Ipostază incendiară pentru fosta iubită a unui celebru sportiv. A pozat aproape goală și toți au luat-o razna

Sportivii sunt în centrul atenției datorită performanțelor, în timp ce partenerele sunt vizate pentru ipostazele incendiare. O fostă iubită a unui celebru sportiv a pozat aproape goală, etalând o siluetă demnă de invidiat. Toți au luat-o razna și au ”bombardat-o” cu aprecieri.

Fotografie incredibilă cu fosta iubită a unui fotbalist

E un fost internațional englez, cu aproape 200 de meciuri în Premier League, însă acum este liber de contract. Dele Alli (30 ani) este . Fanii sunt la curent cu banii pe care i-a pierdut într-un cazino, dar și cu viața sa amoroasă. O fostă iubită a ajuns în atenția lor.

Cindy Kimberly (27 ani), bruneta cu care fotbalistul britanic a avut o relație amoroasă vreme de 3 ani, a furat toate privirile. Tânăra, care lucrează ca model, și mijlocașul care a evoluat pentru Tottenham, MK Dons și Beșiktaș, s-au separat în toamna lui 2025. Creatoarea de conținut a decis să șteargă cu buretele trecutul.

De asemenea, a eliminat de pe rețelele de socializare toate pozele în care apăreau împreună. Ulterior, a decis să se concentreze pe propria persoană și pe pasiunile sale. Vacanțele și ședințele foto incendiare se pare că se numără printre hobby-urile care primează pentru ea. Acum, aceasta a apărut într-o postură uimitoare.

Bruneta a lăsat la vedere multă piele, după ce a pozat toples. Îmbrăcată cu o fustă scurtă internauții au început să comenteze situația. Unii s-au delectat cu această imagine și chiar i-au mulțumit fostei iubite a lui Dele Alli pentru aparița de infarct. Alții au mers mai departe și au numit-o pe frumoasa brunetă „un înger”.

„Mulțumim, ești un înger”, „Uimitoare”, „Înger pe pământ”, „Ești foarte frumoasă” sau „A durut când ai căzut din cer?”, sunt o parte dintre comentariile primite de Cindy Kimberly, pe contul personal de Instagram. Fotografia modelului de origine olandeză a adunat aproape 100.000 de like-uri.

Remarcată de artistul Justin Bieber

Cindy Kimberly are o comunitate mare de oameni în social media pe care i-a adunat de-a lungul timpului. A devenit cunoscută la doar 16 ani când a început să administreze o pagină care îi era dedicată lui Justin Bieber. Cântărețul a remarcat-o și a început să o caute pentru a afla mai multe despre ea.

Bruneta, pe numele său complet Cindy Kimberly Rubira Adsuar, își amintește rolul pe care l-a jucat vedeta în viața sa. Tânăra cunoscută sub mai multe porecle, printre care și Wolfie Cindy, a povestit că s-a născut în Olanda, însă a crescut mare parte a copilăriei sale în Spania.

„Am crescut într-o familie monoparentală și făceam babysitting pentru a o ajuta financiar pe mama mea. Oamenii au aflat asta, iar a doua zi era peste tot la știri. Titlurile erau de genul «Iubita lui Justin Bieber este o babysitter care câștigă 6 dolari pe oră».

Mă gândeam: «Nu mai pot să încerc să fiu remarcată de idolii mei. Trebuie să-mi încep viața»”, a povestit , pentru . Ulterior, modelul a construit o comunitate online de adolescenți care împărtășeau aceeași obsesie pentru fenomenele culturii pop.

Cifrele sportivului britanic

Ajuns la vârsta de 30 de ani, Dele Alli a rămas fără echipă din toamna anului trecut. Situația sa a coincis cu momentul în care s-a despărțit de fosta iubită, Cindy Kimberly. Site-urile de specialitate arată că britanicul are o cotă de piață de 1 milion de euro.

Cunoscutul mijlocaș a fost legitimat la numeroase echipe, cum ar fi Everton, Beșiktaș, Tottenham și MK Dons. La Tottenham, unde joacă în prezent Radu Drăgușin, a jucat în 269 meciuri. A înscris 67 goluri și a dat 59 de pase decisive.

Ultima formație unde s-a aflat sub contract a fost Como, unde a avut un singur meci în care a jucat. A fost unul dintre cei mai vânați sportivi ai lumii, însă Dele Alli a suferit multe accidentări care l-au ținut departe de teren. În prezent, așteaptă să se întoarcă la marea sa pasiune.