Ipostaza fabuloasă în care s-a afișat soția însărcinată a lui Charles Leclerc. Și-a asortat geanta de peste 1.000 de euro cu pantofii

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E însărcinată pentru prima dată, dar asta nu o împiedică să strălucească în haine care o pun în valoare. Descoperă în rândurile de mai jos care este ipostaza fabuloasă în care s-a afișat soția pilotului Charles Leclerc.

Cum a apărut partenera lui Charles Leclerc

Charles Leclerc se află în vizorul oamenilor datorită activității sale. Pilotul de la Ferrari a câștigat Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone, desfășurat pe 5 iulie 2026. A obținut și câteva distincții de popularitate, printre care se numără premiul „Driver of the Day” (Pilotul Zilei) acordat în urma clasării pe locul 2 în Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps).

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E unul dintre cei mai buni sportivi din lume, dar are și o viață sentimentală foarte frumoasă. A încercat să fie discret, însă de când a făcut nunta cu aleasa inimii sale cuplul a ajuns în vizorul fanilor. Alexandra Saint Mleux i-a devenit soție la finalul lunii februarie, evenimentul grandios fiind de neuitat. Cei doi .

În ultima perioadă povestea lor de dragoste s-a schimbat radical. Șatena a dezvăluit că este însărcinată cu primul ei copil. A bifat o unde s-a afișat cu burtica de gravidă. De atunci nu-și mai ascunde abdomentul rotunjit și chiar îl scoate în evidență.

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O postare de pe social media o arată în toată splendoarea. Partenera lui Charles Leclerc a fost admirată pentru ținuta sa, dar și pentru restul accesoriilor. Și-a asortat poșeta cu sandalele, care au fost achiziționate de un brand originar din Florența, Italia. Această marcă are sediul central în celebrul Palazzo Corsini.

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Cât costă poșeta și sandalele purtate de soția lui Charles Leclerc

Brandul purtat de Alexandra Saint Mleux a fost fondat în anul 2011 de către designerul columbian Edgardo Osorio. Vedeta a apărut cu o poșetă de tip găletușă realizată din paie împletite de culoare bej. Aceasta are aplicate decorațiuni tridimensionale croșetate și brodate, reprezentând câteva motive de vară și din natură. Căpșunile se disting cel mai bine.

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La prima vedere nu pare o geantă prea sofisticată, dar nici banală. Având în vedere acest aspect, prețul este unul pe măsură. Soția lui Charles Leclerc a cheltuit suma de 1.250 de euro pentru poșeta care iese instant în evidență. Fanii au remarcat că a asortat-o cu o pereche de sandale de la același brand, cu aceleași elemente.

O singură pereche de astfel de pantofi de culoare roz costă 1.095 de euro. Sandalele au un motiv irezistibil de festival care emană eleganță și rafinament. Tocul de 8,5 mm este ideal pentru plimbări, dar și pentru dans. Detaliile din rafie țesută manual sunt realizate de artizani din Columbia. Ei au folosit tehnici transmise din generație în generație.