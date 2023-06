Ionuț Vînă a ținut cu Farul în play-off, deși era legitimat la Universitatea Craiova: „Am trăit cu sufletul la gură”. Ce spune despre noua colaborare cu Gheorghe Hagi. Video

Ionuț Vînă a fost „repatriat” de Gică Hagi la Farul Constanța în această vară după . Fotbalistul de 28 de ani a explicat motivul pentru care a ales să revină la echipa cu care a cucerit titlul în 2017.

Motivul pentru care Ionuț Vînă s-a întors la Farul: „Fiecare jucător care vine aici devine din ce în ce mai bun”

Ionuț Vînă a fost exclus din lot de Mirel Rădoi în toamna anului trecut, iar fotbalistul . Fără meci oficial în lotul oltenilor din noiembrie 2022, fotbalistul s-a despărțit de Universitatea Craiova în această vară.

Fotbalistul trecut pe la FCSB a deschis un proces împotriva oltenilor, însă nu a avut câștig de cauză, iar clubul din Bănie a făcut public anunțul despărțirii într-un mod ironic. Revenit la campioana Farul, Ionuț Vînă a mărturisit că vrea să-și recapete pofta de a juca fotbal.

„(n.r. ce te-a convins să te reîntorci?) Faptul că mă simt acasă. Sunt acasă. Am petrecut 10 ani foarte frumoși aici și fotbalul. Fiecare jucător care vine aici devine din ce în ce mai bun. Totul e făcut pentru jucători să performeze și să progreseze.

Am visat principiile pe care ni le-a implementat Gică Hagi. Le știu pe de rost, știu ce se întâmplă aici. Cu siguranță asta va cântări mult și mă va ajuta mult mai mult și mult mai bine să mă reintegrez în colectiv. Asta m-a făcut să vin aici, foamea de meciuri, de victorii, de fotbal, de trofee.

Vreau să retrăiesc acele sentimente (n.r. titlul în 2017 cu Farul) împreună cu colegii mei, cu toată echipa Farul. Avem șansa anul acesta să accesăm și o grupă europeană. Asta ar fi un sentiment fantastic și o bucurie imensă”, a declarat Ionuț Vînă, potrivit Farul TV.

Ionuț Vînă a ținut cu Farul în play-off, deși era la Universitatea Craiova

Ionuț Vînă a felicitat Farul pentru performanța din sezonul recent încheiat. Atacantul a avut doar cuvinte de laudă la adresa clubului lui Gică Hagi, mărturisind că i-a susținut pe „marinari” din momentul în care au acces în play-off.

Totodată, fotbalistul a mărturisit că „a trăit cu sufletul la gură” partida decisivă cu FCSB. „Au făcut un an extraordinar. Am ținut cu Farul de când au intrat în play-off. Am zis că 100% Farul va câștiga, mai ales în ultimul meci.

Am trăit cu sufletul la gură în fața celor de la FCSB. Am fost suporterul Farului. Mi-a părut extrem de bine că a câștigat Farul. Am felicitat și câțiva dintre colegi și pe mister inclusiv. Au făcut un an extraordinar și n-am ce să zic mai mult”, au fost cuvintele lui Ionuț Vînă.

Ionuț Vînă și-a fixat obiectivele la Farul: „Vreau să luăm campionatul, cupa și supercupa”

Ionuț Vînă a vorbit și despre revederea cu Gică Hagi. În prima parte a carierei petrecute la Farul, jucătorul a adunat 107 partide în care a înscris 8 goluri și a oferit 10 pase decisive. „(n.r. revederea cu Gică Hagi) Foarte emoționantă, foarte frumoasă.

Mi-a făcut plăcere să-i revăd pe toți și sunt nerăbdător să-i dăm drumul la treabă. Este o perioadă dificilă pentru orice jucător de fotbal. Când ești în pregătire, ești încontinuu solicitat de antrenamente. Am trecut deja prin multe cantonamente, știu ce am de făcut și obiectivul nostru este să luăm fiecare meci în parte și să câștigăm.

Pe plan personal vreau să fiu sănătos, să pot să mă antrenez 100%, să-mi recapăt plăcerea de a juca fotbal, să simt din nou emoțiile dinaintea unui meci, să câștigăm la fel cum au făcut-o și băieții anul trecut, să luăm campionatul, cupă, supercupă. Emoțiile astea îmi lipsesc foarte mult și sunt nerăbdător să le retrăiesc”, a încheiat Ionuț Vînă.