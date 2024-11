Ionuț Vînă, critici dure asupra gazonului după FC Botoșani – Farul: „Era să ne rupem gleznele de câteva ori”

Etapa cu numărul 18 din Superligă a debutat cu un duel interesant, între FC Botoșani și Farul Constanța. , însă suprafața de joc a fost aproape impracticabilă.

Ionuț Vînă, critici dure asupra gazonului după FC Botoșani – Farul

Partida dintre FC Botoșani – Farul Constanța a fost una extrem de spectaculoasă, în ciuda terenului aproape impracticabil. Atât moldovenii, cât și „marinarii” au putut înscrie, însă la finalul tabela a rămas neschimbată.

Condițiile meteorologice nu au fost de partea jucătorilor, suprafața de joc fiind vizibil afectată de precipitațiile din județul Botoșani. Ionuț Vînă s-a arătat deranjat de condițiile în care s-a prezentat gazonul de pe stadionul „Municipal”. Ba mai mult, fotbalistul a afirmat că el și colegii săi au fost aproape chiar să-și rupă gleznele din cauza terenului.

„A fost un meci de luptă, un teren extrem de dificil, era să ne rupem gleznele de câteva ori, dar cu toate astea ne-am creat foarte multe ocazii de gol.

Păcat că nu am reuşit să băgăm mingea în poartă. Ne pare rău că nu am reuşit să luăm cele trei puncte, dar în condiţiile astea, să zicem că am făcut un meci cât de cât OK.

Din punctul meu de vedere se putea mai mult, Denis (n.r. Alibec) a avut o ocazie singur cu portarul, cea mai mare a meciului”, a declarat Ionuţ Vînă la finalul partidei cu FC Botoșani, potrivit .

Farul Constanța, tot mai departe de locurile de play-off

Farul Constanța nu reușește să redea performanțele din sezoanele trecute. Echipa „marinarilor” a avut o prestație slabă și în meciul din nordul țării, iar după acest rezultat, șansele pentru calificarea în play-off par tot mai îndepărtate. La finalul partidei, .

FC Botoșani nu a reușit să înscrie în ultimele minute, așa cum a făcut-o în partida restanță cu FCSB, însă punctul obținut va fi cu siguranță valoros în clasamentul Superligii.

După rezultatul de egalitate, Farul Constanța se află pe locul 11 în clasament, cu 21 de puncte, în timp ce FC Botoșani a urcat pe locul 13, cu 18 puncte acumulate în urma primelor 18 etape.

Meciul desfășurat pe stadionul „Municipal” s-a jucat în condiții speciale, terenul fiind vizibil afectat de vremea din nordul țării.