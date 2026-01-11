iPhone, mașini și un tractor: bunurile salvate din infernul de la Ferma Dacilor, scoase la licitație. Cât costă și de ce nu le vrea nimeni

ADVERTISEMENT

Mai multe mașini, utilaje dar și un smartphone sau o barieră au fost scoase la licitație în noiembrie și decembrie 2025 de către lichidatorul societății Ferma Dacilor Production, firmă aflată în insolvență. Compania înregistrează datorii de aproximativ 1,5 milioane lei, pe care încearcă să le acopere prin vânzarea bunurilor care au mai putut fi salvate din incendiul de acum mai bine de doi ani.

Cât costă bunurile salvate din incendiul de la Ferma Dacilor

Din datele analizate de FANATIK rezultă că au existat trei sesiuni de licitație în perioadele 11-17 noiembrie, 28 noiembrie – 5 decembrie, respectiv 15-19 decembrie 2025. Bunurile societății Firma Dacilor Production au fost scoase la vânzare în bloc, inițial la prețul de 128.365 de lei fără TVA, după care prețul de plecare a scăzut cu 15%. La niciuna dintre licitații, bunurile nu au fost valorificate.

Valoarea bunurilor pensiunii care a ars a fost stabilită de un expert evaluator, al cărui raport a fost depus la dosarul de insolvență în iulie 2025. Acestea sunt:

Centrală termică mixtă 2008 , la valoarea de piață 2.111 ron și valoarea de lichidare de 1.583 ron , stare tehnica funcțională

, la valoarea de piață și valoarea de lichidare de , stare tehnica funcțională Gas Tilting Bratt Pan Capacity 120L (tigaie basculantă pe gaz, n.r.), la valoarea de piață 7.636 ron și valoarea de lichidare de 5.727 ron , stare tehnică neidentificabilă

(tigaie basculantă pe gaz, n.r.), la valoarea de piață și valoarea de lichidare de , stare tehnică neidentificabilă Generator Strager YDY89S3 la valoarea de piață 13.739 ron și valoarea de lichidare de 10.304 ron , stare tehnică funcțională

la valoarea de piață și valoarea de lichidare de , stare tehnică funcțională Generator la valoarea de piață de 25.958 lei și valoarea de lichidare de 19.468 lei, stare tehnica funcțională

Tot ce a rămas de la Ferma Dacilor, vândut la pachet. Nimeni nu le vrea

Rezervor suprateran la valoarea de piață de 5.493 lei și valoarea de lichidare de 4.120 lei , stare tehnică utilizabilă

la valoarea de piață de și valoarea de lichidare de , stare tehnică utilizabilă Alimentator peleți la valoarea de piață de 1.359 lei și valoarea de lichidare de 1.020 lei , stare tehnică funcțională

la valoarea de piață de și valoarea de lichidare de , stare tehnică funcțională Barieră BFT (barieră stradală, n.r.) la valoarea de piață de 1.860 lei și valoarea de lichidare de 1.395 lei , stare tehnică funcțională

(barieră stradală, n.r.) la valoarea de piață de și valoarea de lichidare de , stare tehnică funcțională IPhone 15 1 28GB la valoarea de piață de 1.970 lei și valoarea de lichidare de 1.477 lei , stare tehnică funcțională

28GB la valoarea de piață de și valoarea de lichidare de , stare tehnică funcțională Dacia Logan MCV la valoarea de piață de 21.832 lei și valoarea de lichidare de 16.374 lei, stare tehnică funcțională

la valoarea de piață de și valoarea de lichidare de stare tehnică funcțională Remorcă Stema WSEBO la valoarea de piață de 560 lei și valoarea de lichidare de 420 lei, stare tehnică funcțională

Mașini, un tractor și un telefon mobil, pe lista bunurilor scoase la licitație

Ford Tranzit la valoarea de piață de 26.401 lei ș i valoarea de lichidare de 19.801 lei, stare tehnică funcțională

la valoarea de piață de i valoarea de lichidare de stare tehnică funcțională Tractor Landini Mistal 50HGMLX04568 la valoarea de piață de 19.445 lei și valoarea de lichidare de 14.583 lei , stare tehnică parțial funcțional

la valoarea de piață de și valoarea de lichidare de , stare tehnică parțial funcțional Coasă mecanică 1,65M valoare 0, stare tehnică ars în incendiu

valoare 0, stare tehnică ars în incendiu Cutter Titane 20V 400V 20L (cutter profesional de tăiat carne, n.r.) valoare 0, stare tehnică ars în incendiu

Patronii de la Ferma Dacilor, trimiși în judecată

SC Ferma Dacilor Production SRL este inculpată în , din a doua zi de Crăciun a anului 2023. Dosarul a fost trimis în judecată la finalul anului 2025.

Procurorii spun că în perioada 2016-2023, , administratori ai SC Ferma Dacilor Production SRL, împreună cu inculpatul Vitomir Adrian Ristin, administrator statuar al societății, ”au desfăşurat în mod convergent şi sistematic demersuri în realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice, prin încălcarea repetată a dispoziţiilor legale privind derularea activităţii de ‘cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată’ (…), unitatea turistică funcţionând cu încălcarea prevederilor Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi normativului siguranţă la foc a construcţiilor P118-99, H.G.R”.

Care sunt acuzațiile procurorilor

Procurorii spun că sursa incendiului a fost de natură electrică, provenită la o instalație ”fără proiect, subdimensionată și fără protecții”. Focul s-ar fi extins din cauza lipsei ignifugării materialului lemnos și a lipsei instalației de detectare a fumului.

Oficial, cei trei inculpați (plus societatea comercială Ferma Dacilor Production) sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut loc ca urmare a unui dezastru.

Ferma Dacilor continuă să funcționeze

Complexul Ferma Dacilor a început să reprimească oaspeți încă din vara anului 2024, funcționând inițial cu grătare în aer liber și activități care nu necesitau autorizații complexe de construcție.

În prezent, site-ul oficial și paginile de social media promovează opțiuni de cazare în cabane, mese la restaurantul cu specific tradițional și organizare de evenimente. La fața locului a fost ridicat și un monument funerar în memoria celor care au pierit în incendiul de la Ferma Dacilor. Printre victime s-a numărat și fiul de 11 ani al patronului Cornel Dinicu.