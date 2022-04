ÎPS Teodosie, noi declarații controversate despre Putin: “A luat ctitoriile, le-a mitraliat? Nu a făcut nimic cu ele. Sunt aceleași”

Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, se află din nou în centrul unor controverse legate de modul în care se poziționează față de Vladimir Putin și războiul început de acesta în Ucraina, notează .

Putin, un ctitor de biserici

Declarațiile care l-au adus pe , din nou, în atenția publicului românesc au fost făcute într-o conferință de presă care a avut loc miercuri, 20 aprilie 2022. El a răspuns la mai multe întrebări din partea reporterilor, printre care și una despre Vladimir Putin.

ADVERTISEMENT

Mai exact, un reporter l-a întrebat pe ierarh ce părere are despre Vladimir Putin și a făcut trimitere la o altă declarație controversată făcută de Teodosie în urmă cu câteva săptămâni.

“Spuneți-ne, vă rugăm frumos, mai pe la începutul războiului, așa, vorbeați despre Vladimir Putin că a adus foarte multe jertfe și că nu îl considerați răufăcător. Acum mai aveți aceeași părere?”, a întrebat jurnalistul.

ADVERTISEMENT

Arhiepiscopul Teodosie a răspuns la această întrebare făcând trimitere la bisericile și finanțările oferite locașurilor de cult din Rusia și din alte țări.

“Păi, ceea ce a adus a rămas! Dar ce? A luat ctitoriile, le-a mitraliat? Nu! Nu a făcut nimic cu ele! Sunt aceleași!”, a răspuns Teodosie.

ADVERTISEMENT

Alte declarații controversate ale ierarhului

ÎPS Teodosie s-a aflat în centrul atenției publice după ce, la mai puțin de două săptămâni de la începutul războiului din Ucraina pentru donațiile făcute bisericilor.

“Și de ce sa n-o spun, domnul Putin care este atât de vehiculat in zilele acestea și văzut atât de negru, nu e negru așa cum îl prezintă toată lumea. Am spus și o spun, fără frică, este cel mai mare ctitor la Sfântul Munte și la Ierusalim și în țara sa, și Putin și Medvedev sunt ctitori și am fost pe urmele lor în excursie și m-am minunat câte jertfe au făcut și noi îi judecăm ca pe niște răufăcători”, declara atunci Teodosie.

ADVERTISEMENT

Trebuie precizat că la scurt timp după aceste declarații, Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a subliniat că Teodosie nu vorbește în numele BOR.

ADVERTISEMENT

“În virtutea autonomiei eparhiale de care se bucură și pe care alege să o folosească adesea în mod original, are desigur dreptul să se exprime liber pe orice temă, fără ca asta să însemne că se exprimă în numele BOR, ci în nume strict personal. Mai ales atunci când își exprimă preferințe sau varii afinități în legătură cu anumite persoane”, explica atunci Vasile Bănescu.