Ipostaza surprinzătoare în care a apărut Sorana Cîrstea. Partenerul său de viață, Alexandru Țiriac, nu a văzut-o așa

Sorana Cîrstea este o prezență discretă pe social media, însă de data aceasta a apărut într-o ipostază surprinzătoare. Nici măcar partenerul său de viață, Alexandru Țiriac, nu a văzut-o așa. Cum au reacționat internauții.

Ipostaza surprinzătoare în care a apărut Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac formează un cuplu care nu se afișează foarte des. Pe rețelele de socializare imaginile cu cei doi împreună sunt rare, dar de data aceasta fiul lui Ion Țiriac va rămâne uimit.

Sportiva în vârstă de 35 de ani a fost filmată într-o ipostază surprinzătoare. A făcut senzație în bucătărie, perioada aceasta fiind prezentă în Coreea de Sud, unde se desfășoară WTA Korea Open, turneu de categoria WTA 500.

Cu această ocazie, tânăra a dorit să afle cât mai multe informații despre cultura locală. Nu a stat deloc pe gânduri când a vrut să afle secretele din bucătăria coreeană, unde a pregătit un preparat adorat de multă lume.

Îndrumată de un bucătar profesionist și echipată corespunzător, Sorana Cîrstea a făcut kimbap. Acesta este un fel de mâncare realizat din orez gătit, legume și pește care se rulează în gim, niște foi de alge marine uscate.

Sorana Cîrstea, lăudată pentru kimbap

A ținut cont de toate sfaturile primite de la chef-ul coreean și când a fost vorba de tăierea preparatului în felii de dimensiuni mici. În plus, Sorana Cîrstea a primit aprecieri pentru rezultatul final, care a fost savurat pe loc de sportivă.

„N-arată deloc rău! Cred că este un rulou foarte frumos”, este afirmația pe care a făcut-o bucătarul la adresa jucătoarei de tenis din România, conform unei filmări postate de WTA pe contul de Instagram.

„Mulțumesc”, a fost răspunsul oferit de sportiva care s-a bucurat din plin de această oportunitate. Cu siguranță, , Alexandru Țiriac a fost încântat pentru că nu a văzut-o niciodată în felul acesta.

De asemenea, iubitorii tenisului au lăsat numeroase comentarii după ce au urmărit clipul cu Sorana Cîrstea. „Amuzantă și firească”, a notat o persoană, în timp ce alta i-a transmis că este o activitate excelentă de practicat în Seul.

Cine este Sorana Cîrstea

Sorana-Mihaela Cîrstea s-a născut pe 7 aprilie 1990, în București. Jucătoarea profesionistă de tenis din România este fiica lui Mihai și a Lilianei, originari din orașul Târgoviște. Sportiva are un frate mai mic, Mihnea.

A început să practice tenis îndrumată de către mama sa pe când avea doar 4 ani. Cea mai bună clasare a sa la simplu a fost locul 21 mondial, pe 12 august 2013. În schimb, la dublu cea mai înaltă poziție în clasament a fost locul 35, pe care l-a atins pe 9 martie 2009.

Printre cele mai mari realizări ale sale se numără faptul că a ajuns în sferturile de finală la Openul Franței în 2009 și US Open în 2023 și finala Cupei Rogers din 2013. De-a lungul carierei sale, Sorana Cîrstea a învins 13 jucătoare din Top 10.

Acestea sunt Jelena Janković, Anna Chakvetadze, Caroline Wozniacki, Francesca Schiavone, Sam Stosur, Vera Zvonareva, Marion Bartoli, Angelique Kerber, Petra Kvitová, Li Na, Sara Errani, Karolína Plíšková, Caroline Garcia și Arina Sabalenka.

În anul 2025, în parteneriat cu Anna Kalinskaia a câștigat primul său titlu WTA 1000 la dublu la Madrid Open, învingându-le în finală pe Veronika Kudermetova și Elise Mertens. Sportiva este considerată o jucătoare agresivă.

Stilul său de joc se concentrează în jurul loviturilor de teren rapide, plate și puternice. De obicei, Sorana Cîrstea acumulează un număr mare de puncte, reverul său fiind considerată cea mai de încredere lovitură de fond.

Cum s-au cunoscut Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac

Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac formează un cuplu de multă vreme, chiar dacă nu se afișează prea des împreună. Fiul lui Ion Țiriac o sprijină în tot ceea ce privește cariera sportivă și o încurajează la toate competițiile la care merge.

Cei doi s-au cunoscut într-un ansamblu imobiliar de lux din București, unde ambii au apartamente. Au început o relație sentimentală în ciuda faptului că între ei este o diferență mare de vârstă. Sportiva a împlinit 35 de ani, iar afaceristul are 48 de ani.

În urmă cu puțin timp jucătoarea de tenis a decis să nu mai ascundă faptul că este fericită în planul personal. A confirmat că se iubește cu fostul soț al vedetei Ileana Lazariuc, precizând că are o relație excelentă și cu milionarul român Ion Țiriac.

Mai mult decât atât, jucătoarea de tenis a subliniat că adoră să asculte poveștile pe care le-a adunat acesta de-a lungul carierei sale în sportul alb. Sorana Cîrstea este fascinată de fostul mare jucător de tenis.

Ce spune Sorana Cîrstea despre Alexandru Țiriac și familia acestuia

„Având în vedere ultimii ani, că sunt într-o relație cu băiatul dânsului, petrec destul de mult timp cu domnul Țiriac. Cu cât l-am cunoscut mai mult, cu atât sunt mai fascinată de dânsul.

Este o enciclopedie din punctul de vedere al tenisului. Ador când povestește din anii ’70, ’80, poveștile pe care le are cu Vilas, cu Becker. Cred că foarte puțină lume știe cât de mare a fost domnul Țiriac în tenisul mondial.

Îl punea pe Vilas câte 45 de minute de încălzire doar pe saltea. Îl punea la dietă. În anii ’70! Nu avea voie să mănânce dulciuri. A fost un pionier a tot ce înseamnă antrenorat, dar apoi și management.

Prin Becker i-a făcut niște contracte extraordinare și de la el s-a făcut un manual pentru ce înseamnă management. Este extraordinar de la curent cu ce se întâmplă în tenis în ziua de astăzi.

Iubesc să vorbesc despre tenis cu dânsul. Îl ascult. Toate sfaturile pe care mi le dă 100% se adeveresc sau sunt reale", a spus la un moment dat jucătoarea de tenis, Sorana Cîrstea.