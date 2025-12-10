Ipostaza inedită în care a apărut Floyd Mayweather. Imaginea a fost surprinsă pe iahtul său de lux

ADVERTISEMENT

A plătit 400.000.000 de dolari pentru 1.000 de apartamente, în New York, Floyd Mayweather reușind să dea lovitura în afaceri. Sportivul a apărut recent într-o ipostază inedită, surprinsă chiar pe iahtul său de lux.

Floyd Mayweather, fotografie specială pe iahtul personal

E unul dintre cei mai buni în sportul pe care l-a practicat ani la rând. Floyd Mayweather a boxat între 1996 și 2015. În 2017 a revenit într-un singur meci, averea sa fiind una considerabilă. Are în conturi 10,8 milioane de dolari.

S-a retras în 2017, având o carieră impresionantă. Pugilistul american a bifat un mare succes la începutul anului. . Locuințele se află în 62 de clădiri din New York.

În urmă cu puțin timp a ”semnat” o nouă aroganță. De această dată a realizat o fotografie ieșită din comun, chiar pe iahtul personal. Ipostaza este una neașteptată pentru că fanii au observat un detaliu unic.

Imaginea arată mai multe teancuri de bani, care nu par aruncate la întâmplare pe masă. Floyd Mayweather face reclamă la o sticlă de apă pe care se pare că o consumă cu mare plăcere. Aceasta este o apă alcalină ultrapurificată premium.

Producătorul anunță pe site-ul personal că are un pH de 9+, care este îmbogățit cu minerale și electroliți. Prin urmare, apa are un gust fin și curat. Băutura se poate achiziționa în baxuri de 6, 8, 12 sau chiar 24 de sticle.

Floyd Mayweather, cel mai bogat boxer din toate timpurile

Floyd Mayweather este considerat a fi cel mai bogat boxer din toate timpurile. Multă vreme a fost o forță de neoprit în ring, având numeroase victorii. A suferit o singură înfrângere, în anul 1996, la Jocurile Olimpice din Atlanta.

Așa se face că de-a lungul carierei profesioniste Are milioane în conturi, după retragerea din sport concentrându-se pe mai multe domenii de activitate. În prezent, are mai multe săli de box.

Acestea se găsesc pe teritoriul american, una dintre ele fiind folosită și de Ronald Gavril. Pugilistul are o relație sentimentală cu Anamaria Prodan, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf. Floyd Mayweather are toate motivele să fie mândru de realizările sale.