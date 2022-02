Fundația lui IPS Teodosie a făcut 1,8 milioane de euro din hotelul cu spa de la mănăstire. Arhiepiscopul Tomisului e administrator la o firmă de turism

Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, este considerat unul dintre cei mai bogați și mai influenți oameni din Biserica Ortodoxă Română. IPS Teodosie s-a dovedit o ”nucă tare” inclusiv pentru Patriarhul Daniel, care l-a criticat public pe acesta din cauza unor ”probleme de natură administrativă, economică și de disciplină canonică și educațională”.

Macedon Petrescu, pe numele de ”mirean”, s-a născut în satul Gheorghițeni, comuna Dorna-Arini, județul Suceava. În 1999, înainte să fie numit Arhiepiscop, el a primit moștenire de la părinți, un hectar de teren. Teodosie a donat terenul pentru ca aici să se ridice o mănăstire cu hramul ”Acoperământul Maicii Domnului”, însă Înalt Preasfințitul avea planuri și mai mari.

IPS Teodosie a ridicat un hotel cu spa lângă mănăstirea din Dorna Arini

Începând cu anul 2003, Teodosie , a unui pavilion administrativ și a altor spații. Banii pentru construcții au venit din donații, care au fost atât de generoase încât s-au mai achiziționat câteva hectare de teren, în împrejurimi. Într-un final, aici a răsărit o bază de agrement în toată regula, cu hotel de 3 stele și spa.

În 2010, mănăstirea îi cedează lui IPS Teodosie hotelul, două case și un teren, iar acestea devin activul patrimonial al noii fundații ”Sfinții Procopie și Elisabeta” (după numele părinților lui Teodosie”, conform . Printre fondatori se află Teodosie Petrescu și mai multe rude ale acestuia.

Fundația ”Procopie și Elisabeta” a avut venituri de aproape 9,3 milioane de lei (1,85 milioane euro), de la înființare (în 2010) și până în 2020. Acum 2 ani, la data ultimului bilanț, organizația a avut venituri de 595.000 lei, cheltuieli de 585.000 lei și datorii de 2,6 milioane lei. Conform FANATIK, fundația nu avea restanțe la bugetul de stat, la sfârșitul anului 2020.

Teodosie Petrescu este administrator al firmei ”Casa Elisabeta”, cu sediul la Mănăstirea ”Acoperământul Maicii Domnului”

Mănăstirea ”Acoperământul Maicii Domnului” și complexul balnear figurează la aceeași adresă, în satul Gheorghițeni, și tot aici au apărut, de-a lungul timpului mai multe societăți comerciale care au legătură cu zona turistică.

Societatea ”Casa Elisabeta SRL” îl are ca administrator pe Teodosie Petrescu în persoană. Arhiepiscopia Tomisului este asociat majoritar, cu 90%,, în timp ce Mănăstirea ”Acoperământul Maicii Domnului” deține 5% din afacere. Firma are ca obiect principal de activitate ”alte servicii de cazare”, a fost înființată în 2005, dar nu apare cu vreun bilanț financiar publicat.

O altă firmă cu sediul aici este ”Turism Dorna Arini SRL” și o are ca administrator și asociat unic pe Antonescu Viorica. Firma a fost deschisă în anul 2012 și are ca obiect principal de activitate ”facilități pentru vacanțe și perioade se scurtă durată”. Firma nu a mai depus bilanț la Ministerul Finanțelor din anul 2018, însă apare cu datorii la ANAF de peste 90.000 de lei, în decembrie 2021.

O altă firmă ”născută” la mănăstire și-a deschis o farmacie în Vatra Dornei

Tot în 2005 a apărut și ”Casa Procopie SRL” și tot la aceeași adresă, doar că, între timp, societatea și-a schimbat și sediul și obiectul de activitate. ”Casa Procopie” s-a mutat în Vatra Dornei și a dat numele unei farmacii, care pare să funcționeze foarte bine. În 2020, societatea a avut o cifră de afaceri de peste 3 milioane lei și un profit net de 35.000 de lei. Societatea este deținută de un singur asociat, Violeta Popovici, care este și administrator al firmei.

În fine, o altă firmă înființată în incinta mănăstirii a fost ”Centrul de Diagnostic și Tratament Recuperator Dorna Arini SRL” care se ocupa cu ”activități de asistență medicală ambulatorie și stomatologică”. Firma și-a schimbat sediul și s-a mutat la Eforie, iar în prezent a fost achiziționată de o altă companie de comerț cu amănuntul, cu sediul în Constanța.

Deși afacerile par să înflorească în sânul mănăstirii ctitorite de IPS Teodosie, acesta susține că nu are și nu a avut nicio legătură cu resortul bisericesc de la Dorna Arini.

IPS Teodosie: ”Sunt doar membru și președinte onorific în fundație”

Anul trecut, Arhiepiscopia Tomisului a emis un comunicat de presă prin care neagă orice implicare a lui Teodosie Petrescu în afacere.

”Arhiepiscopul Teodosie NU deţine complexul de la Dorna Arini, deşi este ctitorul acestuia. Complexul este deţinut de o Fundaţie, în care IPS Teodosie este doar membru şi Preşedinte Onorific, alături de alte 11 persoane. În plus, complexul NU are 20 de hectare, cum fals măsoară „ştirea”, ci aproximativ 1 hectar, în care se includ mănăstirea şi anexele ei. Finanţarea complexului de la Dorna Arini este exclusiv privată, NU din fonduri „aproape în totalitate de la Guvern” cum pretind mincinoşii numărători de bani ai Arhiepiscopului. Nici măcar mănăstirea sau personalul ei nu beneficiază de sprijin guvernamental, deşi ar îndeplini condiţiile legale, fiind canonic in jurisdicţia Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor”, se arată în comunicatul de presă.