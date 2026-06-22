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Iordania – Algeria, 0-0 LIVE VIDEO în grupa J de la CM 2026, etapa 2

Iordania - Algeria, etapa 2, grupa J de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
22.06.2026 | 23:10
Iordania Algeria 00 LIVE VIDEO in grupa J de la CM 2026 etapa 2
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Iordania - Algeria, LIVE VIDEO în grupa J de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Iordania și Algeria, perdantele primei etape din grupa J la CM 2026, se întâlnesc în meci direct în runda cu numărul doi. Iordania a cedat 1-3 în fața Austriei, în timp ce Algeria nu a putut face față campioanei mondiale Argentina, condusă magistral de Lionel Messi, care a și marcat toate golurile într-un 3-0 clar pentru sud-americani.

Iordania – Algeria LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Iordania
Algeria

Clasament Grupa J

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 Coreea de Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Africa de Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Canada 2 1 1 0 7 1 +6 4
2 Elveția 2 1 1 0 5 2 +3 4
3 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
4 Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Maroc 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Turcia 2 0 0 2 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 2 2 0 0 9 2 +7 6
2 Coasta de Fildeș 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 2 1 1 0 7 3 +4 4
2 Japonia 2 1 1 0 6 2 +4 4
3 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
4 Tunisia 2 0 0 2 1 9 -8 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4
2 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Norvegia 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Franța 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 1 1 0 0 4 2 +2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croația 1 0 0 1 2 4 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
9 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
10 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Iordania – Algeria

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Iordania – Algeria LIVE la CM 2026. Ce au făcut echipele în primul joc de la Mondiale

Pentru prima dată la un Mondial, Iordania a început curajos meciul cu Austria și a avut prima ocazie a meciului. Însă europenii au fost cei care au deschis scorul, la primul șut spre poartă. Până la pauză, Iordania a continuat să-și creeze situații de gol, dar nu le-a concretizat, fie că s-a opus portarul advers, fie transversala porții acestuia. În repriza secundă, Iordania a egalat rapid, în minutul 50, cu un șut frumos în cros. Austria și-a arătat superioritatea, în special la fazele fixe. Cornerele au fost punctul slab al iordanienilor. Mai întâi a fost un gol anulat pentru henț, apoi a venit autogolul lui Al Arab (76). În final, Arnautovic a marcat și el, în minutul 90+12, de la punctul cu var. Austria – Iordania s-a terminat 3-1.

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Algeria a fost martor ocular la show-ul lui Lionel Messi. Argentina – Algeria a început cu două goluri anulate pentru ofsaid în primele 10 minute, unul al lui Messi și celălalt al lui Chaibi. În minutul 17, superstarul argentinian a deschis tabela cu un șut din afara careurului pe care fiul lui Zinedine Zidane n-a fost capabil să-l blocheze. În repriza secundă, Messi a mai înscris de două ori, marcând primul hattrick de la CM 2026. Totuși, dincolo ce hattrickul său, Messi a fost în centrul atenției pentru o „talpă” pe gamba unui adversar în minutul 31. Faza a declanșat un adevărat scandal, mulți considerând că decarul Argentinei trebuia eliminat. Și că este protejat de deciziile arbitrilor.

La ce oră se joacă Iordania – Algeria și cine transmite la TV

Iordania – Algeria se joacă marți, 23 iunie, de la ora 06:00 în România. Meciul din grupa J se dispută la San Francisco, în Statele Unite și poate fi urmărit la tv în România pe Antena 1.

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Cote pariuri Iordania – Algeria

La SUPERBET, Algeria e favorita acestui meci, cu o cotă de 1,59 la victorie, față de 5,80 cât are Iordania. Remiza primește cotă 4,15, dar au fost deja multe surprize la acest Mondial.

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