Ipostaza inedită în care s-a pozat Paula Badosa alături de sora sa mai mică. Tenismena face furori cu formele sale

Accidentările repetate i-au oprit progresul profesional, dar Paula Badosa demonstrează că are multă voință. E focusată pe carieră, dar și pe contractele de imagine pe care le semnează cu diferite branduri. Iată care este ipostaza inedită în care s-a pozat tenismena alături de sora sa mai mică.

Paula Badosa, imagini speciale cu sora mai mică cu 10 ani

Le desparte o diferență de vârstă de 10 ani, dar asta nu înseamnă că nu sunt cele mai bune prietene. Paula Badosa (28 ani) și sora sa mai mică, Jana (18 ani) nu sunt doar rude de sânge, ci și două persoane care se completează de minune. Ambele sunt pasionate de același sport pe care îl și practică.

Sunt de nedespărțit și apar adesea în imagini speciale pe social media, după ce în urmă cu puțin timp jucătoarea de tenis a dezvăluit A trecut prin momente grele, familia reușind să o susțină în acest proces complex de vindecare care continuă și în ziua de azi.

Recunoaște că după multiplele accidentări. Cu toate acestea, tenismena a hotărât să lupte, dovadă că este prezentă la Miami Open. În afara terenului are grijă să onoreze toate contractele pe care le-a semnat în ultima perioadă.

Una dintre colaborările care îi aduce venituri considerabile în conturi este alături de sora sa. Cele două au apărut într-un fel unic pe rețelele de socializare, pozând pentru o firmă producătoare de costume de baie și lenjerie intimă. Compania pregătește încă de pe acum campania pentru vara lui 2026.

Fotografiile spectaculoase o surprind pe Paula Badosa pe o stâncă. Prin această campanie publicitară sportiva arată că a pus cariera pe plan secund și că este interesată să câștige bani de pe urma felului în care arată. Și chiar are toate motivele să facă asta pentru că se bucură de o siluetă de vis.

Ce relație are Paula Badosa cu sora sa, Jana

Paula Badosa și sora sa mai mică, Jana Badosa, se înțeleg foarte bine. Jucătoarea de tenis îi lasă în fiecare an un mesaj special de „La mulți ani!” în mediul virtual, când scoate la iveală momentele plăcute pe care le-au trăit împreună și amintirile comune.

„Fie ca această zi specială să fie plină de iubire, râsete și amintiri de neuitat. Pe măsură ce pășești în acest nou capitol al vieții, îți doresc să găsești oportunități nesfârșite, fericire sinceră și curajul de a-ți urmări visele fără teamă.

Continuă să strălucești cu acel zâmbet frumos și căldură care luminează fiecare cameră. Îți doresc toate cele bune în călătoria ta ce urmează. Bucură-te de fiecare clipă – o meriți!”, este urarea lăsată în 2025 de sportivă către sora sa, pe .

Jana Badosa și-a arătat, de asemenea, sentimentele pentru blondină. Într-o postare din mediul online a subliniat că sunt „două suflete, o singură inimă”. Mai mult decât atât, adolescenta a transmis că jucătoarea de tenis va rămâne pentru totdeauna confidenta sa, precum și cel mai apropiat prieten.