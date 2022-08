Ipoteză-șoc a procurorilor în dosarul Revoluției: Moartea lui Nicolae Ceaușescu, ordonată de Ion Iliescu. Martor: ”Căutau locul execuției înainte de proces”

Ion Iliescu a pus la cale, alături de noii lideri politici post-revoluționari, uciderea soților Nicolae și Elena Ceaușescu. Informația apare în rechizitoriul din Dosarul Revoluției, fiind relatată de mai mulți martori.

Martor: ”Toate persoanele din camera de consiliu au decis împușcarea soților Ceaușescu”

Întâlnirea a avut loc pe 24 decembrie 1989, la sediul MApN, acolo unde ”grupul de decizie politico-militară din cadrul CFSN” a decis ca a doua zi să fie organizat un proces în urma căruia Nicolae și Elena Ceaușescu

Conform procurorilor, generalul Victor Stănculescu a fost desemnat să se ocupe de organizarea procesului, iar Gelu Voican Voiculescu și Virgil Măgureanu să fie observatori din partea CFSN.

”Cu privire la procesul și execuția soților Ceaușescu, îmi amintesc faptul că, în 24 decembrie 1989, seara, toate persoanele aflate în camera de consiliu a MApN au hotărât împușcarea soților Ceaușescu, motivându-se că doar în acest fel de vor liniști lucrurile în țară.

Aceste persoane au fost: Ion Iliescu, Dumitru Mazilu, Silviu Brucan, Dan Marțian, Cazimir Ionescu, Mihai Montanu, Florin Bădici, Manole Gheorghe, Mihai Lupoi, Liviu Cațichi, Gelu Voican Voiculescu, Sergiu Nicolaescu și numeroși generali, între care amintesc pe: Militaru, Stănculescu, Chițac”, a declarat martorul NP, membru FSN.

Silviu Brucan a avut ideea constituirii Tribunalului Militar Excepțional

Motivul invocat în cadrul ședinței, spun procurorii, era unul fals: , care venea din partea forțelor fidele dictatorului Nicolae Ceaușescu. În realitate, spun procurorii, scenariul teroriștilor era o diversiune pusă la cale de o parte din cei prezenți în sală, pentru a justifica uciderea lui Nicolae Ceaușescu și preluarea totală a puterii.

”Cu referire la instituirea Tribunalului Militar Excepțional, privitor la judecarea soților Ceaușescu, arăt că inițiatorul, promotorul, a fost Silviu Brucan. Acesta a fost susținut cu jumătate de gură de Ion Iliescu și aprobat, în totalitate, de generalul Militaru, Gelu Voican Voiculescu și Petre Roman.

Sarcina constituirii completului de judecată și a organizării procesului a căzut pe umerii generalului Stănculescu. De la bun început, eu nu am fost cu această inițiativă, mai ales că toți ceilalți știau de la bun început că soții Ceaușescu urmau să fie omorâți.

Despre Iliescu și Roman pot afirma că nici nu au susținut, dar nici nu s-au opus omorârii soților Ceaușescu. Cu toții știau foarte bine că procesul urma să fie doar de impresie artistică”, a arătat martorul M.M., membru al CFSN.

În 2013, Ion Iliescu a dat un interviu postului RTV în care a declarat că nu se aștepta ca Nicolae Ceaușescu să fie condamnat la moarte. „Noi ne așteptam la alt verdict, la condamnarea la viață“, a declarat Ion Iliescu.

Generalul Stănculescu căuta locul execuției, înainte de proces

Un alt martor, S.I., locotenent major la UM 01417 Târgoviște, acolo unde a fost dus Nicolae Ceaușescu, a relatat că generalul Stănculescu a indicat locul în care soții Ceaușescu urmau să fie executați încă dinaintea procesului.

”În faţa transportorului (în care se aflau soții Ceaușescu, n.r.), gen. Stănculescu a purtat o discuţie cu patru paraşutişti… i-a întrebat dacă sunt în stare să ducă la bun sfârşit sentinţa pe care o va da Tribunalul Militar Excepţional, şi anume de executare. Aceşti paraşutişti şi-au dat acordul ridicând două degete. Ulterior, col. Kemenici şi gen. Stănculescu au căutat locul unde urmau a fi executaţi(…) A urmat procesul (….)”, a povestit martorul.

Zugravul unității, pus să facă găuri în perete care să imite focurile de armă

Acesta a mai declarat că, pentru a crea impresia că unitatea a fost atacată de forțele fidele lui Ceaușescu, zugravul a făcut găuri în pereții exteriori, cu o daltă.

”Ulterior evenimentelor, din ordinul comandantului Kemenici, zugravul unităţii a executat cu dalta nişte urme pe peretele comandamentului pe care ulterior le-a acoperit cu mortar, în scopul creării aparenţei unor lovituri de gloanţe. Situaţia a fost considerată penibilă atât de mine cât şi de colegii mei de unitate”, a mai declarat militarul.

Informația apare confirmată de însuși zugravul angajat la UM 01417 Târgoviște, care a recunoscut că a participat la farsă, din ordinul comandatului unității, Andrei Kemenici.

”Acesta mi-a solicitat în mod expres să fac să pară că s-a tras în noi. Acesta nu mi-a făcut alte precizări, lăsând la latitudinea mea modul în care să acţionez. Fiind martor la evenimentele derulate, am tras concluzia că se dorea acest lucru pentru a se justifica acţiunile altor cadre militare şi consumul foarte mare de muniţie din acele zile.(….)

Nu mai reţin câte astfel de urme am creat, dar îmi amintesc că la un moment dat am fost ironizat de nişte colegi, cadre militare, aceştia întrebându-mă dacă doar până la nivelul la care ajungeam cu scara s-a tras”, a declarat martorul I.S.

Iliescu l-a sunat pe șeful unității în care a fost deținut Ceaușescu

Întreaga diversiune, spun procurorii, era orchestrată de la București. Astfel, colonelul Kemenici și-a informat subalternii că unitatea militară de la Târgoviște urmează să fie rasă de pe fața pământului dacă Nicolae Ceaușescu nu este predat, după un telefon primit de la colonelul Badea, membru CFSN Dâmbovița.

”Inclusiv Iliescu Ion a purtat o convorbire prin telefon cu comandantul UM 01417 Târgoviște, despre situația soților Ceaușescu”, se mai arată în rechizitoriu.

”Ieşind din camera lor am asistat la o discuţie telefonică a colonelului Kemenici cu Ion Iliescu, în jurul orei 19:00, prin care ultimul îi solicita să execute numai ordinele generalului Stănculescu pentru a păstra secretul operaţiunii (…) Am rămas surprinşi de faptul că atât Nicolae Ceauşescu, cât şi Ion Iliescu ne solicitau să ascultăm ordinele aceluiaşi general – Stănculescu”, a declarat și martorul T.I., locțiilor al comandatului UM 01417 Târgoviște.

Ceaușescu, despre Iliescu: ”Un spion sovietic”

O altă informație care apare ca declarație de martor este cea conform cărora Nicolae Ceaușescu l-a descris pe Ion Iliescu drept spion sovietic.

„Le-am povestit, la solicitare, soţilor Ceauşescu ce văzusem la televizor (…) Când i-am spus despre Ion Iliescu, Nicolae Ceauşescu s-a înfuriat şi a spus ”Cine mă!? Spionul ăla sovietic?” uitându-se spre Elena Ceauşescu, repezindu-se spre ea, i-a spus „Tu nu m -ai lăsat să-l termin! Acum o să ne termine el pe noi”, a relatat martorul S.I., șeful cercetării de la unitatea militară din Târgoviște.