ÎPS Teodosie, declarație controversată privind educația sexuală: ”Nu poți să-i dai copilului cuțitul să se joace, că se va răni”

Subiectul educației sexuale în școlile, unul care a născut multe dispute în spațiul public, nu avea cum să fie evitat de ÎPS Teodosie.

Arhiepiscopul Tomisului se declară ferm împotriva unei astfel de inițiative. Acesta a spus, la un post de radio local, referindu-se la o astfel de materie, că ”Nu poți să-i dai copilului cuțitul să se joace, că se va răni”.

se evidențiază cu o nouă poziție controversată față de un subiect extrem de sensibil. Prelatul critică ideea introducerii educației sexuale în școli.

În opinia lui Teodosie, ”nu poți să-i dai copilului cuțitul să se joace, că se va răni”. Acesta este de părere că, prin această inițiativă, ”Minorii au drepturi de majori, este o anomalie”.

”Nu mai sunt criterii după vârstă. Minorii, care totdeauna au fost tutelaţi de părinţi sau de tutorii lor, care nu aveau părinţi, acum se ridică această tutelă şi acest drept al părinţilor . Elevii minori au drepturi de majori. Este o anomalie.

Nu poţi să îi dai copilului cuţitul să se joace, că el se va răni şi de la aceste lucruri pe care nu le înţeleg şi care pot fi folosite instinctual şi părinţii până acum i-au păzit pe copii să nu îşi dezvolte nişte instincte fiind minori, care ar putea să le aducă mari prejudicii morale şi structurale, sigur elevii sunt lăsaţi fără o tutelă

Asta este imposibil de acceptat, astfel încât aş vrea ca toţi educatorii, psihologii, oamenii de credinţă, oamenii de bun simţ, oamenii care cred într-o minimă morală, cum era şi domnul Pleşu cu Minima Moralia, să îşi spună cuvântul acum pentru că societatea noastră are nevoie de înţelepţi.

Fără înţelepţi, fără oameni luminaţi societatea noastră intră în degringoladă”, a afirmat Arhiepiscopul Tomisului, într-o emisiune la .

ÎPS Teodosie, mai multe declarații controversate în acest an

Nu e prima oară când Arhiepiscopul dobrogean se remarcă printr-o declarație controversată în acest an. La jumătatea lunii iunie, spunea că la ortodocşi ”vine lumina” şi aghiazma se păstrează proaspătă, în timp ce la romano-catolici nu.

Anterior, în luna mai, ÎPS Teodosie a fost criticat pentru un derapaj la adresa rolului femeii în biserică. Arhiepiscopul Tomisului a explicat atunci de ce femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul. Înaltul prelat afirma că lipsa femeilor din funcțiile important ale BOR nu are deloc de a face cu o discriminare.

Înalt Prea Sfințitul spunea că aceasta este condiția ei şi că femeia ”nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale”. Arhiepiscopul mai spunea că ”Ea (n.r. femeia) a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă”.