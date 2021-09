Iosif Rotariu, verdict dur pentru Moruțan și Cicâldău: „Sunt supraevaluați din punct de vedere financiar!” Exclusiv

Fostul mijlocaș central al Stelei și al naționalei României, dar și al lui Galatasaray, Iosif Rotariu, a analizat în exclusivitate pentru FANATIK prestațiile lui și în startul acestui sezon pentru formaţia turcă.

Directorul de imagine al Ripensiei Timișoara a vorbit și despre meciul din cu Dinamo, despre conflictul dintre CSA Steaua și FCSB, dar și de lupta la titlu din Casa Pariurilor Liga 1.

Interviu marca FANATIK cu Iosif Rotariu: „Moruțan și Cicâldău sunt supraevaluați financiar!”

Iosif Rotariu e de părere că dacă Galatasaray nu va reuși să câștige titlul în acest sezon, au șanse mici să mai continue în Turcia: „Moruțan și Cicâldău au mers la o echipă foarte grea și au plecat într-un moment nu atât de inspirat al lor în campionatul României. Acum că au avut niște realizări în primele etape nu arată foarte multe lucruri, pentru că au pierdut ultimul meci. La Galatasaray dacă faci patru meciuri bune și două proaste lumea începe să își pună semne de întrebare. Suporterii nu au răbdare cu tine, iar dacă nu vor câștiga titlul vor avea mari probleme”.

Fostul jucător al lui Galatasaray consideră că Alexandru Cicâldău , datorită poziției sale în teren și a faptului că are mai multă constanță în joc: „Locul doi e un eșec acolo. Cicâldău e un jucător mai adaptabil și mai constant și are șansa că trec foarte multe mingi pe la el în comparație cu Moruțan. Goluri le mai dai și din trei metri. Dar faptul că joacă mijlocaș central, acoperă o zonă mai mare, are mult mingea și e mai mult defensiv decât ofensiv”.

Galatasaray a plătit pentru (5,7 milioane de euro) și (6,5 milioane de euro) nu mai puțin de 12,2 milioane de euro mutări anunțate în exclusivitate de FANATIK, iar turcii vor ca jucătorii : „La Moruțan e mai greu pentru că el practic joacă un fel de număr zece. Trebuie să facă diferența la fiecare meci și va fi foarte greu. Pe mine a dat un milion de dolari Galatasaray și aveam deja 28 de ani. Hagi a plecat pe două milioane de la Steaua! Eu cred că sunt exagerate sumele astea. Sunt supraevaluați jucătorii din punct de vedere financiar”.

Iosif Rotariu: „E o presiune în plus pe jucător pentru că s-au plătit bani mulți pe ei!”

crede că sumele uriașe de transfer pot acționa ca un efect de bumerang pentru Moruțan și Cicâldău, iar turcii ar putea să își piardă repede răbdarea: „Aici pierd foarte mult. E o presiune în plus pe jucători pentru că s-au plătit bani mulți pe ei și la Galatasaray nimeni nu așteaptă! Dacă anul acesta nu câștigă campionatul jucătorii străini vor avea primii probleme și vor suferi. Am fost acolo și știu ce s-a întâmplat când am terminat pe locul doi, deși am luat Cupa și Supercupa”.

Fostul internațional român e de părere că cei doi nu vor pierde echipa națională indiferent dacă vor juca sau nu meci de meci la Galata: „Sper să se acomodeze, să joace și să câștige campionatul. E singura lor șansă. Ca jucător străin când mergi la o echipă trebuie să te impui și să faci diferența. Nu cred că ar putea pierde echipa națională chiar dacă nu o să fie titulari meci de meci. Mai bine bagi un fotbalist care joacă o repriză în străinătate, dar la un nivel mult mai ridicat decât în Liga 1. E cu totul altă mentalitate. În România cei mai buni sunt jucătorii străini”.

Iosif Rotariu nu e deloc impresionat de Dinamo: „Va fi greu să mai ajungă vreodată ce a fost”

e sigur că va fi aproape imposibil ca Dinamo să mai reușească să revină echipa care a fost odată și să obțină din nou performanțele cu care a obișnuit în trecut: „Dinamo nu mai e ce a fost și trebuie să înțeleagă toată lumea că va fi greu să mai ajungă vreodată acolo. E o situație foarte dificilă pentru ei. Pe plan sportiv să zicem că o pot scoate la capăt, dar partea financiară și adminstrativă e partea grea. E o problemă mare de organizare acolo. Deocamdată, de la Dinamo, pe mine, chiar nu m-a impresionat niciun jucător în mod special”.

