Sport

Ipostaza inedită în care a apărut Floyd Mayweather. Imaginea a fost surprinsă pe iahtul său de lux

Floyd Mayweather, fotografie ieșită din comun pe iahtul personal. Cum a apărut acum pugilistul american, după ce a fost numit ”regele imobiliarelor”.
Alexa Serdan
10.12.2025 | 17:05
Ipostaza inedita in care a aparut Floyd Mayweather Imaginea a fost surprinsa pe iahtul sau de lux
Aroganța pugilistului Floyd Mayweather. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

A plătit 400.000.000 de dolari pentru 1.000 de apartamente, în New York, Floyd Mayweather reușind să dea lovitura în afaceri. Sportivul a apărut recent într-o ipostază inedită, surprinsă chiar pe iahtul său de lux.

Floyd Mayweather, fotografie specială pe iahtul personal

E unul dintre cei mai buni în sportul pe care l-a practicat ani la rând. Floyd Mayweather a boxat între 1996 și 2015. În 2017 a revenit într-un singur meci, averea sa fiind una considerabilă. Are în conturi 10,8 milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

S-a retras în 2017, având o carieră impresionantă. Pugilistul american a bifat un mare succes la începutul anului. A cumpărat 1.000 de apartamente, la prețul de aproximativ 400.000.000 de dolari. Locuințele se află în 62 de clădiri din New York.

În urmă cu puțin timp a ”semnat” o nouă aroganță. De această dată a realizat o fotografie ieșită din comun, chiar pe iahtul personal. Ipostaza este una neașteptată pentru că fanii au observat un detaliu unic.

ADVERTISEMENT
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul...
Digi24.ro
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb

Imaginea arată mai multe teancuri de bani, care nu par aruncate la întâmplare pe masă. Floyd Mayweather face reclamă la o sticlă de apă pe care se pare că o consumă cu mare plăcere. Aceasta este o apă alcalină ultrapurificată premium.

ADVERTISEMENT
La 29 de ani,
Digisport.ro
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis

Producătorul anunță pe site-ul personal că are un pH de 9+, care este îmbogățit cu minerale și electroliți. Prin urmare, apa are un gust fin și curat. Băutura se poate achiziționa în baxuri de 6, 8, 12 sau chiar 24 de sticle.

Floyd Mayweather, cel mai bogat boxer din toate timpurile

Floyd Mayweather este considerat a fi cel mai bogat boxer din toate timpurile. Multă vreme a fost o forță de neoprit în ring, având numeroase victorii. A suferit o singură înfrângere, în anul 1996, la Jocurile Olimpice din Atlanta.

ADVERTISEMENT

Așa se face că de-a lungul carierei profesioniste a adunat foarte mulți bani. Are milioane în conturi, după retragerea din sport concentrându-se pe mai multe domenii de activitate. În prezent, are mai multe săli de box.

Acestea se găsesc pe teritoriul american, una dintre ele fiind folosită și de Ronald Gavril. Pugilistul are o relație sentimentală cu Anamaria Prodan, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf. Floyd Mayweather are toate motivele să fie mândru de realizările sale.

Fostul Balon de Aur l-a desființat pe Mohamed Salah: „Are creierul unui gândac!”
Fanatik
Fostul Balon de Aur l-a desființat pe Mohamed Salah: „Are creierul unui gândac!”
Un nou portughez la Universitatea Craiova: „Bun venit în familia Științei!”
Fanatik
Un nou portughez la Universitatea Craiova: „Bun venit în familia Științei!”
FCSB l-a ratat pe Lindon Emerllahu: „Semnează luni pe 500.000 de euro pe...
Fanatik
FCSB l-a ratat pe Lindon Emerllahu: „Semnează luni pe 500.000 de euro pe an!”. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
ȘOCANT! MM Stoica l-a dat afară de la FCSB după ce l-a prins...
iamsport.ro
ȘOCANT! MM Stoica l-a dat afară de la FCSB după ce l-a prins că sifonează informații din club: 'Atât de mare era obsesia'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!