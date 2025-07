Ipoteză uluitoare despre căderea fizică a FCSB-ului: “Le dă ceva necontrolat! Să-i ducă la clinică la control pe toţi! Aveau spume la gură”

Deși pornea cu prima șansă la calificare, FCSB a fost eliminată în dublă manșă de Shkendija, ratând astfel accederea în grupele UEFA Champions League în acest sezon. După acest eșec, Dumitru Dragomir a venit cu o ipoteză surprinzătoare în legătură cu înfrângerea în fața campioanei Macedoniei de Nord.

Dumitru Dragomir, ipoteză uluitoare despre căderea fizică a FCSB-ului

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Dumitru Dragomir a venit cu o , anume că jucătorii ar lua medicamente în plus, sau deloc. Fostul șef de la LPF a și susține că Gigi Becali ar trebui să ia măsuri și să își trimită fotbaliștii la o clinică pentru un control amănunțit.

„Au fost foarte nervoși jucătorii! Faza cu nervozitatea la toată echipa spune ceva, înseamnă că le dă ceva necontrolat! Ori nu le mai dau medicamente, ori le dau în prea mare haos. Este foarte periculos, eu am condus asta și știu!

Eu nu știu dacă căderea FCSB-ului este legată de așa ceva. Eu spun că este ceva la care Gigi Becali ar trebui să trimită niște specialiști. Are o clinică, să-i trimită imediat la control pe toți. Altfel nu se explică! Ce, au uitat fotbalul?

„Nu am văzut un asemenea haos în jocul FCSB-ului niciodată! Gigi Becali trebuie să ia măsuri”

Au fost niște greșeli impardonabile la mijlocul terenului, nu a fost unul care să lege jocul. Toți dădeau bufa, bufa. A fost o mare greșeală că au jucat cu doi atacanți. Cum să-l scoți pe Tavi Popescu și să îl bagi pe Alibec, care nu e pregătit? Cum să îi dai drumul lui Ștefănescu, care era singurul mingicar de la mijlocul terenului? Restul sunt doar niște speriați.

Mi-am notat foarte multe greșeli aseară, ca să fiu pregătit. Am umplut vreo 4 pagini, nu mă mai opream! Fundașii laterali, care trebuiau să câștige jocul, nu au dat două pase bune, pentru că nu aveau cui! Ambele vârfuri de atac mergeau fie în stânga, fie în dreapta, dar în gura porții nu a stat niciunul.

Nu am văzut un asemenea haos în jocul FCSB-ului niciodată! Mi-aș dori să nu mai văd niciodată așa ceva. Se întâmplă ceva la această echipă. Să iei atâtea înfrângeri, să te bată Farul, să te bată toate, iar tu să nu iei nicio măsură? Unul singur poate lua măsuri, Gigi Becali! Gigi Becali nu are pregătirea necesară pentru a face acest lucru și astfel că MM Stoica, care este un băiat isteț, trebuie să îl convingă pe Gigi Becali de anumite lucruri. Nu a jucat niciunul perpendicular pe poartă, ci doar în lateral. Parcă erau bezmetici, nu am văzut așa ceva în viața mea!”, a declarat Dumitru Dragomir.