Fostul mare jucător nu o vede pe Ripensia victimă sigură cu Dinamo și e convins că bănățenii pot produce surpriza în Cupa României și să-i elimine pe „câini”: „Diferența nu e chiar atât de mare. Sper să facem o surpriză. Ar fi extraordinar pentru imaginea clubului și în primul rând pentru jucători. Să demonstreze că pot juca pe viitor la Liga 1. La Timișoara dacă ar fi să se aleagă între Dinamo și Steaua, mai degrabă spre Steaua decât spre Dinamo”.

Rotariu nu a putut uita de rivalitatea istorică între Timișoara și Dinamo, pe care a trăit-o în cariera sa:„Întotdeauna a existat o rivalitate între Timișoara și echipele din București. Eu am simțit-o pe pielea mea pentru că am jucat și la Poli și la Steaua. Cupa întotdeauna a produs surprize de proporții și toată lumea așteaptă să producem o surpriză.

Dinamo nu este deloc într-o perioadă fastă și orice se poate întâmpla. Va fi un meci echilibrat și Ripensia va aborda Cupa României ca pe o competiție pe care o respectă și vom alinia cel mai bun unsprezece. Suntem pregătiți și vom vedea ce va fi. E diferență de valoare și experiență”.

Cele mai frumoase amintiri ale lui Iosif Rotariu din meciurile cu Dinamo

e unul dintre cei mai iubiți jucători ai Stelei, iar meciurile cu Dinamo a știut întotdeauna să le trăiască la intensitate maximă: „Normal că sunt un mare stelist, dar sunt și timișorean. Nu știu dacă e un meci special pentru mine, dar este această rivalitate cu Dinamo. Am foarte multe meciuri cu ei de-a lungul timpului, dar acum sunt în altă postură. Jucătorii sunt extrem de motivați și nu mai au nevoie de indicații sau prime.

Depindem de șansă și de cum va juca Dinamo. Eu am avut întotdeauna și prieteni foarte buni la Dinamo, pentru că eram la națională. O rivalitate sportivă există, dar am păstrat legătura și totul se întâmpla doar pe teren. La Ripensia deocamdată sunt jucători foarte tineri și nu vreau să mă pronunț cine poate face pasul la Liga 1. Politica noastră e să promovăm jucătorii din academie, dar mai au mult de muncă. Îi veți vedea în meciul din Cupă”.

Cele mai frumoase amintiri ale fostului mare jucător al Stelei din „Unicul Derby” rămân două finale cu „cântec” din Cupa României: „Îmi amintesc de o finală de Cupa României câștigată la Brașov cu 1-0 și cred că a fost și acel meci când am ieșit din teren în 1988. La golul anulat eronat pentru offsaid al lui Balint în finala Cupei din minutul 90. Au fost derby-uri frumoase, amintiri extraordinare pentru că toți jucătorii eram la echipa națională. Era altceva. Acum nu prea mai e o rivalitate atât de mare în teren. Nu mai sunt jucători valoroși”.

Suporterii Stelei e normal să își dorească să eliminăm pe Dinamo. Le mulțumesc și nu am cuvinte pentru gestul frumos de la meciul de pe Ghencea, când mi-au dăruit un tricou de joc. Am fost întotdeauna apreciat și tot timpul suporterii și-au adus aminte de mine. A fost o surpriză. Am mai venit o dată cu Poli Timișoara când era domnul Olăroiu antrenor și 30.000 de oameni mi-au scandat numele. Am fost ca un om de al casei în Ghencea și am fost apreciat. Nu a fost un moment în care să fiu huiduit sau să fac vreun gest urât. – Iosif Rotariu

Iosif Rotariu despre conflictul dintre CSA Steaua și FCSB: „Normal că mă doare!”

Oficialul Ripensiei a vorbit și despre conflictul dintre CSA Steaua și FCSB, pe care pur și simplu nu îl înțelege: „Nu înțeleg ce se întâmplă acolo cu CSA Steaua și FCSB. Sunt probleme care mă depășesc. Important e că acolo este un stadion absolut superb în Ghencea. Lumea se bucură de fotbalul pe care îl practică echipa din liga a doua. Toată lumea când vine spre stadion își aduce aminte de echipa care a luat Cupa Campionilor și care a mai jucat o semifinală și o finală. Asta e tot ce contează. Eu cred că lucrurile se vor rezolva pe viitor.

Normal că mă doare. În 1990, Steaua cred că era cea mai iubită echipă din România datorită performanțelor. Acum suporterii s-au împărțit în două galerii care odată veneau împreună în Ghencea, unde cântau și umpleau stadionul. Cred că pe orice stelist îl doare dezbinarea suporterilor în primul rând. Nu îmi aduc aminte în șase ani la Steaua vreodată ca stadionul să nu fie plin! Cred că pe toți cei care au făcut istorie la Steaua îi doare. Restul lucrurilor nu prea le înțeleg și nici nu vreau să le comentez”.

