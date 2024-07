Ionuț Stroe, noi precizări despre candidatura lui Ciucă la prezidențiale. „Adversarii încearcă să lovească PNL”

Ionuț Stroe, purtătorul de cuvând al PNL, a declarat, luni, că ipotezele conform cărora președintele liberalilor, Nicolae Ciucă, s-ar retrage din cursa pentru Cotroceni sunt „false” și că partidul a ieșit „întărit” din alegerile din 9 iunie, astfel că Ciucă n-ar avea probleme să ajungă în turul doi la prezidențiale.

Liberalii, „întăriți” după locale și europarlamentare

Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, a infirmat, luni, zvonurile vehiculate despre o posibilă retragere a lui Nicolae Ciucă din cursa pentru alegerile prezidențiale din 24 noiembrie.

Stroe a declarat că liberalii au ieșit „întăriți” din și europarlamentare din 9 iunie, astfel încât liberalii nu vor avea o problemă să ajungă în turul doi la alegerile prezidențiale. El a mai precizat că nu sunt tensiuni în interiorul partidului în legătură cu acest subiect și că PNL este cel mai puternic partid din zona de dreapta.

„Toate ipotezele (despre retragerea lui Nicolae Ciucă) lansate până acum nu fac nimic altceva decât să încerce să acrediteze ideea că, vezi doamne, am avea dificultăți în a intra în turul doi. Sunt ipoteze false. Nu există tensiuni în Partidul Național Liberal. Am ieșit întăriţi din aceste alegeri. 30 de procente este scorul cu care am confirmat încă o dată, dacă mai era nevoie, că suntem partidul cel mai puternic pe zona de dreapta în România”, a declarat Ionuț Stroe pentru .

„Toți adversarii se tem”

Ionuț Stroe a subliniat că aceste zvonuri sunt lansate de „adversarii PNL” care „se tem” de rezultatele și de poziția liberalilor, încercând să vulnerabilizeze forța electorală a partidului. Totodată purtătorul de cuvânt al PNL a spus că liberalii vor câștiga „cu siguranță” alegerile prezidențiale.

„De altfel, toți adversarii se tem, toți şi-au fixat turul doi ca obiectiv politic și toţi încearcă în momentul de față să lovească cumva PNL-ul, să slăbească cumva forța electorală a partidului, lucru care nu se nu se întâmplă. Suntem foarte bine plasați, vom câștiga cu siguranță alegerile prezidențiale și, în mod evident, că orice fel de vulnerabilitate lansată acum în spațiul public nu e nimic altceva decât o ipoteză”, a spus Ionuţ Stroe.

Nici o susținere pentru Mircea Geoană

Cât despre varianta ca PNL să-l susţină pe la alegerile prezidenţiale, purtătorul de cuvânt al liberalilor exclude o astfel de ipoteză. „În momentul de față avem un candidat desemnat. Nu există niciun fel de soluție prin care am putea să susținem o altă candidatură decât cea a unui liberal. Avem un obiectiv clar și bine definit din punctul nostru de vedere, șansele de a merge în turul doi sunt maxime”, a spus Ionuţ Stroe.