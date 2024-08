ÎPS Teodosie, noi declarații controversate. Arhiepiscopul Tomisului, despre inseminarea in vitro: ”Este ceva împotriva firii”

ÎPS Teodosie continuă seria declarațiilor cel puțin controversate făcute în aparițiile sale publice, iar cel mai nou subiect abordat a fost inseminarea in vitro. Ce spune Arhiepiscopul Tomisului despre această procedură la care recurg mii de cupluri din România.

ÎPS Teodosie, întrebat dacă inseminarea in vitro este un păcat: ”Sigur este ceva împotriva firii”

În prezent, infertilitatea este un motiv de îngrijorare la nivel mondial. Statisticile spun că 10-15% dintre cupluri au dificultăți în conceperea unui copil. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a recunoscut infertilitatea ca fiind o boală care afectează atât bărbații, cât și femeile.

În România, în ultimii doi ani, Ministerul Familiei a continuat început în 2022 și a mărit plafonul pentru alocarea fondurilor dedicate procedurii, de la 2.500 de beneficiari, la 10.000 de beneficiari.

Dezvoltarea tehnologică și cercetările oferă speranță și soluții pentru cuplurile care își doresc să devină părinți. Cu toate acestea, există și voci care nu văd neapărat cu ochi buni această procedură.

Întrebat recent, la o emisiune radio, dacă inseminarea in vitro , a spus că: ”Sigur este ceva împotriva firii”.

Înaltul prelat și-a mai moderat răspunsul ulterior și a adăugat că după realizarea acestei proceduri se naşte un om, ”tot cu voia lui Dumnezeu, că fără voia lui Dumnezeu nu se naşte”.

”Sigur este ceva împotriva firii, dar trebuie să luăm două aspecte. Odată ce s-a făcut această inseminare, se naşte un om, tot cu voia lui Dumnezeu, că fără voia lui Dumnezeu nu se naşte.

Se unesc cele două elemente, elementul bărbătesc cu elementul femeiesc şi iată Dumnezeu este cel care creează sufletul. Dacă se întâlnesc seminţele femeii cu a bărbatului, sigur răsare o nouă fiinţă. Cel ce se naşte este om în regulă”, a declarat Arhiepiscopul Tomisului, la .

ÎPS Teodosie a dat ca exemplu cazul Adrianei Iliescu, femeia care a născut o fetiță când avea 66 de ani

În aceeași apariție media, ÎPS Teodosie a dat ca exemplu cazul Adrianei Iliescu. Vorbim de femeia care născut o fetiţă, atunci când avea 66 de ani, prin fertilizare in vitro.

”Când am făcut botezul fetiţei profesoarei de 66 de ani, trăia vrednicul de pomenire, Patriarhul Teoctist, şi am întrebat ‘Iată, am fost chemat’. Patriarhul a zis: ‘Este o persoană, trebuie să-i facem botezul’.

Şi iată sunt foarte bucuros că dialoghez din când în când nişte persoane deosebite. Dumnezeu i-a dat mamei ani mulţi să-şi vadă fetiţa mare crescând frumos. Şi iată vedem că rodul, dacă este de la Dumnezeu este binecuvântat şi bun”, a mai afirmat ÎPS Teodosie.