Iordania – Algeria, 0-0 LIVE VIDEO în grupa J de la CM 2026, etapa 2

Iordania și Algeria, perdantele primei etape din grupa J la CM 2026, se întâlnesc în meci direct în runda cu numărul doi. Iordania a cedat 1-3 în fața Austriei, în timp ce Algeria nu a putut face față campioanei mondiale Argentina, condusă magistral de Lionel Messi, care a și marcat toate golurile într-un 3-0 clar pentru sud-americani.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Mexic
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
|2
|Coreea de Sud
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Africa de Sud
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Canada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|+6
|4
|2▼
|Elveția
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
|3
|Bosnia
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Qatar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Brazilia
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|2
|Maroc
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3▼
|Scoția
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|SUA
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
|2
|Australia
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Turcia
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Germania
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
|2
|Coasta de Fildeș
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ecuador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curaçao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Olanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|+4
|4
|2
|Japonia
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|+4
|4
|3▼
|Suedia
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunisia
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Egipt
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2
|Iran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3▲
|Belgia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4▼
|Noua Zeelandă
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Spania
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|+4
|4
|2▼
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3▲
|Capul Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4▼
|Arabia Saudită
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Norvegia
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2
|Franța
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Argentina
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Austria
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Algeria
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Columbia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2▼
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Uzbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Anglia
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|+2
|3
|2
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Croația
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Germania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Franța
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Olanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Portugalia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|SUA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Brazilia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Spania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Belgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Capul Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Egipt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Croația
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Bosnia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Africa de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Elveția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Cehia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Turcia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Scoția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Noua Zeelandă
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Iordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Suedia
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|2▼
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2▼
|Scoția
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|3▼
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|3▼
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Japonia
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Capul Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Noua Zeelandă
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|5▼
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5▼
|Belgia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|6▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6▼
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7▼
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|7▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Ecuador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|8▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Arabia Saudită
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|9▼
|Bosnia
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|10▼
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|11▼
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|12▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|12▼
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
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Pentru prima dată la un Mondial, Iordania a început curajos meciul cu Austria și a avut prima ocazie a meciului. Însă europenii au fost cei care au deschis scorul, la primul șut spre poartă. Până la pauză, Iordania a continuat să-și creeze situații de gol, dar nu le-a concretizat, fie că s-a opus portarul advers, fie transversala porții acestuia. În repriza secundă, Iordania a egalat rapid, în minutul 50, cu un șut frumos în cros. Austria și-a arătat superioritatea, în special la fazele fixe. Cornerele au fost punctul slab al iordanienilor. Mai întâi a fost un gol anulat pentru henț, apoi a venit autogolul lui Al Arab (76). În final, Arnautovic a marcat și el, în minutul 90+12, de la punctul cu var. Austria – Iordania s-a terminat 3-1.
Algeria a fost martor ocular la show-ul lui Lionel Messi. Argentina – Algeria a început cu două goluri anulate pentru ofsaid în primele 10 minute, unul al lui Messi și celălalt al lui Chaibi. În minutul 17, superstarul argentinian a deschis tabela cu un șut din afara careurului pe care fiul lui Zinedine Zidane n-a fost capabil să-l blocheze. În repriza secundă, Messi a mai înscris de două ori, marcând primul hattrick de la CM 2026. Totuși, dincolo ce hattrickul său, Messi a fost în centrul atenției pentru o „talpă” pe gamba unui adversar în minutul 31. Faza a declanșat un adevărat scandal, mulți considerând că decarul Argentinei trebuia eliminat. Și că este protejat de deciziile arbitrilor.
Iordania – Algeria se joacă marți, 23 iunie, de la ora 06:00 în România. Meciul din grupa J se dispută la San Francisco, în Statele Unite și poate fi urmărit la tv în România pe Antena 1.
La SUPERBET, Algeria e favorita acestui meci, cu o cotă de 1,59 la victorie, față de 5,80 cât are Iordania. Remiza primește cotă 4,15, dar au fost deja multe surprize la acest Mondial.