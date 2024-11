Ipostaze incendiare cu Delia. Damian & Brothers, martorii unor imagini interzise cu jurata de la iUmor.

Cea mai cunoscută trupă balcanică din România, Damian & Brothers și Delia, artista pop a momentului, au lansat împreună piesa care se anunță a fi hitul anului.

Damian & Brothers și Delia piesa hit a momentului

”Fă-ți numărul”, noua melodie în colaborare a lui Damian & Brothers și cu Delia, a adunat în numai câte ore de la postarea ei pe canalul de Youtube, aproape 100 de mii de vizualizări. Ceea ce înseamnă că publicul a primit-o cu brațele deschise.

ADVERTISEMENT

Despre melajul trupei balcanice cu Delia, dar și despre piesa care se anunță noul hit al anului, Damian Drăghici declară: „Vreau să ne dăm voie să simțim și să ne distrăm fără bariere. Piesa pe care am realizat-o împreună cu Delia, “Fă-ți numărul”, este despre distracție, petrecere și voie bună.

Când am creat Damian & Brothers acum 20 de ani, am plecat cu misiunea de a trezi fericirea și dorința de viață în fiecare dintre noi. Iar astăzi putem spune că ne îndeplinim acest obiectiv cu succes. Suntem aici să aprindem dorința de viață și petrecere pentru toată lumea. Așa că dați play și nu stați pe scaune”.

ADVERTISEMENT

încântare să lucreze împreună cu Damian și trupa lui. „Mă bucur să colaborez cu Damian & Brothers pentru o piesă care este despre distracție și energie bună. Play și enjoy!”, spune Delia.

este produsă de Șerban Cazan în studiourile HaHaHa Production, ea fiind un mix magnetic între muzica balcanică și muzica pop. Versurile sunt compuse de Delia.

ADVERTISEMENT

Damian Drăghici a făcut furori cu piesele “În stație la Lizeanu”, “S-a furat mireasa” sau “Mona”, la care a colaborat cu Smiley și Delia

Damian & Brothers, trupa balcanică înființată , a avut colaborări, de-a lungul timpului, cu cei mai cunoscuți artiști români, precum Delia sau Smiley. Aceștia au lansat hit-uri ca “În stație la Lizeanu”, “S-a furat mireasa” sau “Mona”. Aceste piese au adunat, împreună, zeci de milioane de vizualizări.

Delia deține cele mai înalte poziții în topurile muzicale cu hit-urile sale lansate în toți anii trecuți. Multe din piese sunt compuse chiar de artistă. La concertele sale de la Sala Palatului, mereu sold-out, artista oferă celor prezenți show-uri de-a dreptul spectaculoase.

ADVERTISEMENT

Printre evenimentele de top ale artistei se numără “Deliria”, “Psihedelia”, “Acadelia”. De asemenea, show-urile în aer liber de la Verde Stop Arena: “Cum era” și “Rockadelia”, “Flex”. Dar si evenimentul exclusivist “Delia’s Winter Wonderland” de la Teatrul Național din București.

Cum își încarcă Delia bateriile?

Într-un interviu recent pentru FANATIK, Delia a dezvăluit ce adoră să facă atunci când prinde câteva zile libere. Drumețiile pe munte sunt cele care o încarcă cu energie bună, deși parcurge, uneori și câte 40 de kilometri.

„A fost o vară plină de concerte și de filmări, dar m-am bucurat că de fiecare dată am reușit și să călătoresc. Mă face foarte fericită să fiu pe munte. E o combinație de adrenalină, bucurie, entuziasm, relaxare, efort fizic susținut. Și de ceva timp am început și alergările montane care îmi plac enorm. Cel mai mult cred că am mers 40 de kilometri într-o zi. Momentele speciale sunt cele în care ajungi în vârf după un traseu dificil, obositor, după clipe în care simți că nu mai poți”, mărturisea jurata de la iUmor.