ÎPS Teodosie, noi declarații controversate despre Covid: „Vaccinul meu e împărtășania”

ÎPS Teodosie a făcut din nou o serie de declarații controversate referitoare la vaccinarea anti-Covid din România, cu toate că revenise la „sentimente mai bune” față de știință.

Clericul s-a dus joi, 21 ianuarie, alături de 50 de preoți din Constanța, pentru a dona sânge și le-a transmis oamenilor că „împărtășania e cel mai puternic vaccin”.

Așadar, Teodosie nu se teme că s-ar putea îmbolnăvi de Covid-19 pentru că e convins că va fi protejat de credință.

ÎPS Teodosie e convins că nu se poate îmbolnăvi de Covid-19

Teodosie nu a purtat mască de protecție la donare și e convins că împărtășania îl va proteja de infectare.

„Nu am şanse să mă îmbolnăvesc, pentru că slujesc zilnic și mă împărtășesc și acesta este cel mai puternic vaccin care nu poate fi niciodată combătut cu alt vaccin”, a afirmat joi, ÎPS Teodosie.

Peste 50 de preoți din Arhiepiscopia Tomisului au donat sânge și face parte dintr-un protocol încheiat între Arhiepiscopie și Centrul Regional de Transfuzie Sânge Constanța.

„50 de preoți din Arhiepiscopia Tomisului au donat sânge astăzi. Acțiunea este prima pe anul acesta și face parte din cadrul Protocolului încheiat în 2018 între Arhiepiscopia Tomisului și CRTS Constanța și Prezent la eveniment, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a subliniat că a dona sânge înseamnă a dona viață și dragoste către aproapele nostru.

La rândul ei, directoarea CRTS Constanța, Dr. Alina-Mirella Dobrotă a arătat că proiectul este o minune, colaborarea cu preoții și credincioșii fiind una deosebit de utilă și necesară. Până acum, Arhiepiscopia Tomisului și CRTS Constanța au organizat 40 de acțiuni de donare, din care au rezultat peste 2000 de unități de sânge donate”, au transmis reprezentanții arhiepiscopiei, pe Facebook.

La mijlocul lunii ianuarie, ÎPS Teodosie anunțase că are încredere în vaccinul anti-Covid, pentru că are încredere în știință.

„Sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive. Am dobândit niște cunoștințe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung. Și nu am fost informați, maine voi fi mai informat și vă voi spune. Nu că părerea, m-am documentat. Nu umblăm cu păreri, umblăm cu cunoștințe solide, știintifice”, declara Teodosie.