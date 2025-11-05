„Poate cel mai mare antrenor român”. Iosif Rotariu, amintiri de neuitat cu Emeric Ienei: „El m-a adus la Steaua”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei a trecut în neființă la vârsta de 88 de ani, dar a lăsat în urma sa o multitudine de amintiri frumoase. Iosif Rotariu și-a găsit cu greu cuvintele la aflarea tragicei vești.

Iosif Rotariu, dărâmat de moartea lui Emeric Ienei. Ce amintiri are cu marele antrenor

Fostul mijlocaș Iosif Rotariu a fost extrem de marcat de moartea lui Emeric Ienei. Contactat de FANATIK, el și-a amintit cum fostul mare tehnician l-a adus la Steaua, imediat după ce ”roș-albaștrii” au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

”Condoleanțe pentru toată familia Stelei. Am pierdut un mare jucător, un mare antrenor și un mare om. A fost ca un tată pentru toți de la Steaua și echipa națională. Am un mare regret. A fost gentleman-ul fotbalului românesc.

Am multe amintiri. El m-a adus la Steaua de la Timișoara la două săptămâni după câștigarea Cupei Campionilor Europeni și apoi în preliminarii și la Mondialul din Italia 90. Mi-e greu să îmi găsesc cuvintele”, a declarat Rotariu.

Cum l-a descris pe Emeric Ienei

Rămas în amintirea fanilor ca omul care l-a anihilat pe Diego Maradona la Cupa Mondială din 1990, Rotariu a anunțat că , care va avea loc la Oradea.

”Voi fi prezent la înmormântare la Oradea. Am pierdut singurul antrenor român care a câștigat Cupa Campionilor și o zi tristă indiferent de echipa pe care o susținem. Eu am trecut prin momente grele și din păcate rămânem cu regretele.

Poate cel mai mare antrenor român. Avea comportament de părinte. Niciodată nu era nervos, nu era agitat și tot timpul încerca să îi liniștească pe toți, nu a avut niciodată un conflict cu nimeni și a ținut în frâu super jucători la Steaua și la națională”, a mai spus Iosif Rotariu, pentru FANATIK.

Durere fără margini în fotbalul românesc după moartea lui Emeric Ienei

Foști fotbaliști care au lucrat sub comanda lui Emeric Ienei au fost marcați la aflarea veștii că marele antrenor nu mai este printre noi. Miodrag .

”Ultima oară am vorbit acum 4-5 luni, dar nu prea auzea, avea probleme. Nu ne mai văzusem de foarte mult timp. Mă gândesc la toate titlurile și trofee pe care le-am câștigat cu el antrenor. Cu nea Imi am reușit toate performanțele. Era un antrenor extraordinar. Era cel mai cel… Comportamentul lui, stilul său de a antrena și de a fi era special”, a spus Belo, pentru FANATIK.

Legendarul Marius după ce a aflat tragica veste. El l-a caracterizat pe Ienei ca fiind un om blând și înțelegător, care a știut să se facă plăcut tot timpul.

”Pentru noi, cei de la Steaua, dar cred că și pentru jucătorii echipei naționale, a fost un om emblematic pentru sport, pentru fotbalul românesc, un om despre care nu poți să găsești cuvintele, la ce comportament avea, felul în care știa să gestioneze situațiile în grup.

Un om extraordinar! Nu l-am văzut niciodată supărat, trist, nervos. Modul lui de a dialog cu toții fotbaliștii, toți angajații, era exemplar. Cuvintele sunt puține pentru ceea ce a reprezentat nea Imi pentru noi”, a afirmat ”Fiara”.