Iordania – Algeria, 0-0 LIVE VIDEO în grupa J de la CM 2026, etapa 2

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Iordania și Algeria, perdantele primei etape din grupa J la CM 2026, se întâlnesc în meci direct în runda cu numărul doi. Iordania a cedat 1-3 în fața Austriei, în timp ce Algeria nu a putut face față campioanei mondiale Argentina, condusă magistral de Lionel Messi, care a și marcat toate golurile într-un 3-0 clar pentru sud-americani.

Iordania – Algeria LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Iordania 2026-06-23T03:00:00Z Algeria

Clasament Grupa J

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Mexic 2 2 0 0 3 0 +3 6 2 Coreea de Sud 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 Africa de Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Canada 2 1 1 0 7 1 +6 4 2 ▼ Elveția 2 1 1 0 5 2 +3 4 3 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1 4 Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Brazilia 2 1 1 0 4 1 +3 4 2 Maroc 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 ▼ Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3 4 Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 SUA 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 Turcia 2 0 0 2 0 3 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Germania 2 2 0 0 9 2 +7 6 2 Coasta de Fildeș 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1 4 Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Olanda 2 1 1 0 7 3 +4 4 2 Japonia 2 1 1 0 6 2 +4 4 3 ▼ Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3 4 Tunisia 2 0 0 2 1 9 -8 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 Iran 2 0 2 0 2 2 0 2 3 ▲ Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2 4 ▼ Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4 2 ▼ Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2 3 ▲ Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 4 ▼ Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Norvegia 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 Franța 1 1 0 0 3 1 +2 3 3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6 2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 3 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Columbia 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 ▼ RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Anglia 1 1 0 0 4 2 +2 3 2 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Croația 1 0 0 1 2 4 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3 2 ▼ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 2 ▼ Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3 3 ▼ Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3 3 ▼ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 4 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1 5 ▼ Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 5 ▼ Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2 6 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1 6 ▼ Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 7 ▼ Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1 7 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1 9 ▼ Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1 10 ▼ Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 11 ▼ Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0 12 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0 12 ▼ Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Iordania – Algeria

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Iordania – Algeria LIVE la CM 2026. Ce au făcut echipele în primul joc de la Mondiale

Pentru prima dată la un Mondial, Iordania a început curajos meciul cu Austria și a avut prima ocazie a meciului. Însă europenii au fost cei care au deschis scorul, la primul șut spre poartă. Până la pauză, Iordania a continuat să-și creeze situații de gol, dar nu le-a concretizat, fie că s-a opus portarul advers, fie transversala porții acestuia. În repriza secundă, Iordania a egalat rapid, în minutul 50, cu un șut frumos în cros. Austria și-a arătat superioritatea, în special la fazele fixe. Cornerele au fost punctul slab al iordanienilor. Mai întâi a fost un gol anulat pentru henț, apoi a venit autogolul lui Al Arab (76). În final, Arnautovic a marcat și el, în minutul 90+12, de la punctul cu var.

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Algeria a fost martor ocular la show-ul lui Lionel Messi. Argentina – Algeria a început cu două goluri anulate pentru ofsaid în primele 10 minute, unul al lui Messi și celălalt al lui Chaibi. În minutul 17, superstarul argentinian a deschis tabela cu un șut din afara careurului pe care fiul lui Zinedine Zidane n-a fost capabil să-l blocheze. În repriza secundă, Messi a mai înscris de două ori, marcând . Totuși, dincolo ce hattrickul său, Messi a fost în centrul atenției pentru o „talpă” pe gamba unui adversar în minutul 31. , mulți considerând că decarul Argentinei trebuia eliminat. Și că este protejat de deciziile arbitrilor.

La ce oră se joacă Iordania – Algeria și cine transmite la TV

Iordania – Algeria se joacă marți, 23 iunie, de la ora 06:00 în România. Meciul din se dispută la San Francisco, în Statele Unite și poate fi urmărit la tv în România pe Antena 1.

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Cote pariuri Iordania – Algeria

La SUPERBET, Algeria e favorita acestui meci, cu o cotă de 1,59 la victorie, față de 5,80 cât are Iordania. Remiza primește cotă 4,15, dar au fost deja multe surprize la acest Mondial.

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