ÎPS Teodosie, fost colaborator al Securității, cu o avere de milioane de euro. Arhiepiscopul Tomisului, serie de derapaje fără precedent!

ÎPS Teodosie a recunoscut în trecut că a fost colaborator al Securității. FANATIK îți spune cum a ajuns la o avere de milioane de euro arhiepiscopul Tomisului, un personaj destul de controversat în ultima perioadă. De altfel, acesta a avut o serie de derapaje zdravene.

Înaltul Prelat nu a ezitat o clipă și a transmis că nu este discriminare faptul că femeia nu deține roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul.

Se întâmplă lucrul acesta, spune Teodosie, pentru că femeia nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale.

ÎPS Teodosie, fost colaborator al Securității și o avere de milioane de euro

”Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă”, a mai explicat arhiepiscopul Tomisului. “Nu este discriminare, este vorba de statutul bărbatului şi al femeii. Sigur că nicio femeie nu poate fi preot şi atunci e discriminare? De ce?

Pentru că aceasta este condiţia ei. Ea nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale. Cum să fie discriminare? Aceasta este femeia.

Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă pentru că ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur că dacă n-ar fi fost păcatul, nu astfel s-ar înmulţit neamul omenesc, ci prin puterea cuvintelor dumnezeieşti care le-a zis înainte de păcat: creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi Pământul.

Ei nu îşi cunoşteau intimităţile înainte de păcat, erau îmbrăcaţi în har strămoşii noştri şi atunci luaţi ceea ce v-am spus, femeii i s-a spus ”În dureri vei naşte fii”. Dacă nu păcătuia, nu ar fi născut în dureri”, a explicat Arhiepiscopul Tomisului care, în trecut, a acceptat să vorbească și despre dosarul de la CNSAS privind colaborarea cu fosta Securitate.

Cum colabora Teodosie cu Securitatea pe vremea lui Nicolae Ceaușescu

ÎPS Teodosie a explicat că nu ar fi colaborat în timpul regimului comunist “decât în probleme majore ale statului”.

„A fost o declaratie pe care a trebuit sa o dau in necesitate de situatie, intr-un sediu de militie a Capitalei. Am scris ca nu voi colabora cu securitatea decat in probleme majore ale statului.

Este ca un fel de juramant de credinta fata de tara si fata de neam. Un juramant de credinta nu de a urmari pe cineva”, a spus IPS Teodosie.

Potrivit evz.ro, dosarul “Mache” cu nr. 22227 cuprinde cinci pagini: raportul privind recrutarea sa, angajamentul propriu-zis și raportul de după recrutare.

“Subsemnatul Petrescu Macedon, fiul lui Procopie si al Elisabetei, nascut la 12 decembrie 1955 in localitatea Vatra-Dornei, judetul Suceava, ma angajez sa nu divulg fata de nimeni faptul ca am fost de acord cu organele de Securitate privind colaborarea cu acestea in problemele de interes major ale statului nostru. 29 septembrie 1987. Dat in fata mea V. Crainiceanu”, se arată în angajamentul luat de ÎPS Teodosie

Ce avere impresionantă are Arhiepiscopul Tomisului

ÎPS Teodosie a lăsat pe toată lumea cu gura căscată atunci când și-a publicat declarația de avere. Acesta deține întregul complex de la Dorna Arini, adică unul dintre cele mai luxoase complexuri bisericești din România.

Acesta are o suprafață de peste 20 de hectare și este finanțat, aproape în totalitate, de fonduri alocate de Guvern. De remarcat că, inițial, totul a fost o moștenire primită de Teodosie, moștenire lângă care s-au mai cumpărat diferite parcele.

Inițial, aici se afla o biserică, dar cu timpul au mai fost construite un hotel de trei stele, spații de producție, restaurant, sală de conferințe, dar și o bază de tratament balnear.

Mai mult de atât, în 2010, mânăstirea din Arini i-a cedat lui Teodosie un hotel, două case și 19 hectare de teren. Înalt Prea Sfințitul are și un teren intravilan la Techirghiol, de 700 de metri pătrați, obținut în 2014, în urma unei donații, dar și un teren la Vatra Dornei de 2.6 hectare, pe care l-a obținut prin cumpărare.

Câți bani are Arhiepiscopul Tomisului

Arhiepiscopul Tomisului nu stă rău deloc nici la capitolul finanțe. Acesta câștigă din salariu 176.304 lei pe an, adică aproape 14.692 lei pe lună. Nu se termină aici pentru că Teodosie încasează și 158.019 lei de la Facultatea de Teologie. Vorbim de peste 13.100 lei pe lună.

De asemenea, conform ultimei declarații de avere, ÎPS Teodosie are un cont bancar de 39.435 de euro și unul de 78.485 de lei.

