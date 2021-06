iPhone te ajută să treci mai repede peste fosta relație. Ce funcție nouă introduce pentru fotografii

Pentru că telefoanele mobile au evoluat spectaculos în ultimul deceniu, relația noastră cu fotografiile s-a schimbat radical. Nu mai facem poze doar la evenimente speciale, păstrând cu sfințenie din cele 36 de cadre disponibile de pe un film foto.

Acum avem la dispoziție spațiu de stocare aproape nelimitat și putem face mii de fotografii. Facem astfel de poze și în relațiile sentimentale pe care le avem.

Din păcate, relațiile au nu doar un început, dar și un final, iar ulterior acestui moment rămânem în continuare cu o mulțime de amintiri, care din păcate devin dureroase.

Mai rău e că telefoanele au și funcții prin care îți aduc aminte de fotografiile pe care le-ai făcut chiar și acum câțiva ani. Photos Memories, de exemplu, îți poate reaminti de fosta sau fostul, chiar atunci când credeai că ai uitat.

Pentru a te ajuta să treci mai ușor peste fosta relație, îți propune o funcție pentru iPhone, odată cu noul iOS 15.

Astfel, vei avea posibilitatea de a controla mult mai în detaliu locurile, dar mai ales persoanele care apar în fotografiile sugerate de Photos Memories.

iPhonete ajută să revezi mai puțin anumite persoane din trecutul tău

Desigur, să îți sugereze mai puține amintiri precum una anume. Poți chiar să și elimini o fotografie din șirul de sugestii de imagini. Din păcate, până acum nu puteai elimina și o persoană din aceste amintiri.

Odată cu varianta 15 a sistemului de operare, vei putea alege dacă dorești să eviți să revezi anumite persoane, notează .

Atunci când ajungi în secțiunea For You din aplicația Photos, vei putea ține apăsat pe o imagine cu cineva anume, iar apoi vei putea selecta opțiunea ”Feature this person less.”

Apple răspunde astfel unor plângeri pe care nenumărați utilizatori le-au făcut de-a lungul anilor.

Astfel, este eliminată și varianta în care ștergi fotografiile. Nu e niciodată o decizie înțeleaptă, pentru că la un moment dat, când vei trece peste trecut și vei vrea să revezi anumite imagini, s-ar putea să te trezești că nu mai ai acces la ele pentru că le-ai șters, într-o decizie la cald.