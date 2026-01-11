iPhone, mașini și un tractor: bunurile salvate din infernul de la Ferma Dacilor, scoase la licitație. Cât costă și de ce nu le vrea nimeni

Mai multe mașini, utilaje dar și un smartphone sau o barieră au fost scoase la licitație în noiembrie și decembrie 2025 de către lichidatorul societății Ferma Dacilor Production, firmă aflată în insolvență. Compania înregistrează datorii de aproximativ 1,5 milioane lei, pe care încearcă să le acopere prin vânzarea bunurilor care au mai putut fi salvate din incendiul de acum mai bine de doi ani.
Din datele analizate de FANATIK rezultă că au existat trei sesiuni de licitație în perioadele 11-17 noiembrie, 28 noiembrie – 5 decembrie, respectiv 15-19 decembrie 2025. Bunurile societății Firma Dacilor Production au fost scoase la vânzare în bloc, inițial la prețul de 128.365 de lei fără TVA, după care prețul de plecare a scăzut cu 15%. La niciuna dintre licitații, bunurile nu au fost valorificate.
Valoarea bunurilor pensiunii care a ars a fost stabilită de un expert evaluator, al cărui raport a fost depus la dosarul de insolvență în iulie 2025. Acestea sunt:
SC Ferma Dacilor Production SRL este inculpată în dosarul incendiului de la pensiunea din Prahova, din a doua zi de Crăciun a anului 2023. Dosarul a fost trimis în judecată la finalul anului 2025.
Procurorii spun că în perioada 2016-2023, inculpații Cornel Dinicu și Adelina Elena Ilie, administratori ai SC Ferma Dacilor Production SRL, împreună cu inculpatul Vitomir Adrian Ristin, administrator statuar al societății, ”au desfăşurat în mod convergent şi sistematic demersuri în realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice, prin încălcarea repetată a dispoziţiilor legale privind derularea activităţii de ‘cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată’ (…), unitatea turistică funcţionând cu încălcarea prevederilor Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi normativului siguranţă la foc a construcţiilor P118-99, H.G.R”.
Procurorii spun că sursa incendiului a fost de natură electrică, provenită la o instalație ”fără proiect, subdimensionată și fără protecții”. Focul s-ar fi extins din cauza lipsei ignifugării materialului lemnos și a lipsei instalației de detectare a fumului.
Oficial, cei trei inculpați (plus societatea comercială Ferma Dacilor Production) sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut loc ca urmare a unui dezastru.
Complexul Ferma Dacilor a început să reprimească oaspeți încă din vara anului 2024, funcționând inițial cu grătare în aer liber și activități care nu necesitau autorizații complexe de construcție.
În prezent, site-ul oficial și paginile de social media promovează opțiuni de cazare în cabane, mese la restaurantul cu specific tradițional și organizare de evenimente. La fața locului a fost ridicat și un monument funerar în memoria celor care au pierit în incendiul de la Ferma Dacilor. Printre victime s-a numărat și fiul de 11 ani al patronului Cornel Dinicu.