Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol. Povestea interzisă de dragoste care a dus la moarte

Tragedie pe Autostrada A1: doi tineri și-au pierdut viața sub roțile unui TIR, într-o poveste care ridică semne de întrebare între accident și sinucidere. Fata, minoră, provenea dintr-o familie normală, iar relația ei cu băiatul de 19 ani, începută pe Instagram, s-a transformat într-un refugiu emoțional care s-a sfârșit tragic.

Ce s-a întâmplat cu adevărat pe Autostrada A1: sinucidere sau tragicul accident?

Un accident teribil a avut loc marți dimineață, 19 august 2025, pe Autostrada A1 București – Râmnicu Vâlcea. Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 că, la kilometrul 41, pe sensul de mers către Pitești, un TIR a lovit doi pietoni.

La fața locului au intervenit de urgență echipajele de salvatori, care au constatat că este vorba despre un tânăr și o tânără. Din păcate, ambii au suferit răni extrem de grave, iar cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața, fiind declarat decesul acestora.

Potrivit primelor informații, că cei doi s-au aruncat îmbrățișați în fața mastodontului. Această versiune ridică ipoteza unei sinucideri.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au stabilit faptul că un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, în timp ce se deplasa pe autostrada A1 București – Râmnicu-Vâlcea ar fi lovit 2 pietoni care ar fi pătruns pe partea carosabilă. La fața locului s-au deplasat și echipaje medicale, care din păcate au constat decesul celor două persoane”, a transmis Poliția.

Ce spun autoritățile despre relația fetei cu tânărul de 19 ani?

În urma informațiilor vehiculate în presă, FANATIK l-a contactat pe reprezentantul DGASPC Giurgiu, Vișinel Bălan, care a făcut noi dezvăluiri despre incidentul mai sus prezentant. Conform acestuia, b , nu din Ialomița, așa cum s-a spus inițial. El a explicat că fata, minoră, a fost dată dispărută de părinți și ulterior găsită la tânăr, iar cazul era de câteva luni în atenția autorităților, existând și un dosar penal pentru suspiciuni de viol.

„Tânărul are 19 ani nu este minor. Și nu este Ialomița, este din Buzău. Cazul a ajuns în atenția DGASPC Giurgiu la solicitarea DGASPC Buzău. DGASPC Buzău ne-a rugat să o mai monitorizăm din când în când fata minoră care se află la părinți. Ea a fost identificată pe raza județului Buzău, după ce probabil părinții ei au dat-o în urmărire, că n-au mai găsit-o pe acasă. Au dat-o dispărută și au găsit-o la băiatul de 19 ani care locuiește pe raza județului Buzău.

Înțeleg că există un dosar de urmărie penală pentru suspiciuni de viol. El având 19 ani, ea pe atunci probabil 13 ani, diferența mai mare de 5 ani. Conform legii actuale actuale, orice act sexual cu un minor sub 15 ani se încadrează la viol. Toate aceste elemente compun cel mai probabil, în funcție de cum o fi decurs audierea și toate astea, un scenariu. Eu intuiesc că probabil s-au panicat, s-au speriat. Ea la momentul producerii incidentului avea 14 ani, i-a făcut în urmă cu doar câteva zile”, a declarat, pentru FANATIK, Vișinel Balan, reprezentant DGASPC Giurgiu.

Cum a influențat presiunea părinților și situația băiatului tragedia?

Oficialul DGASPC Giurgiu a subliniat complexitatea situației și contextul social delicat în care s-a produs tragedia. El a explicat că speța nu este recentă, ci că autoritățile au fost sesizate cu privire la situația în care este implică familie fetei și presiunea care s-ar fi pus asupra băiatului, care nu avea un loc de muncă.

„Eu cred că lucrurile acolo sunt mult mai complexe. Cu toții am fost sesizați, cel mai probabil, de acum câteva luni. Nu mai știu exact data, dar nu este de câteva zile. Acolo e un context social foarte delicat. Pot să fie tensiuni în familie, tendința părinților de a pune presiune pe băiat care nu avea un loc de muncă.

Băiatul totuși se mutase într-un fel la Giurgiu, în această localitate, numită Crevedia. Sunt niște analize mult mai profunde, care trebuie făcute de specialiștii. Vorbim totuși de moartea a doi tineri. Tineri care și-au pierdut viața nu doar din iubire, ci și din felul în care autoritățile judiciare au ales să instrumenteze un astfel de caz”, a mai explicat oficialul.

Cum a ajuns o relație pe Instagram să se termine tragic sub roțile unui TIR?

Bălan, a oferit noi detalii despre tinerii decedați, explicând că fata provenea dintr-o familie normală, care nu figura în evidențele autorităților ca neglijentă. Mai mult, avea surori, iar părinții erau angajați. Oficialul a precizat că tânăra l-a cunoscut pe băiat pe Instagram, iar relația dintre ei a devenit un fel de refugiu emoțional pentru ea, probabil din cauza lipsei unui echilibru. A mai subliniat pericolul acestei situații, avertizând că încercarea de a căuta sprijin în afara căminului i-a adus pe cei doi tragicul final sub roțile unui TIR.

„Părinții lucrau. Ea avea și surori. N-au ajuns în evidențele noastre ca fiind o familie care își abandonează copiii. Fata asta l-a cunoscut pe băiat, din ce înțeleg, pe Instagram. Și ce iubire s-a declanșat acolo.

Pericolul care, de altfel, pândește pe fiecare copil. Tu nu găsești un echilibru în familie și ai tendința să găsești un străin de care te și atașezi. Te duci acolo să-ți găsești echilibru, și nu găsești doar echilibru, ajungi sub roțile unui tir”, a încheiat Vișinel Balan, pentru FANATIK.