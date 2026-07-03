Ipostază unică cu fiica lui Ilie Dumitrescu. Cum s-a fotografiat Mayra și care a fost sursa ei de inspirație

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Mayra Dumitrescu este tot mai vizibilă pe rețelele de socializare, mai ales de când a terminat facultatea. Descoperă în rândurile de mai jos cum s-a fotografiat după ce a scăpat de cursuri și examene. Care a fost sursa de la care s-a inspirat.

Mayra Dumitrescu, poze demne de social media

Ilie Dumitrescu (57 ani) este discret când vine vorba de viața de familie, deși face declarații despre copiii săi. Analistul sportiv are patru copii din două relații diferite. Are trei băieți și o fată, Mayra Daria, în vârstă de 20 de ani. Tânăra a absolvit în urmă cu puțin timp o facultate de prestigiu și este pregătită să mai facă încă una.

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Puțină lume știe . Frumoasa șatenă lucrează pentru o agenție de modele extrem de cunoscută în București, dovadă că imaginile sale spun de fiecare dată o poveste. Aflată în vacanță în străinătate aceasta a dorit să surprindă un cadru special și nu s-a lăsat până nu și-a atins scopul.

A luat în calcul o muză la care recurg multe persoane în ziua de azi. Platforma Pinterest este una căutată pentru poze originale și idei surprinzătoare, motiv pentru care fata fostului sportiv a decis să se inspire din fotografiile pe care le-a salvat de-a lungul timpului. Astfel, a realizat o serie de imagini de care este mândră.

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„Chiar arată ca panoul meu de Pinterest”, a scris Mayra Dumitrescu, în dreptul unei imagini de pe Instagram în care stă pe vine. Acest cadru este tot mai folosit de tinerele care nu doresc să-și expună chipul, care de obicei este ascuns de o pălărie cu boluri mari, așa cum se întâmplă în cazul șatenei. În cea de-a doua poză stă în picioare, pe margine fiind mai mulți cactuși înalți.

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„Acesta este panoul meu de Pinterest”, i-a scris un fan, pe social media. O altă persoană a adăugat că adoră pozele, iar alta a transmis: „uauuuuu”. Majoritatea au rămas surprinși plăcut de imaginația tinerei care este urmărită de peste 4.000 de persoane. are o comunitate mică în online, dar foarte frumoasă.

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Ilie Dumitrescu, laude pentru fiica sa

Ilie Dumitrescu are numai aprecieri pentru unica sa fiică. Mayra aspiră să devină actriță, la fel ca fratele ei mai mare, Toto. Cu toate acestea, își ocupă timpul liber cu o altă pasiune, moda, care i se potrivește de minune. Are toate atuurile necesare pentru a urca pe culmile succesului și poate avea o carieră în acest domeniu.

„Mayra are calități deosebite. E superprofesionistă, pot spune că a moștenit asta de la mine, e studentă la SNSPA, acum. Toto e stilat, manierat, mereu atent, profesionist și el, contează mult educația. Eu mereu am avut chestia asta, am ținut ca ai mei copii să fie educați. Te ajută foarte mult în viață.

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De aceea am și ținut să facă școala britanică. Pentru că acolo te formezi ca om, îți poți alege materiile, te învață cum să-ți găsești drumul în viață, este foarte important. Sunt mândru de toți copiii mei și mă bucur că am parte de ei”, a declarat în urmă cu 2 ani, Ilie Dumitrescu, potrivit .