Sport

Ipostaza unică în care a apărut Mihaela Cambei. Halterofila a întors toate privirile

Apariție de senzație pentru sportiva medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Imaginea cu care tânăra a încins imaginația tuturor.
Alexa Serdan
28.03.2026 | 05:45
Ipostaza unica in care a aparut Mihaela Cambei Halterofila a intors toate privirile
11 poze
Vezi galeria
Cum s-a pozat Mihaela Valentina Cambei. Sursa foto: Instagram.com
Vicecampioana olimpică de la Paris la categoria 49 kg, Mihaela Valentina Cambei, a întors privirile oamenilor cu o ipostază unică. Halterofila a uimit cu felul în care și-a făcut apariția, oamenii fiind obișnuiți să o vadă în permanență în echipament sportiv, în sala de antrenament.

Mihaela Valentina Cambei, apariție de senzație

Mihaela Valentina Cambei (23 ani) o duce de minune la scurtă vreme după ce a susținut examenul de conducere. E împlinită pe toate planurile, chiar dacă puțini știu ce s-a întâmplat cu mașina primită de la Ion Țiriac, după Jocurile Olimpice de la Paris, moment în care nu avea permis de șofer.

În afara acestui aspect se concentrează pe evoluția sa, dezvoltarea profesională fiind pe primul plan. E una dintre sportivele de elită ale României, motiv pentru care calitățile care o recomandă sunt curajul, ambiția și perseverența. Muncește din greu pentru a atinge performanțe înalte.

Cariera este importantă, dar asta nu o împiedică să iasă din zona de confort. A făcut acest pas cu o apariție de senzație prin care a încins imaginația tuturor, dar mai ales a bărbaților. Halterofila româncă a demonstrat că poate fi feminină și elegantă, în ciuda activității pe care o desfășoară.

Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul...
Digi24.ro
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram

Activitatea fizică a făcut-o să aibă o siluetă foarte bine definită, dovadă că rochiile i se potrivesc perfect. O astfel de ținută a atras atenția oamenilor. Culoarea roz a vestimentației se potrivește de minune nuanței sale de păr. Internauții au fost la doar un pas să o asemene cu celebra păpușă Barbie.

Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
Digisport.ro
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”

Prin imaginile distribuite pe rețelele de socializare, Mihaela Valentina Cambei a dorit să semnaleze un aspect notabil. Are un nou parteneriat de care este mândră. Acesta este semnat cu un producător de haine global, care a ales să folosească culori extravagante și vibrante, care nu trec neobservate.

„Colecția noastră nou-nouță, în ediție limitată. Culorile extravagante și vibrante se întâlnesc cu nuanțele fine și delicate – toate păstrând echilibrul perfect între performanță și confort. Disponibilă doar în cantități limitate – nu rata!”, este descrierea pe care o are compania, pe contul de Instagram.

Mihaela Valentina Cambei, una dintre marile sportive

E legitimată la clubul Dinamo încă de anul trecut. Mihaela Valentina Cambei a urcat treptat pe culmile succesului. În anul 2018 a cucerit medalia de bronz la 48 kg la Jocurile Olimpice de Vară ale Tineretului, organizate la Buenos Aires, Argentina.

În 2019, a câștigat medalia de argint la junioare la 49kg la categoriile smuls, aruncat și total, la Campionatele Europene de haltere juniori și U23. Evenimentul a avut loc la București. În 2021, sportiva a primit medalia de bronz la proba feminină de 49 kg la Campionatele Europene de haltere, Rusia.

De asemenea, în palmaresul său se găsește o medalia de argint la Campionatele Mondiale de haltere pentru juniori desfășurate la Tașkent în Uzbekistan. În plus, are medalia de aur la 49 de kg la Campionatele Europene de haltere juniori și U23 din 2022, desfășurate la Durrës, Albania.

A fost declarată cea mai bună din Europa, în 2023. Totodată, la Campionatele europene de la Sofia a câștigat trei medalii de aur. Prin urmare, la momentul respectiv a doborât două recorduri europene, la stilul aruncat și la total, la 49 de kg.

În același an, Mihaela Valentina Cambei a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris. E vorba de cea de la categoria de 49 kg. Mai mult decât atât, la Campionatul Mondial din 2025 a cucerit medalia de argint la total, la 53 kg, și medalia de aur la stilul smuls și medalia de argint la aruncat.

Transferul lui Nicușor Bancu, discutat de Mihai Rotaru și Giovanni Becali. La ce...
Fanatik
Transferul lui Nicușor Bancu, discutat de Mihai Rotaru și Giovanni Becali. La ce echipă a fost propus fundașul Univeristății Craiova
Costin Curelea a luat cartonaș roșu în minutul 90 din Kosovo – România...
Fanatik
Costin Curelea a luat cartonaș roșu în minutul 90 din Kosovo – România 0-1! Ce meciuri ar putea să rateze selecționerul naționalei U21. Video
Tiger Woods, implicat într-un accident rutier în SUA. Anunțul făcut de presa americană
Fanatik
Tiger Woods, implicat într-un accident rutier în SUA. Anunțul făcut de presa americană
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Derapaj uluitor la adresa lui Lucescu: 'Mircea cel golan, milițian securist, blatist'
iamsport.ro
Derapaj uluitor la adresa lui Lucescu: 'Mircea cel golan, milițian securist, blatist'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!