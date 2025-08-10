News

Ipoteză neașteptată în cazul tragediei aviatice din Arad. Ce s-a găsit la 300 de metri distanță de epava avionului

Apar noi ipoteze în cazul tragediei aviatice din Arad în urma căreia un pilot cu experiență, dar și un pasager de doar 18 ani au murit.
Valentina Vladoi
10.08.2025 | 18:01
Ipoteza neasteptata in cazul tragediei aviatice din Arad Ce sa gasit la 300 de metri distanta de epava avionului
Care ar fi fost cauzele tragediei aviatice din Arad. Sursă foto: SAJ Arad / colaj Fanatik

Noi detalii în cazul tragediei aviatice din Arad. A fost demarată o anchetă, iar până acum au apărut câteva ipoteze neașteptate. Mai mult de atât, s-au găsit și niște obiecte la 300 de metri distanță de aeronavă.

Care ar fi fost cauzele tragediei aviatice din Arad

A trecut o zi de la tragedia aviatică din Arad. Un tânăr de doar 18 ani și un pilot cu experiență și-au pierdut viața după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit brusc. Acum, noi detalii ies la suprafață.

Există câteva ipoteze în cazul tragediei aviatice din Arad. Prima dintre ele este o defecțiune. O alta este cea în care o pasăre ar fi intrat la motor. Totodată, anchetatorii mai au pe masă și o ipoteză șocantă și anume o gaură în carlingă.

Această ipoteză a apărut în contextul în care la 300 de metri distanță de aparatul de zbor prăbușit au fost găsite obiecte personale ale pilotului. De aici apar și mai multe semne de întrebare în rândul anchetatorilor, arată observatornews.ro.

Ce au aflat anchetatorii până acum

Specialiștii din cadrul Autorității pentru Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, sunt cei care analizează nu doar epava aeronavei, ci și înregistrările discuțiilor pilotului cu cei de la sol, dar și întreaga zonă în care s-a prăbușit avionul.

Iar pentru că la o distanță semnificativă de epava avionului au fost găsite obiectele pilotului, asta ar însemna că acestea au căzut încă de când avionul se afla în aer. De aici a luat naștere și ipoteza conform căreia carlinga avionului de mici dimensiuni s-ar fi deschis în zbor.

O altă posibilă cauză a tragediei aviatice din Arad ar fi și cea conform căreia avionul ar fi lovit ceva, inclusiv o pasăre. Chiar și așa, pilotul nu a transmis nicio astfel de problemă celor de la sol.

În acest sens, anchetatorii cred că totul s-a produs rapid, pe neașteptate. Astfel, pilotul nu ar mai fi avut timp de reacție, cu atât mai mult să transmită și cele întâmplate celor de la sol.

Cât ar putea dura ancheta

Un lucru este cert și anume că ancheta ar putea fi una de durată. Chiar și așa, specialiștii din cadrul Autorității pentru Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile speră ca în câteva săptămâni si aibă măcar un raport preliminar.

În tot acest timp, la locul prăbușirii avionului au ajuns părinții și apropiații tânărului de 18 ani care a murit. Au fost aprinse lumânări și de asemenea au fost puse și câteva poze cu victima.

