ÎPS Calinic, măsuri noi pentru ritualul botezului: ”Trebuie să apelăm la logică! Se găsesc întotdeauna soluţii”

ÎPS Calinic, arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, este primul înalt ierarh ortodox care ia măsuri noi privind ritualul botezului. Acest lucru se întâmplă ca urmare a tragediei de la Suceava. Un bebeluş a murit, la începutul lunii februarie, la scurt timp după ceremonia de creştinare.

Noile reguli prevăd ca botezul de prunc să fie mereu oficiat cu asistenţa unui preot cu experienţă clericală, potrivit Adevărul.

Înainte de fiecare botez, preotul oficiant va solicita familiei bebeluşului informaţii despre starea de sănătate a bebelușului. Acesta se va interesa dacă pruncul este născut prematur, dacă suferă de anumite boli sau sensibilităţi care i-ar pune în pericol viaţa în timpul afundării în cristelniţă. În cazul în care există astfel de mențiuni, preotul va trebui să le scrie în registrul botezaţilor.

Ce spune ÎPS Calinic despre ritualul botezului? Noile măsuri au intrat în vigoare din 8 februarie

”Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului a decis o serie de măsuri noi privind desfăşurarea tainei sfântului botez şi potrivit dispoziţiei Eparhiei Argeşului, pentru a nu se confrunta cu situaţii precum cazul de la Suceava, preoţii sunt rugaţi să respecte mai multe măsuri şi recomandări.

Măsurile au intrat în vigoare de luni 8 februarie. Îndrumările practice pe care le-am întocmit cu privire la rânduiala Tainei Sfântului Botez au fost transmise parohiilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului”, a declarat ÎPS Calinic, arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, pentru Adevărul.

Conform prevederilor canonice şi celorlalte prevederi bisericeşti, taina botezului se săvârşeşte prin întreita afundare în apa sfinţită.

Pot exista excepții. În cazurile în care bebelușul are probleme medicale ori este agitat sau speriat, dacă plânge foarte tare sau dacă are sub 40 de zile, ritualul poate fi diferit.

”Săvârşirea Tainei Sfântului Botez se poate face prin turnarea de apă sfinţită, din cristelniţă, pe creştetul copilului. Procedura va consta în introducerea pruncului în apa sfinţită din cristelniţă până în zona gâtului, iar apoi preotul va turna apa sfinţită, de trei ori, peste capul copilului”, a precizat arhiepiscopul Calinic.

„Trebuie să apelăm la logică! Se găsesc întotdeauna soluţii”, a explicat ÎPS Calinic.

