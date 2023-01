Ipoteză-șoc în cazul de dopaj al Simonei Halep: „A fost o răzbunare a soției lui Mouratoglou!” Video exclusiv

Cazul de dopaj al Simonei Halep i-a atras atenția și lui Dumitru Dragomir, care a avansat un scenariu incredibil în .

Dumitru Dragomir, scenariu ireal în cazul de dopaj al Simonei Halep: „O răzbunare din partea apropiaților lui Mouratoglou”

o ipoteză-șoc în cazul de dopaj al Simonei Halep și nu crede că sportiva va scăpa de suspendare: „Nu are nicio șansă, pentru că lumea e așa de înfierbântată când aude de un așa mare campion că pășește greșit și vor să-l dea exemplu. Așa și cu Dani Alves”.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al LPF consideră că soția antrenorului francez Patrick Mouratoglou ar fi sabotat-o intenționat pe Simona Halep: „Dar pot să bag mâna în foc că Halep nu a luat cu bună știință ce a luat! Ori a fost o răzbunare din partea apropiaților lui Mouratoglou, a soției lui. Nu pot să dezvolt. Poate să fie și așa! Nu că nu exclud, aș accentua pe chestia asta. Da, sigur că era geloasă”.

Dragomir însă o apreciază la fel de mult pe Simona Halep și are un mesaj pentru toți cei care o susțin: „Fata asta merită tot respectul și ea și familia ei! Și-au sacrificat familia, casa, să o scoată la lumină și ea a muncit de-a rupt pământul! A făcut niște perfomanțe uluitoare pentru România”.

ADVERTISEMENT

VIDEO MAI JOS.

„Oracolul din Bălcești” e convins că va avea parte de susținerea fanilor indiferent de decizie: „Poți să cazi din cauza unei greșeli sau chiar a unei răzbunări. Să știi de la mine: dacă faci un sondaj în această țară, 95% sunt de partea ei. A, că nu poți să îi mulțumești pe toți pe pământ…”.

Dumitru Dragomir e convins însă că Simona Halep nu va scăpa de suspendare: „Nu are nicio șansă pentru că e româncă!”

Dumitru Dragomir e sigur că Simona Halep nu va fi iertată, chiar dacă se va demonstra că nu are nicio vină: „Nu are nicio șansă pentru că e româncă! E româncă și trebuie să o dea exemplu. Nu numai doi ani sau un an, și 9 luni dacă îi dă suspendare, părerea mea e că e gata”.

ADVERTISEMENT

Chiar și în aceste condiții, Halep nu va avea nicio problemă și își poate continua fără probleme viața, mai crede Dragomir: „Are cu ce să trăiască! Mai lăsați-mă cu rușinea asta! Totul se uită, totul trece! Dacă primește suspendare, primește pe linie sportivă. Nu pățește nimic! Nu mai dați voi verdicte!”.

Fostul președinte al LPF subliniază din nou că Simona Halep a fost sabotată din interior: „Eu cred că e total nevinovată! Nu că e româncă de-a mea și trebuie să țin cu ea. Nu! E total nevinovată, iar dacă a greșit, a făcut-o prin intenția altora! Păcat de doamna Halep.

ADVERTISEMENT

Eu îi zic așa pentru că este o doamnă și să nu sufere din cauza asta. Să nu cadă psihic, nu moral. Poți să intri în depresie pe viață, nu îți mai revii dacă n-ai un psihic puternic și sănătos, te distrugi”, a mai spus Dragomir, în exclusivitate pentru site-ul nostru.