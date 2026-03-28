Ipostaza unică în care a apărut Mihaela Cambei. Halterofila a întors toate privirile

ADVERTISEMENT

Vicecampioana olimpică de la Paris la categoria 49 kg, Mihaela Valentina Cambei, a întors privirile oamenilor cu o ipostază unică. Halterofila a uimit cu felul în care și-a făcut apariția, oamenii fiind obișnuiți să o vadă în permanență în echipament sportiv, în sala de antrenament.

Mihaela Valentina Cambei (23 ani) o duce de minune la scurtă vreme după ce a susținut examenul de conducere. E împlinită pe toate planurile, chiar dacă puțini știu , după Jocurile Olimpice de la Paris, moment în care nu avea permis de șofer.

ADVERTISEMENT

În afara acestui aspect se concentrează pe evoluția sa, dezvoltarea profesională fiind pe primul plan. E una dintre sportivele de elită ale României, motiv pentru care a. Muncește din greu pentru a atinge performanțe înalte.

Cariera este importantă, dar asta nu o împiedică să iasă din zona de confort. A făcut acest pas cu o apariție de senzație prin care a încins imaginația tuturor, dar mai ales a bărbaților. Halterofila româncă a demonstrat că poate fi feminină și elegantă, în ciuda activității pe care o desfășoară.

ADVERTISEMENT

Activitatea fizică a făcut-o să aibă o siluetă foarte bine definită, dovadă că rochiile i se potrivesc perfect. O astfel de ținută a atras atenția oamenilor. Culoarea roz a vestimentației se potrivește de minune nuanței sale de păr. Internauții au fost la doar un pas să o asemene cu celebra păpușă Barbie.

ADVERTISEMENT

Prin imaginile distribuite pe rețelele de socializare, Mihaela Valentina Cambei a dorit să semnaleze un aspect notabil. Are un nou parteneriat de care este mândră. Acesta este semnat cu un producător de haine global, care a ales să folosească culori extravagante și vibrante, care nu trec neobservate.

ADVERTISEMENT

„Colecția noastră nou-nouță, în ediție limitată. Culorile extravagante și vibrante se întâlnesc cu nuanțele fine și delicate – toate păstrând echilibrul perfect între performanță și confort. Disponibilă doar în cantități limitate – nu rata!”, este descrierea pe care o are compania, pe contul de Instagram.

E legitimată la clubul Dinamo încă de anul trecut. Mihaela Valentina Cambei a urcat treptat pe culmile succesului. În anul 2018 a cucerit medalia de bronz la 48 kg la Jocurile Olimpice de Vară ale Tineretului, organizate la Buenos Aires, Argentina.

ADVERTISEMENT

În 2019, a câștigat medalia de argint la junioare la 49kg la categoriile smuls, aruncat și total, la Campionatele Europene de haltere juniori și U23. Evenimentul a avut loc la București. În 2021, sportiva a primit medalia de bronz la proba feminină de 49 kg la Campionatele Europene de haltere, Rusia.

De asemenea, în palmaresul său se găsește o medalia de argint la Campionatele Mondiale de haltere pentru juniori desfășurate la Tașkent în Uzbekistan. În plus, are medalia de aur la 49 de kg la Campionatele Europene de haltere juniori și U23 din 2022, desfășurate la Durrës, Albania.

A fost declarată cea mai bună din Europa, în 2023. Totodată, la Campionatele europene de la Sofia a câștigat trei medalii de aur. Prin urmare, la momentul respectiv a doborât două recorduri europene, la stilul aruncat și la total, la 49 de kg.

În același an, Mihaela Valentina Cambei a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris. E vorba de cea de la categoria de 49 kg. Mai mult decât atât, la Campionatul Mondial din 2025 a cucerit medalia de argint la total, la 53 kg, și medalia de aur la stilul smuls și medalia de argint la aruncat.