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Gabi Tamaș (43 de ani) se află în centrul unui nou scandal major. Fostul internațional român a fost condus vineri în cătușe la Judecătoria de pe lângă Sectorul 3 cu propunere de arestare pentru 30 de zile după ce ar fi agresat doi bărbați. Marcel Pușcaș (66 de ani) și Sabin Ilie (51 de ani) au comentat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA situația în care se află oficialul celor de la ASA Târgu Mureș.

Marcel Pușcaș și Sabin Ilie, reacții la cald despre problemele lui Gabi Tamaș

Marcel Pușcaș a afirmat inițial că Gabi Tamaș ar fi putut să scape în cazul în care ar fi plătit o sumă importantă celor doi bărbați pe care i-ar fi agresat. „Nu e normală atitudinea lui Gabi. Eu cred că vor niște bani cei doi, nu sunt spitalizați, cred că nu e nici prima, nici ultima bătaie pe care și-o iau. Gabi Tamaș va trebui să dea banii de la Asia Express celor doi. Eventual și banii de la Târgu Mureș”, a declarat acesta la FANATIK SUPERLIGA. După ce s-a clarificat faptul că Gabi Tamaș este recidivist, fostul fotbalist a revenit cu o concluzie dură: „Cu părere de rău, are toate șansele să facă pușcărie, fiind recidivist”.

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Sabin Ilie a comentat la rândul său situația nefastă în care a ajuns . „Dacă ai fost mare fotbalist, trebuie să eviți lucrurile astea. Mie mi-e și prieten Gabi. Dacă i se întâmpla acum pentru prima oară, înțelegeam. Poate a fost jignit, dar nici atunci nu ai voie să ridici mâna”, a declarat fostul atacant.

Marcel Pușcaș, concluzie tristă despre Gabi Tamaș

Marcel Pușcaș a subliniat apoi faptul că are calități atât din punct de vedere profesional, cât și uman, însă aceste lucruri rămân în plan secund din cauza greșelilor comise de fostul fotbalist. „E păcat de el, a fost și un fotbalist bun, și un băiat destul de luminat. Ai cu cine discuta, nu e bătut în cap.

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Un coleg bun, un prieten bun, nu e bau-bau, să îl ții în arest 30 de zile. Dacă s-a trezit, știe și el că a greșit. Am avut de 3-4 ori ocazia să discut cu el și vreau să spun că e peste nivelul multor fotbaliști, ca inteligență și cultură generală”, a afirmat acesta, în exclusivitate pentru FANATIK. Gabi Tamaș și-a încheiat cariera de fotbalist în 2023 și activează momentan ca manager executiv la divizionara secundă ASA Târgu Mureș.

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