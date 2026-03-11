Iran a anunțat că nu se va deplasa în SUA pentru Cupa Mondială 2026: „Acest guvern corupt ne-a asasinat liderul!”

ADVERTISEMENT

Participarea naționalei Iranului la Cupa Mondială din acest an a fost pusă în discuție după ce SUA și Israelul au atacat țara asiatică. Pentru moment, retragerea Iranului de la turneul final nu a fost confirmată oficial, însă Ministrul Sportului, Ahmad Doyanmali, a anunțat că naționala nu va putea să participe la competiția găzduită de SUA, Canada și Mexic.

Ministrul Sportului din Iran, anunț important cu privire la Cupa Mondială

Ahmad Doyanmali a lansat un atac extrem de dur la adresa guvernului american și a precizat că echipa națională nu va participa la turneul final al Cupei Mondiale, deși a obținut calificarea. „Ținând cont de faptul că acest guvern corupt ne-a asasinat liderul, nu există condiții pentru a participa la Cupa Mondială.

Ne-au fost impuse două războaie în opt sau nouă luni și mii de cetățeni au fost uciși. Așadar, nu există posibilitatea de a participa. Dacă țara gazdă ar fi fost alta, comunitatea internațională ar fi reacționat cu siguranță și ar fi retras drepturile de găzduire”, a transmis acesta pentru DPA, conform . Mesajul Ministrului Sportului din Iran sosește la puțin timp după .

Cine ar putea înlocui Iranul la Cupa Mondială

În cazul în care Iranul se va retrage de la Cupa Mondială din cauza , FIFA va fi nevoită să ia o decizie cu privire la echipa care ar lua locul grupării din Asia la turneul final. Principala variantă ar fi naționala Irakului, reprezentanta Asiei la barajul inter-continental din martie.

Gruparea antrenată de australianul Graham Arnold a eliminat naționala Emiratelor Arabe Unite, condusă de Cosmin Olăroiu, în ultimul baraj din Asia și va înfrunta în martie învingătoarea din partida Bolivia – Surinam pentru un loc la turneul final. Evident, contează foarte mult momentul în care Iranul și-ar anunța oficial retragerea, deoarece finala barajului inter-continental e programată pentru data de 31 martie.