Ionuț Stroe s-a autoizolat după ce ministrul Adrian Oros s-a infectat cu Covid-19

Ministrul Ionuț Stroe s-a autoizolat după ce ministrul Adrian Oros a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Ministrul Tineretului și Sportului a luat această decizie după ce ministrul Agriculturii Adrian Oros s-a infectat cu noul coronavirus.

Stroe a anunțat că se va autoizola 72 de ore pentru că ar fi participat „la câteva activități politice în aer liber împreună cu domnul Oros”.

Ionuț Stroe, în autoizolare după ce Adrian Oros s-a infectat cu Covid-19

„În urma anunţului colegului meu de Guvern, Adrian Oros, ministrul Agriculturii, care a fost confirmat pozitiv pentru infecţia cu SARS-COV-2, am luat decizia de a mă izola la domiciliu 72 de ore şi de a realiza un nou test după această perioadă. Testul RT-PCR pe care l-am efectuat astăzi, joi, a avut rezultatul negativ. Ieri am participat la câteva activităţi politice în aer liber împreună cu domnul Oros şi din acest motiv, pentru siguranţă, am decis că este mai bine să rămân izolat până la un nou test”, a scris Ionuţ Stroe într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Conform B1, Stroe se simte bine. „Mă simt foarte bine şi voi continua să dialoghez cu voi online, pe această pagină şi pe reţelele sociale. Trăim vremuri deosebite şi trebuie să fim precauţi, deşi ne dorim, fiecare dintre noi, ca viaţa să revină cât mai rapid la normal. Păstraţi-vă optimismul pentru că e bun şi pentru starea voastră de sănătate. Aveţi grijă de voi şi de cei de lângă voi”, a adăugat Stroe.

Nu doar Ionuț Stroe are motive de îngrijorare, în condițiile în care Adrian Oros a fost extrem de activ zilele acestea în plină campanie electorală.

În urmă cu 23 de ore, Adrian Oros publicase o fotografie în care, alături de zeci de reprezentanți PNL, face campanie în diferite zone din România.

„🔵🟡 Deplasarea în județul Dolj a continuat cu o întâlnire cu primarul comunei Călărași, Sandu Sorin și cu fermierii din această regiune.

✅ În a doua parte a zilei, m-am întâlnit cu producătorii din zona Dăbuleni, iar în cursul serii am avut și o întâlnire cu fermierii din zona Segarcea.

👉 În cadrul întâlnirilor avute în cursul zilei, am discutat cu agricultorii doljeni despre problemele cu care se confruntă în prezent. În acest context, le-am vorbit fermierilor despre măsurile de dezvoltare și susținere a agriculturii în următorii ani.

✅ Astfel, pentru a reduce deficitul balanței comerciale cu produse agroalimentare, în perioada 2021-2027, MADR va finanța cu 430 de milioane de euro, spațiile de depozitare și procesare. În acest sens, a fost gândită o rețea de depozitare, distributie, procesare si promovare a produselor românești”, a scris Oros, alături de o fotografie sugestivă.

