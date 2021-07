Ionuț Vînă a ajuns la Universitatea Craiova! Când ar putea să debuteze fostul mijlocaș de la FCSB. Exclusiv

Ionuț Vînă a devenit jucătorul Universității Craiova, după ce formația din Bănie i-a oferit FCSB-ului, la schimb, pe Ivan Mamut și Andrei Burlacu.

se va afla în tribune la meciul retur dintre Universitatea Craiova și Laci, din turul 2 preliminar al Conference League.

Ionuț Vînă a ajuns la Universitatea Craiova

FANATIK a aflat că Ionuț Vînă a ajuns deja la Universitatea Craiova, iar acesta ar putea să debuteze chiar în următorul meci de campionat, contra moldovenilor de la FC Botoșani. Partida se va juca duminică, de la ora 19:15.

„Da, este adevărat. L-am dat pe Vînă. Vin Burlacu și Mamut de la Universitatea Craiova.

Lui Ivan Mamut îi fac contract doi ani plus trei ani, cred mai mult în el. Iar lui Burlacu îi fac contract unu, plus unu, plus trei. Contract pe un an, apoi pe încă unu și dacă lucrurile merg bine, pe alți trei ani”, , zilele trecute, pentru FANATIK.

De-alungul timpului, Ionuț Vînă a evoluat pentru FC Viitorul (actuala Farul Constanța), AS Roma U19, Dunărea Călărași și FCSB.

În acest sezon, Ionuț Vînă a bifat doar 45 de minute pentru FCSB.

Florin Prunea nu-l vede cu ochi buni pe Ivan Mamut la FCSB

nu vede cu ochi buni venirea lui Ivan Mamut la FCSB și consideră că Gigi Becali a făcut o greșeală prin aducerea atacantului croat.

Cât despre Andrei Burlacu, Florin Prunea îl consideră un copil bun, dar care „s-a pierdut pe drum”, deși a avut un început de carieră fulminant.

„Mamut e o deziluzie la Craiova, nu are ce căuta la o echipă de top din România, deși s-au plătit mulți bani pe el. Burlacu e un copil bun, dar îmi pare rău de ce s-a întâmplat cu el în ultima perioadă.

A avut un început foarte bun de carieră, dar s-a pierdut cumva pe drum”, a declarat Florin Prunea, la .