Sport

Iran a anunțat că nu se va deplasa în SUA pentru Cupa Mondială 2026: „Acest guvern corupt ne-a asasinat liderul!”

Ahmad Doyanmali, Ministrul Sportului din Iran, a lansat un atac virulent la adresa Statelor Unite și a anunțat că echipa națională nu va participa la Cupa Mondială din această vară.
Bogdan Mariș
11.03.2026 | 15:20
Iran a anuntat ca nu se va deplasa in SUA pentru Cupa Mondiala 2026 Acest guvern corupt nea asasinat liderul
ULTIMA ORĂ
Ministrul Sportului din Iran a anunțat că echipa națională nu va participa la Cupa Mondială. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Participarea naționalei Iranului la Cupa Mondială din acest an a fost pusă în discuție după ce SUA și Israelul au atacat țara asiatică. Pentru moment, retragerea Iranului de la turneul final nu a fost confirmată oficial, însă Ministrul Sportului, Ahmad Doyanmali, a anunțat că naționala nu va putea să participe la competiția găzduită de SUA, Canada și Mexic.

Ministrul Sportului din Iran, anunț important cu privire la Cupa Mondială

Ahmad Doyanmali a lansat un atac extrem de dur la adresa guvernului american și a precizat că echipa națională nu va participa la turneul final al Cupei Mondiale, deși a obținut calificarea. „Ținând cont de faptul că acest guvern corupt ne-a asasinat liderul, nu există condiții pentru a participa la Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT

Ne-au fost impuse două războaie în opt sau nouă luni și mii de cetățeni au fost uciși. Așadar, nu există posibilitatea de a participa. Dacă țara gazdă ar fi fost alta, comunitatea internațională ar fi reacționat cu siguranță și ar fi retras drepturile de găzduire”, a transmis acesta pentru DPA, conform Marca. Mesajul Ministrului Sportului din Iran sosește la puțin timp după afirmațiile președintelui FIFA, Gianni Infantino, cu privire la participarea naționalei asiatice.

Cine ar putea înlocui Iranul la Cupa Mondială

În cazul în care Iranul se va retrage de la Cupa Mondială din cauza războiului pornit în țară după atacul lansat de SUA și Israel, FIFA va fi nevoită să ia o decizie cu privire la echipa care ar lua locul grupării din Asia la turneul final. Principala variantă ar fi naționala Irakului, reprezentanta Asiei la barajul inter-continental din martie.

ADVERTISEMENT
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din...
Digi24.ro
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom ține cont de rolul lor

Gruparea antrenată de australianul Graham Arnold a eliminat naționala Emiratelor Arabe Unite, condusă de Cosmin Olăroiu, în ultimul baraj din Asia și va înfrunta în martie învingătoarea din partida Bolivia – Surinam pentru un loc la turneul final. Evident, contează foarte mult momentul în care Iranul și-ar anunța oficial retragerea, deoarece finala barajului inter-continental e programată pentru data de 31 martie.

ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digisport.ro
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
ADVERTISEMENT
Modelul Dacia care amenință Europa! E o lovitură totală pe piața auto. SUV-ul...
Fanatik
Modelul Dacia care amenință Europa! E o lovitură totală pe piața auto. SUV-ul e peste Kia, Hyundai, Nissan, VW sau Mazda
Dramă pentru starul din Champions League! A părăsit terenul în lacrimi după o...
Fanatik
Dramă pentru starul din Champions League! A părăsit terenul în lacrimi după o nouă accidentare și ar putea rata Cupa Mondială
Dezastru pentru Kader Keita! Procurorii cer arestarea pentru jucătorul Rapidului
Fanatik
Dezastru pentru Kader Keita! Procurorii cer arestarea pentru jucătorul Rapidului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Anghel Iordănescu, la un pas de a fi luat la bătaie de un...
iamsport.ro
Anghel Iordănescu, la un pas de a fi luat la bătaie de un fost 'tricolor': 'Nuuu, țineți-l!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!