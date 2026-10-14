Iosif Rotariu, revoltat că riscă să rămână fără indemnizația de merit pentru Supercupa Europei: „E dureros! Am jucat și o finală de Cupa Campionilor, am fost la Mondialul din ’90”

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Veste importantă pentru foștii mari sportivi ai României! Camera Deputaților a adoptat legea prin care câștigătorii marilor trofee europene vor putea beneficia de indemnizații de merit. Nu toată lumea se va bucura însă de această măsură. Iosif Rotariu, fostul mare fotbalist al Stelei, riscă să rămână fără indemnizație, deși a făcut parte din lotul care a câștigat Supercupa Europei în 1987. Acesta a explicat toată situația în exclusivitate pentru FANATIK.

Iosif Rotariu, revoltat după decizia privind indemnizațiile pentru eroii Stelei: „Nu am niciun beneficiu după atâția ani de fotbal”

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 14 octombrie, proiectul de lege care permite acordarea indemnizațiilor de merit Inițiativa deputatului Ciprian Paraschiv a primit 253 de voturi favorabile, din 254 de parlamentari prezenți. Astfel, 14 foști jucători și antrenori ai Stelei vor putea beneficia de aproximativ 6.200 de lei lunar, sumă neimpozabilă. Pentru ca măsura să intre în vigoare, mai sunt necesare promulgarea legii de către președintele Nicușor Dan și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

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FANATIK a anunțat în exclusivitate, încă de luni, 12 octombrie, c Ciprian Paraschiv a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că proiectul a fost extins și pentru câștigătorii Cupei Campionilor Europeni, Ligii Campionilor și Supercupei Europei, indiferent de sportul de echipă

Erou al Stelei, lăsat fără indemnizație după noua lege! Iosif Rotariu, dezamăgit: „Am adoptat copii, aveam și eu nevoie de acești bani”

Nu toți foștii fotbaliști ai Stelei se vor putea bucura însă de acest beneficiu. Iosif Rotariu, unul dintre jucătorii importanți ai roș-albaștrilor în anii ’80, riscă să rămână în afara listei beneficiarilor, deși a făcut parte din lotul care a cucerit Supercupa Europei în 1987. Accidentat înaintea finalei cu Dinamo Kiev, fostul internațional a urmărit partida din tribune. Într-un dialog cu FANATIK, Rotariu și-a exprimat dezamăgirea față de situația în care se află și a explicat de ce consideră că ar trebui să primească, la rândul său, indemnizația.

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„Eu am fost la Monte Carlo, am stat două zile acolo după meci, dar, din păcate, înainte de meciul cu Dinamo Kiev am făcut ruptură de menisc la Trofeul Bernabéu. Prin minutul 60 al meciului cu Real Madrid, Hugo Sánchez a venit cu un tackling din spate și m-a lovit. A fost după perioada de pregătire de la Forban. Apoi am ajuns la București și m-am operat exact înainte de Supercupa Europei. Asta e. Am jucat și finala Cupei Campionilor, deci nu știu ce… O să vorbesc și eu cu Ciprian Paraschiv. Da, ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Normal că nu e plăcut, pentru că am fost acolo. Nu știu cum se poate rezolva.

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Am fost împreună cu toții, cu soțiile, la Monte Carlo. Am văzut meciul din tribună, alături de soția mea. Eu venisem la Steaua cu 3-4 zile înaintea lui Gică Hagi. A fost foarte dureros să văd meciul din tribune. Rămân cu un gust amar, pentru că am jucat și am câștigat atâtea trofee. Am fost printre jucătorii care au jucat și finala Cupei Campionilor în 1989. Am avut ani plini la Steaua, nu am fost pe acolo, prin lot. Am fost, alături de Hagi, singurii care am intrat în echipa mare și am câștigat opt trofee cu Steaua.

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Ce pot să mai zic? Normal că sunt supărat că nu am niciun beneficiu de nicăieri, după atâția ani de fotbal. Nu știu cum ar putea să se mai facă ceva și pentru mine. Am adoptat copii, aveam și eu nevoie de acești bani… Cine o să mai joace finale de Cupa Campionilor? Acolo este exprimarea că vor primi «componenții echipei», iar eu am fost component al echipei Steaua. Poate nu eram titular, dar cu siguranță aș fi intrat pe parcurs, pentru că am jucat și în turneul cu Real Madrid și am fost printre cei mai remarcați jucători. Mi-aș fi dorit și eu să fiu pe teren și e dureros. Eram stresat și atunci. Am pierdut și semifinala de Liga Campionilor cu Benfica, după intrarea lui Souness de la Glasgow, când a trebuit să mă operez din nou. Sunt dezamăgit”, a declarat Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cine este Iosif Rotariu. Cariera fostului mare jucător de la Steaua

Iosif Rotariu (64 de ani) este unul dintre fotbaliștii importanți ai Stelei de la sfârșitul anilor ’80. Născut la Prigor, în județul Caraș-Severin, fostul mijlocaș și-a început cariera la Politehnica Timișoara. A ajuns în Ghencea în 1986, la scurt timp după triumful istoric de la Sevilla. A câștigat cinci titluri de campion și patru Cupe ale României alături de roș-albaștri. A făcut parte din lotul care a cucerit Supercupa Europei în 1987 și a fost titular în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989, pierdută cu 0-4 în fața lui AC Milan.

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Rotariu a adunat 25 de selecții și a marcat un gol pentru România. A participat la Campionatul Mondial din 1990, unde a fost titular în toate cele patru meciuri disputate de tricolori. A rămas cunoscut pentru prestația împotriva Argentinei lui Diego Maradona, partidă încheiată la egalitate, scor 1-1. După turneul final din Italia, s-a transferat la Galatasaray, unde a câștigat Cupa și Supercupa Turciei. A mai evoluat la Bakırköyspor, CFR Timișoara și Extensiv Craiova, printre altele. În 1997, a revenit la Steaua, unde și-a trecut în palmares încă un titlu de campion.