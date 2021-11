ÎPS Teodosie, ”citit” de Arsenie Boca? Sfântul Ardealului nu a vrut să îl vadă pe fostul colaborator al Securității

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a declarat la emisiunea „Dialog duhovnicesc“ realizată joia seara de părintele Eugen Tănăsescu, că Arsenie Boca a refuzat să îl vadă cu ani în urmă, pe când acesta încă era urmărit de organele Securității, iar ierarhul era, în fapt, colaborator al instituției represive comuniste.

Arsenie Boca nu a vrut să îl vadă pe ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a povestit că una dintre marile sale ”răni” este faptul că nu a avut ocazia să îl cunoască pe Arsenie Boca, cel considerat cel mai mare duhovnic român al secolului XX. Astfel, întrebat dacă se opune canonizării lui Arsenie Boca, ÎPS Teodosie a spus că el nu este împotriva acestui lucru, dar că suferă și acum că nu l-a cunoscut pe cel numit Sfântul Ardealului.

”Nu am nimic (împotriva canonizării lui Arsenie Boca, n. red.). Eu nu l-am cunoscut. Eu am vrut să îl cunosc şi el nu m-a primit. Atât. Eu am rămas cu o rană. M-am dus să-l cunosc şi nu m-a primit. Doar atât pot să spun“, a spus Arhiepiscopul Tomisului în emisiunea de la Radio Dobrogea.

Interesant este însă că refuzul lui , care a avut loc undeva înainte de decesul acestuia (28 noiembrie 1989), adică în perioada comunistă vine într-o perioadă în care nu se știa că ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului activa ca sursă a Securității sub numele de cod Mache.

Arsenie Boca, hăituit de Securitate

Arsenie Boca a fost unul dintre cei mai hăituiți duhovnici din România, fosta Securitate arestându-l în repetate rânduri sub diverse pretexte, printre care și apartenența la mișcarea legionară. Arestat prima oară în 1950 de autoritățile comuniste, Arsenie Boca a ajuns în beciurile securității și torturat în repetate rânduri, el fiind reținut și în anii 1950, 1951, 1953, 1955, 1956, iar în 1959 i s-a interzis să mai slujească.

Mai mult, Arsenie Boca a ajuns la Canal, iar apoi a fost arestat la arestat la Timișoara, Jilava, Oradea, iar după ce i s-a interzis să mai slujească, a pictat până la pensionarea sa, în 1968, fiind, tot timpul, supravegheat de Securitate.

Arsenie Boca a murit pe 28 noiembrie 1989, la Sinaia, dar a fost înmormântat la Mănăstirea Prislop, conform dorințelor sale, mănăstirea în Țara Hațegului fiind cea la care fusese stareț și care, acum, este loc de pelerinaj pentru sute de mii de oameni. Mai mult, acum doi ani, Mitropolia Ardealului a făcut primii pași pentru canonizarea lui Arsenie Boca.

“Joi, 5 septembrie 2019, la sediul Episcopiei Devei şi Hunedoarei, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, s-au desfăşurat lucrările şedinţei Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. În cadrul şedinţei Sinodului mitropolitan, ierarhii prezenţi au luat act cu aprobare de dosarul de canonizare întocmit de Comisia specială teologică mitropolitană pentru canonizarea Părintelui Arsenie Boca”, se arata în comunicatul de presă al Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, colaborator al Securității

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a recunoscut că a fost colaborator al Securității, numele său de cod fiind Mache.

“Subsemnatul Petrescu Macedon, fiul lui Procopie si al Elisabetei, nascut la 12 decembrie 1955 in localitatea Vatra-Dornei, judetul Suceava, ma angajez sa nu divulg fata de nimeni faptul ca am fost de acord cu organele de Securitate privind colaborarea cu acestea in problemele de interes major ale statului nostru. 29 septembrie 1987. Dat in fata mea V. Crainiceanu”, se arată în angajamentul luat de ÎPS Teodosie față de organul de represiune comunist.

Mai mult, în ultimii ani, ÎPS Teodosie a avut o serie de derapaje care au stârnit scandaluri uriașe în lumea bisericii din România, subiectele predilecte fiind rolul femeii în societate și epidemia de COVID-19.

Derapajele lui ÎPS Teodosie

”Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă pentru că ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur că dacă n-ar fi fost păcatul, nu astfel s-ar înmulţit neamul omenesc, ci prin puterea cuvintelor dumnezeieşti care le-a zis înainte de păcat: creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi Pământul.

Ei nu îşi cunoşteau intimităţile înainte de păcat, erau îmbrăcaţi în har strămoşii noştri şi atunci luaţi ceea ce v-am spus, femeii i s-a spus ”În dureri vei naşte fii”. Dacă nu păcătuia, nu ar fi născut în dureri”, spunea Arhiepiscopul Tomisului despre femei.

Nici subiectul COVID-19 și vaccinarea nu au scăpat de anatemele Arhiepiscopului Tomisului, acesta fiind un coronasceptic declarat.

”Sunt în fiecare zi surprize pentru că trebuie să fie pregătiţi oamenii, sunt oameni cu anumite afecţiuni care datorită vaccinului, iată, cedează, unii mor, alţii paralizează şi trebuie să fim atenţi. Noi nu suntem medici ca să recomandăm vaccinul. Ar fi o depăşire a cunoştinţelor şi atribuţiilor noastre”, explica