ÎPS Teodosie, serie de derapaje

Arhiepiscopul Tomisului a avut mai multe ieșiri în decor. Acesta afirmat de curând și că o familie de ortodocşi a făcut un lucru greşit prin faptul că a botezat copilul unei familii de catolici şi că trebuie să se spovedească şi să se căiască pentru acest păcat.

„Mă mir că i-au acceptat catolicii. De aceea, să se spovedească şi să se caiască pentru acest păcat, să-şi primească un canon”, a precizat Înalt Prea Sfinţitul Teodosie.

Vă readucem aminte că anul trecut, arhiepiscopul Tomisului i-a spus unui român din străinătate care i-a cerut sfatul că este ”mare păcat” să mergi la o biserică catolică şi că trebuie neapărat să găsească una ortodoxă, chiar dacă este rusească sau sîrbească.

Două luni mai târziu, ÎPS Teodosie a lansat un nou atac la adresa catolicilor, criticând modul în care aceştia se împărtăşesc.

Ce spune Arhiepiscopul Tomisului despre vaccinul COVID-19

Arhiepiscopul Tomisului a refuzat în repetate rânduri, în mod deschis, să respecte restricţiile destinate prevenirii răspândirii COVID-19. Mai mult de atât, acesta nu a ezitat și a chemat oamenii la biserică, deşi aglomerările mari de persoane erau interzise.

ÎPS Teodosie a insistat și pentru împărtăşirea cu aceeaşi linguriţă în plină pandemie, argumentele sale fiind că nu împărtăşania infectează, ci gura păcătosului sau că împărtăşania este mai puternică decât orice vaccin.

Înaltul prelat a declarat că nu se vaccinează, pentru că are alergii, dar a şi afirmat că vaccinul este făcut în pripă şi că nu este obligatoriu.

“Am alergii şi nu mă vaccinez. Nu am de ce, că nu mă îmbolnăvesc. (…) Vaccinul nu este obligatoriu. Chiar l-am auzit pe domnul preşedinte şi ieri. Nu este obligatoriu şi mai ales este un vaccin care e făcut în pripă.

De aceea sunt în fiecare zi surprize pentru că trebuie să fie pregătiţi oamenii, sunt oameni cu anumite afecţiuni care datorită vaccinului, iată, cedează, unii mor, alţii paralizează şi trebuie să fim atenţi. Noi nu suntem medici ca să recomandăm vaccinul. Ar fi o depăşire a cunoştinţelor şi atribuţiilor noastre”, a declarat ÎPS Teodosie.

Teodosie, contre directe cu guvernul condus de Ludovic Orban

Arhiepiscopul Tomisului i-a trimis o scrisoare deschisă fostului premier Ludovic Orban. Acesta l-a avertizat pe șeful Executivului că oamenii ar putea ieși în stradă „pentru a se putea ruga și trăi liber, fără o nouă dictatură”.

De asemenea, înaltul prelat l-a acuzat pe Orban că credincioșilor le este încălcat în mod abuziv dreptul de a se ruga „de cei care nu au frică de Dumnezeu și se închină unei științe absurde”.

Culmea, la vremea respectivă, Biserica Ortodoxă Române și purtătorului ei de cuvânt, Vasile Bănescu, nu s-au delimitat de poziția arhiepiscopului

Teodosie, critici aspre din partea intelectualilor

Fostul ministru de Externe, Teodor Baconschi, doctor în istoria comparată a religiilor la Sorbona a spus pentru Europa Liberă că IPS Teodosie are un „proiect politic radical” prin care „alimentează un deplasat complex de persecuție antiortodoxă”.

Și politologul Theodor Paleologu consideră că Sfântul Sinod ar fi trebuit să se delimiteze de anumite afirmaţii făcute de Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, în timpul pandemiei.

“Nu cred că un episcop sau un mitropolit trebuie să se erijeze în medic, că nu e medic. Dacă unii au şi competenţe medicale….

În primul rând trebuie să combată aberaţiile. E vorba de rolul de învăţători ai Ortodoxiei, ei trebuie să apere Ortodoxia de aceste derive delirante, derivele antiştiinţă, conspiraţioniste, acest apocaliptism delirant. În primul rând să apere ortodoxia. Deja este mare lucru.

Sunt afirmaţii destul de grave pe care le-a făcut, că le-a făcut la nervi, că s-a supărat, posibil. Eu voi căuta întotdeauna scuze când e vorba despre un ierarh. Dar a spus nişte lucruri care au rămas spuse şi ar fi trebuit clarificate în vreun fel.

Cred că în primul rând ierarhii noştri, preoţii, teologi, profesorii trebuie să apere ortodoxia, să apere ortodoxia de aceste derive pseude-ortodoxe”, a mai afirmat Paleologu.