Ipostaza inedită în care a apărut fosta rivală a Simonei Halep. Toată lumea a rămas uimită

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Descoperă în rândurile de mai jos ce face fosta rivală a Simonei Halep. Care este, în realitate, ipostaza inedită în care a apărut tânăra în țara sa natală. Regiunea este un teritoriu cu altitudini mici și cu peisaje demne de rețelele de socializare.

Fosta adversară a Simonei Halep, imagini unice

Jelena Ostapenko (29 ani) este cunoscută pentru duelurile verbale pe care le are cu adversarele sale. Una dintre cele mai cunoscute sportive pe care le-a întâlnit pe teren este Simona Halep (34 ani). Cele două s-au confruntat în repetate rânduri, în 2017 reușind să o învingă pe româncă în finala turneului Roland Garros.

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Succesul a venit la pachet și cu momente neobișnuite, letona precizând că i-a fost destul de greu să gestioneze popularitatea crescută. Pe de altă parte, puțini știu că în prezent. Acest lucru a fost observat în sferturile turneului de la Roma 2026, unde fosta iubită a lui Alexandru Țiriac a câștigat.

Ulterior, . Când nu este pe teren jucătoarea din Letonia călătorește destul de mult și apare în ipostaze inedite. Întoarsă în orașul natal, Riga, tenismena a luat pe toată lumea prin surprindere cu îndrăzneala sa. A apărut într-o ținută transparentă.

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Îmbrăcată cu un costum de baie și o rochie care a lăsat la vedere multă piele Jelena Ostapenko i-a cucerit pe cei care o urmăresc în online. De asemenea, jucătoarea s-a protejat de soare cu o pălărie albă și o pereche de ochelari. Fotografiile au fost realizate pe marginea unui râu, în fundal putându-se vedea numeroase skijet-uri.

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„O mică privire din săptămâna mea acasă”, a notat șatena, în dreptul pozelor de pe Instagram. În una dintre acestea le arată fanilor prânzul pe care l-a savurat alături de prietenii săi. Tânăra are un număr mic de fani, dar aceștia o complimentează frecvent și îi lasă constant mesaje. Unul dintre ei a numit-o „regină”.

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Cum a trăit tenismena finala în care a învins-o pe Simona Halep

Anul 2017 i-a adus sportivei din Letonia un mare succes. Jelena Ostapenko a fost una dintre cele mai mari surprize din tenisul mondial. Astfel, a ajuns până în finala de la Roland Garros. Nimeni nu se aștepta să câștige în fața Simonei Halep. La momentul respectiv, românca era considerată cea mai bună jucătoare pe zgură.

„Ca persoană, dacă aş fi câştigat un Grand Slam când aş fi fost ceva mai matură, cu siguranţă că aş fi gestionat lucrurile altfel. Să o înving pe Halep în finală de Roland Garros la 20 de ani m-a pus într-o situaţie frumoasă, dar complicată: mi-a luat câţiva ani să mă obișnuiesc cu ceea ce s-a întâmplat.

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Provin dintr-o ţară mică şi să câştig un turneu de o asemenea anvergură provenind dintr-o ţară precum Letonia vine la pachet cu o serie de alte lucruri. Evident, e fantastic, dar peste noapte devenisem o jucătoare de top 5 WTA, toţi îmi acordau o atenţie mult mai mare.

Când mă întorceam în Letonia, eram în centrul atenţiei tuturor. Pe de-o parte, a fost un sentiment extrem de plăcut, dar, din alt punct de vedere, a fost foarte dificil, pentru că mi-am pierdut concentrarea. Nici la antrenamente nu simțeam că mai sunt conectată 100%.

Am avut nevoie de foarte mult timp să proceseze tot ce se întâmplă cu mine şi să mă obișnuiesc cu noul statut”, a dezvăluit Jelena Ostapenko, la 9 ani de la finala istorică în care a învins-o pe Simona Halep. Declarația sa a avut loc în podcastul realizat de Australian Open, conform .