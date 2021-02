ÎPS Teodosie trece la nivelul următor. Vrea să-și facă mitropolie: „Am simțit o datorie sfântă”

Planul Înalt Prea Sfințitului Teodosie de a readuce la viață vechea Mitropolie a Tomisului care funcționa în secolul al V-lea, înaintea erei noastre, începe să prindă contur. Dornic să împlinească „datoria sfântă” pe care o are, potrivit spuselor sale, față de „adevărul istoric”, acesta a depus săptămâna trecută documentația necesară și se arată încrezător într-un răspuns favorabil.

„Nu mi-am dorit să ajung nici ierarh, dar a fost chemarea lui Dumnezeu”, este răspunsul categoric oferit de înaltul prelat celor care îndrăznesc să afirme că încearcă, prin acest demers, să devină patriarh.

„Mitropolie a fost şi trebuie să fie. A fost mitropolie înainte de prima mitropolie a Ţării Româneşti, cu 1000 de ani în urmă. Şi am avut iniţiativa aceasta din 2002”, a mai spus Teodosie.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit, joi, la Palatul Patriarhiei, în prima ședință din acest an, pentru a alege episcopii vicari ai Arhiepiscopiei Iașilor și Episcopiei Devei și Hunedoarei, dar și pentru a discuta despre posibila reînființare a Mitropoliei Tomisului ca o reparație morală, la solicitarea lui ÎPS Teodosie, care invocă multitudinea de izvoare recuperate în cursul anului trecut, din arhive și biblioteci privind existența acestui lăcaș de cult pe teritoriul Dobrogei.

„Am început, am făcut demers, am înregistrat la Patriarhie, la cancelaria Sfântului Sinod, o adresă, săptămâna trecută, cu această dorinţă şi cu enumerarea argumentelor şi sigur se fac paşi în care argumentele să fie puse în lumină.

N-am fost contrazis de Preafericitul care a primit această sesizare şi sigur urmează nişte trepte. Noi nu facem mitropolia ca o fantomă dintr-o dată, ci să urmeze toate demersurile canonice care trebuie să pună în evidenţă acest scaun mitropolitan care este înscris şi în canoanele organizatorice ale sinoadelor ecumenice.

Nu că vreau mitropolie. Mitropolie a fost şi trebuie să fie. A fost mitropolie înainte de prima mitropolie a Ţării Româneşti, cu 1000 de ani în urmă. Şi așa trebuie să fie. Am avut iniţiativa aceasta din 2002.

A existat un comitet de inițiative, inițiat chiar de Petre Diaconul, marele arheolog, care le-a vorbit atât de frumos despre descoperirile Mitropoliei Vicine, care s-au dovedit a fi adevărate. La Dervent, acolo unde a vrut dânsul să fie înmormântat, au fost peste 10.000 de oameni care au venit să-mi propună acest lucru.

Acest demers a fost făcut și de profesorul Răducu a fost în 1990 primul rector al Universității Ovidius. S-a dezbătut până în 2005 și s-au spus că nu sunt destul agumente, acum fiind argumentele, mulțimea de izvoare recuperate chiar anul trecut pe baza cărora noi am înființat Academia Tomitană.

S-a pierdut acest statut pentru că teritoriul a fost ocupat. N-a mai fost stăpânire creștină ci stăpânire islamică. În secolul V, mitropolia Tomisului avea 14 episcopii sufragane, această istorie orice popor și-ar dori să o pună în lumină. Am simțit o datorie sfântă nu pentru mine ci pentru adevărul istoric.

Comuniștii au desființat episcopii. Singura Episcopie ce a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, în 1975, de statul română, datorită istoriei acestui ținut, a fost Arhiepiscopia Tomisului și a Dunării de Jos.

Pentru istorie chiar și comuniștii au reactivat și au dat titlu de Arhiepiscopie. Aici a fost Mitropolie din secolul V, înainte de a fi Arhiepiscopie Autocefală, mitropolia avea 14 episcopi”, a declarat ÎPS Teodosie.

Dobrogea este singura regiune a țării care nu are Mitropolie. În prezent, Arhiepiscopia Tomisului face parte din Mitropolia Munteniei și Dobrogei, păstorită de Patriarhul Daniel.