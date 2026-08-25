Ipostaza incendiară în care a apărut o cunoscută prezentatoare TV, în vacanță. ”Îți mulțumesc că exiști, iubita mea”

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O cunoscută prezentatoare născută în Albania a apărut într-o ipostază incendiară în vacanță. Vedeta, supranumită adesea „Regina Champions League”, reușește să îmbine cu succesul pasiunile pe care le are, moda, actoria și sportul.

Moderatoarea TV care i-a cucerit pe internauți

Eva Murati (31 ani) a cunoscut celebritatea în ultimii ani, mai ales de când a apărut pe micile ecrane. Moderatoarea este gazda unor emisiuni dedicate meciurilor din UEFA Champions League, difuzate la Tring TV. Superba șatenă este o apariție incendiară de fiecare dată când este filmată, dar și în afara platoului.

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Tânăra întoarce toate privirile când merge în , ultimul sejur determinând-o să renunțe la inhibiții. S-a pozat în apă și a furat atenția celor care o urmăresc în social media. Bustul voluminos a fost în centrul atenției. Are peste 14, milioane de fani pe contul de Instagram, unde a distribuit o serie de poze spectaculoase.

Imaginile o arată într-un costum de baie din două piese de culoare galbenă. Partea de sus are o formă inedită, fără bretele, cu o cataramă extrem de elegantă. Ținuta a fost asortată cu ochelari de soare, dar și un pareo cu flori ce a fost folosit atât pe post pe fustă, cât și ca top. „Înapoi la programul de vară”, a scris frumoasa , în mediul virtual.

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„Ești grozavă”, „Uau, atât de frumos”, „Pur și simplu minunat” sau „Îți mulțumesc că exiști, iubita mea Eva”, au scris o parte dintre fani. Alții au mai notat: „Eva, ești perfectă”, „Frumoasă ca întotdeauna” și „Ești o zeiță, o mică sirenă”. Jurnalista le-a mulțumit celor care i-au transmis laude și aprecieri. Corina Caragea i-a lăsat un „Like”.

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Cine este, de fapt, prezentatoarea TV Eva Murati

Eva Murati este născută pe 25 mai 1995, în Albania. A început să cocheteze cu modellingul încă de la vârsta de 15 ani, perioadă în care a apărut și pasiunea pentru televizune. A absolvit dreptul la Universitatea din Tirana, dar n-a profesat niciodată. De-a lungul anilor șatena s-a impus în lumea sportului prin moderarea emisiunilor de fotbal de nivel internațional.

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Se numără printre cele mai mari fane ale lui Juventus. De ceva vreme prezintă emisiunea de Champions League a unui canal de televiziune din Albania. Cunoscuta moderatoare este supranumită drept „regina Champions League” datorită producțiilor pe care le realizează încă din anul 2017. De asemenea, a apărut în diverse reclame, dar și pe coperțile unor reviste celebre.

În plus, Eva Murati și-a pus amprenta în mai multe producții de teatru, film și televiziune. Mai mult decât atât, tânăra este o prezență foarte activă pe rețelele de socializare. Conform unui site de specialitate, denumit , superba șatenă are o avere care se ridică la aproximativ un milion de dolari.

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„Am început să lucrez în televiziune la 17 ani, am fost batjocorită online și am fost nevoită să învăț să mă autovalidez. Acum, cuvintele voastre nu mai înseamnă nimic pentru mine.

Din păcate, spre deosebire de bărbații celebri, femeile sunt batjocorite pentru felul în care s-au machiat, cum și-au făcut părul, ce haine au ales și alte lucruri care nu au legătură cu partea profesională”, a spus Eva Murati, conform .