Sport

Ionuț „Tancul” Iancu, învins în GLORY de gigantul de 160 de kilograme, Nabil Khachab! „Nu mă așteptam la asta”

Cristian Măciucă
17.10.2026 | 23:37
Ionut Tancul Iancu invins in GLORY de gigantul de 160 de kilograme Nabil Khachab Nu ma asteptam la asta
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Ionuț „Tancul” Iancu, învins în GLORY de gigantul de 160 de kilograme! „Am scăpat de accidentare”. Cum s-a terminat lupta cu Nabil Khachab. FOTO: Facebook Glory
Ionuț „Tancul” Iancu a revenit în ringul celei mai importante promoții de kickboxing din lume. Românul a luptat sâmbătă seară, la GLORY 110, dar a pierdut cu uriașul Nabil Khachab
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Ionuț Iancu (27 de ani) a avut parte de o misiune extrem de dificilă la gala GLORY 110, care a avut loc în Lotto Arena din Antwerp, Belgia. „Tancul” l-a întâlnit la categoria grea pe Nabil Khachab (26 de ani), unul dintre cei mai masivi luptători din circuit.

Ionuț Iancu a pierdut în GLORY în fața lui Nabil Khachab

Antrenat de Benny Adegbuyi, Ionuț Iancu a rezistat în fața gigantului Nabil Khachab până la finalul celor trei reprize, după care arbitrii l-au desemnat învingător pe luptătorul de origine marocano-olandeză. Khachab s-a impus prin decizie unanimă la gala GLORY 110, din cadrul celei mai importante promoții de kickboxing din lume.

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„Vă salut, românii mei! Atât s-a putut! Am vrut să mă bat cu el, să fac meci frumos. Sincer, nu mă așteptam să câștig fiind la el acasă, dar nici la 0-3 nu mă așteptam. Asta e. Am un an de inactivitate. Nu caut scuze. Față de fricile pe care le aveam la acest meci, sunt foarte mulțumit. Am scăpat fără vreo accidentare. 

Mai trebuie lucrat la condiție fizică, desigur. E primul meci după ani de zile când lupt la greutatea asta. Nu sunt obișnuit. Sper să mă susțineți în continuare. Eu sunt Iancu Tancul. Am vrut să mă bat, să fac spectacol și să vă fac să iubiți sportul ăsta în continuare. Oss!”, a fost mesajul transmis de Ionuț Iancu pe pagina sa de Facebook.

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Diferență uriașă de gabarit între Iancu și Khachab

Diferența de gabarit dintre cei doi sportivi a fost una uriașă. La cântarul oficial, Nabil Khachab a avut nu mai puțin de 159,7 kilograme, în timp ce Ionuț Iancu a cântărit 127,4 kilograme. Astfel, „Tancul” a intrat în ring împotriva unui adversar cu peste 32 de kilograme mai greu. Cu toate acestea, Iancu a dus confruntarea până la finalul celor trei reprize, fără ca Khachab să reușească să obțină victoria înainte de limită. Decizia arbitrilor a fost însă una unanimă în favoarea marocanului, care a bifat astfel o nouă victorie în GLORY.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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