contează adversarul!”

Urmează meciul cu CFR Cluj…

– Pentru noi toate meciurile acum sunt la fel de importante. Nu mai contează cu cine jucăm. Ca o finală! Nu cred că mai trebuie să ne uităm la adversari. Fiecare meci trebuie să îl abordăm la fel. Eu zic că băieții pot câștiga cu CFR-ul. Chiar se poate întâmpla orice! Totul se poate schimba de la un meci la altul. Eu sper că sunt destul de montați, au avut și pauza asta de două săptămâni și s-au pregătit destul de bine.

Poate nea Gigi Mulțescu să salveze echipa?

– Păi a făcut-o și în vară când a venit, deci nu văd de ce nu ar putea să o facă și acum! Dar cel mai mult cred că acum depinde de noi, jucătorii.

„Adam Nemec e extrem de important pentru Dinamo și nu doar prin jocul lui”

Adam Nemec revine pe teren. De ce e atât de important?

– Cred că în primul rând statistica spune asta. După ce s-a accidentat Adam Nemec nu prea am mai marcat goluri și eu cred că e un jucător important nu doar prin reușitele lui. E fotbalist de echipă, care ne ajută și când nu are mingea. Plus că știe ce înseamnă Dinamo și e important și în vestiar.

Și voi și CFR-ul ați avut mari probleme cu COVID-19…

– Nu e un lucru pe care să îl poți controla, chiar dacă noi ne-am protejat și am luat toate măsurile. E vorba de un grup mare, luăm contact cu familiile, frați, surori, soții, care intră în contact alte persoane și e greu să stai într-un glob de sticlă! Și eu am avut când a fost acel focar la echipă, la începutul pandemiei. Dar nu am avut probleme mari.

„Nea Gigi Mulțescu se bazează pe mine. Merg la Săftica să încep recuperarea”

Cu Gigi Mulțescu ai vorbit de când a venit?

– Am vorbit înainte să plec în Turcia pentru operație. Am reușit să stăm de vorbă, dar de săptămâna asta cred că o să încep să merg din nou la Săftica, ca să văd ce pot rezolva și unde voi face recuperarea. O să primesc un program și sper să fie bine. Atunci o să mai vorbesc și cu dânsul. A zis că se bazează pe mine și speră să revin cât mai repede.

Cum au putut acești oameni să păcălească pe toată lumea?

– Au venit cu niște promisiuni și acei bani. Probabil având în vedere că Dinamo era deja într-o situație grea, a fost destul de ușor ca lumea să se încreadă în ei. Nu știu care a fost intenția lor la început și ce au în cap acum! Ideea e că tot greul a căzut pe DDB și e destul de greu pentru ei să țină un club cu istoria lui Dinamo.

„Eu nu am vorbit cu nimeni din conducerea spaniolă. Pe Dorin Șerdean nu l-am văzut niciodată la echipă!”

Ce părere ai de spanioli?

– Nici nu știu ce să mai zic! Cred că toată lumea a încercat să înțeleagă ce intenții au ei ce vor să facă, dar nu cred că cineva poate spune exact. Ei au venit, au cumpărat acțiunile clubului și pur și simplu au dispărut din peisaj. E ceva foarte dubios! Eu nu am vorbit cu nimeni din conducerea spaniolă ca să zic așa. (râde) Nici măcar cu Dorin Șerdean. Nu cred că l-am văzut niciodată la Săftica! Venea doar la meciuri și nu la toate.

Ce s-a schimbat la Dinamo față de perioada Jerry Gane?

– Nu cred că sunt în măsură să fac eu acum o comparație între antrenori, mai ales că eu nu am apucat să lucrez cu Gheorghe Mulțescu în acest mandat. Nu prea am luat contact cu echipa de când m-am accidentat.

„Trebuie să dea tot ce au mai bun și să joace de plăcere!”

Ai vreun mesaj pentru colegii tăi înainte de meci?

– Mesajul e să aibă încredere și să dea tot ce au ei mai bun pe teren și să joace cu plăcere, pentru că de asta s-au apucat de fotbal. Eu nu cred că Dinamo poate retrograda. Avem jucători de valoare și cred că e nevoie ca fiecare jucător să își recapete încredere. E mult mai important decât îți imaginezi asta la un fotbalist. Totul va fi pozitiv.

Ce ar însemna un trofeu pentru Dinamo în acest an?

– Ar fi ceva incredibil pentru sezonul ăsta greu! Mai ales că vom lua licența și putem juca în cupele europene. Repet, ar fi ceva extraordinar. Un premiu nesperat pentru noi ca echipă, dar mai ales pentru suporteri! Mai e acolo Craiova, dar pentru noi nu mai contează ce adversar întâlnim, ci doar ce facem noi pe teren!

Îi afectează pe jucători presiunea?

– E o presiune foarte mare! Trebuie să recunosc. Fiecare se gândește că poate intra negativ în istoria clubului Dinamo și cred că niciun jucător nu își dorește așa ceva. E o pată pe CV.