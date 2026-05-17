Iosif Vigu, legenda Stelei, a aniversat 80 de ani de viață. Ce cadou inedit a primit fostul fotbalist român și mesajul de la Talpan

Iosif Vigu a ajuns la onorabila vârstă de 80 de ani. Fostul mare jucător al Stelei a împlinit 8 decenii de viață vineri, 15 mai. El și-a sărbătorit ziua de naștere în compania apropiaților într-un cadru select. Ce cadou deosebit a putut primi fostul jucător român

Iosif Vigu, unul dintre jucătorii emblematici ai Stelei, a împlinit vârsta de 80 de ani vineri, 15 mai. Fostul jucător născut în 1946, în localitatea Șimian (Bihor), a îmbrăcat tricoul „militarilor” timp de 13 ani, în care a cucerit 8 trofee. Acesta și-a sărbătorit ziua de naștere, primind un tort special, dar și un „buchet” alcătuit din țigări, sticle și bancnote. „Fumez ca nebunul! De doi ani, nu mai beau!”, mărturisea Iosif Vigu pentru în 2016. Totuși, fostul mare fotbalist recunoștea pentru că nu obișnuia să fumeze în perioada de jucător. „La Steaua nu fumam, mai târziu m-am apucat!”.

„La mulți ani, Iosif Vigu! Iosif Vigu, unul dintre jucătorii emblematici ai clubului nostru, își serbează azi ziua de naștere. Născut pe 15 mai 1946, în localitatea Șimian (Bihor), Iosif Vigu a evoluat timp de 13 ani în Ghencea. În tricoul roș-albastru a avut 313 apariții, iar în palmaresul său se numără trei titluri de campion și cinci cupe ale României. Pentru echipa natională a jucat de 24 de ori și a marcat 2 goluri. Astăzi, la împlinirea celor 80 de ani, întreaga suflarea stelistă îi dorește multă sănătate și numai bucurii!”, a fost mesajul postat de Steaua pe pagina oficială de

Florin Talpan, juristul clubului Steaua, a ținut la rândul său să îi transmită un mesaj special lui Iosif Vigu prin intermediul FANATIK. „Cu o mică întârziere, dar urările sincere nu expiră niciodată. 80 de ani de viață, o legendă vie a Stelei! Numele Iosif Vigu va rămâne mereu în istoria clubului nostru, un nume care a stat la baza clădirii acestui club, care a avut o contribuție uriașă la dezvoltarea și ridicarea Stelei. La mulți ani, domnule Iosif Vigu! Sănătate multă!”.

Iosif Vigu, îndurerat de moartea lui Emeric Ienei

, lăsând în urmă multă durere în rândul celor care l-au cunoscut și cu care a împărțit momente deosebite. Iosif Vigu a fost coleg cu Ienei la Steaua, iar ulterior i-a fost elev la același club. . „Mă încuraja fantastic pentru că erau 9 ani diferență între noi. Avea simțul umorului foarte dezvoltat și era cel mai elegant și mai prezentabil jucător și antrenor. A fost un exemplu.

A fost un jucător foarte util și extrem de elegant. El a fost cel care m-a băgat fundaș stânga la Steaua. L-am avut și coleg și antrenor. Emeric Ienei a avut cea mai mare mișcare tactică în 1986, când l-a băgat pe Iordănescu. Trebuia să ținem scorul și Puiu a ascuns mingea în prelungiri. I-a driblat pe toți. Era un tip extrem de echilibrat și de ținută. Nu îl voi uita niciodată. Doar Ștefan Covaci cred a fost peste dânsul ca antrenor”.