Iosif Rotariu: „Dorin se va impune la echipa națională și va fi titular la Ludogoreţ!”

a jucat 25 de meciuri pentru echipa națională, iar nepotul său, Dorin Rotariu, este cel care duce mai departe ștafeta: „Dorin a avut acum ghinion mare cu COVID-ul. Clar putea ajuta echipa națională. El a jucat numai la echipe care au fost campioane sau au jucat în cupele europene. Că a fost Brugge sau Astana ori Ludogoreţ. A ales foarte bine aceste echipe și doar așa poți să progresezi în fotbal. Este în continuare tânăr și e într-o formă bună. Cred că va fi un jucător de bază la echipa națională și era într-o formă bună la Ludogoreţ.

spune că mijlocașul ofensiv de 26 de ani va câștiga postul de titular și va ajuta și echipa națională: „Are tot viitorul în față și sunt sigur că are calități. El se pregătește foarte bine. Nici nu se pune problema. Se pregătește suplimentar pentru că lotul de la Ludogoreţ este unul foarte valoros, cu mulți jucători străini.

El a venit destul de târziu, după ce ei au făcut pregătirea și a venit și după o perioadă de neînțelegeri și conflict la Astana. Abia acum a început să intre într-un ritm de pregătire normal. Eu cred că va fi titular și la Ludogoreţ”.

Iosif Rotariu vede două echipe surpriză în lupta la titlu: FC Botoșani și Farul Constanța

Iosif Rotariu consideră în continuare că CFR Cluj este favorită la câștigarea titlului și în acest sezon în dauna FCSB, însă FC Botoșani și Farul Constanța ar putea și ele să emită pretenții la titlu: „E abia începutul campionatului. În play-off vor fi meciuri mult mai disputate. E clar că CFR-ul are prima șansă mai ales după venirea lui Dan Petrescu. Am văzut și meciul cu Universitatea Craiova și e o echipă care e construită să câștige trofee.

E un antrenor foarte valoros și experimentat, care cunoaște mai bine ca oricine această echipă. Jucători cu mare experiență. Nu o văd doar pe FCSB acolo în față. Eu cred că și Botoșianul sau Farul Constanța pot emite pretenții. Chiar și Craiova. În play-off se va decide totul. CFR-ul are un plus de maturitate și venirea lui Dan Petrescu”.

Din punctul său de vedere, FCSB s-a axat mai mult pe promovarea jucătorilor tineri și vânzarea lor în străinătate, în timp ce Dan Petrescu a construit o echipă care să poată câștiga trofee: „FCSB a pierdut mult pentru că a investit mult în jucătorii tineri. Nu poți să câștigi trofee așa. Aduci patru-cinci tineri și îi bagi titulari și bați tot. Nu merge așa. Și-au ales o altă strategie și concept. Și chiar au reușit să transfere câțiva jucători în străinătate pe sume foarte mari. Ăsta a fost obiectivul principal. CFR-ul a mers doar pe ideea de a câștiga trofee”.

Iosif Rotariu surprinde: „Darius Olaru e următorul lider al FCSB”

Fostul mare mijlocaș central al Stelei a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Darius Olaru, chiar dacă acum nu trece prin cea mai bună perioadă din carieră: „Mie îmi place foarte mult Darius Olaru chiar dacă are o cădere de formă. Are calități extraordinare și e un jucător complet la mijlocul terenului. E serios și promite. Îl aștept să joace mai mult la echipa națională și să facă diferența și la FCSB.

Mie îmi place foarte mult pentru că face ambele faze. E box to box, are ambele picioare, cere mingea și e foarte angrenat în joc. Are și realizări foarte bune, dar depinde foarte mult de el. Eu îl văd următorul lider al echipei”.

Un alt jucător pe care îl apreciază foarte mult e Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova, în timp ce pe îl consideră prea crud pentru fotbalul mare: „Octavian Popescu e încă prea tânăr ca să mă pronunț asupra lui. Are momente foarte bune combinate cu dispariții din joc. Promite la fel ca mulți alți jucători. Și de Baiaram de la Craiova îmi place foarte mult! Trebuie să fie constanți, să joace și să meargă la naționala mare. Apoi putem vorbi dacă are valoare și poate juca la echipe bune din afară”.

Cea mai mare pierdere pentru Edi Iordănescu în opinia sa este cea a căpitanului , însă venirile lui Budescu și Keșeru ar putea compensa lipsa de experiență din lotul FCSB: „Contează mult și accidentările pe care le au. Cel mai important era cu siguranță Florin Tănase. Coman stă cam de mult timp și când a revenit nu a fost la un nivel bun. Șut și Panțîru au arătat prea puțin ca să am o părere pentru ei. Budescu și Keșeru sunt jucători care au câștigat trofee și cred că de aceea au și venit la FCSB”, a spus Iosif Rotariu în exclusivitate pentru FANATIK.