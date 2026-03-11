Iran a anunțat că nu se va deplasa în SUA pentru Cupa Mondială 2026: „Acest guvern corupt ne-a asasinat liderul!”

Participarea naționalei Iranului la Cupa Mondială din acest an a fost pusă în discuție după ce SUA și Israelul au atacat țara asiatică. Pentru moment, retragerea Iranului de la turneul final nu a fost confirmată oficial, însă Ministrul Sportului, Ahmad Doyanmali, a anunțat că naționala nu va putea să participe la competiția găzduită de SUA, Canada și Mexic.
Ahmad Doyanmali a lansat un atac extrem de dur la adresa guvernului american și a precizat că echipa națională nu va participa la turneul final al Cupei Mondiale, deși a obținut calificarea. „Ținând cont de faptul că acest guvern corupt ne-a asasinat liderul, nu există condiții pentru a participa la Cupa Mondială.
Ne-au fost impuse două războaie în opt sau nouă luni și mii de cetățeni au fost uciși. Așadar, nu există posibilitatea de a participa. Dacă țara gazdă ar fi fost alta, comunitatea internațională ar fi reacționat cu siguranță și ar fi retras drepturile de găzduire”, a transmis acesta pentru DPA, conform Marca. Mesajul Ministrului Sportului din Iran sosește la puțin timp după afirmațiile președintelui FIFA, Gianni Infantino, cu privire la participarea naționalei asiatice.
În cazul în care Iranul se va retrage de la Cupa Mondială din cauza războiului pornit în țară după atacul lansat de SUA și Israel, FIFA va fi nevoită să ia o decizie cu privire la echipa care ar lua locul grupării din Asia la turneul final. Principala variantă ar fi naționala Irakului, reprezentanta Asiei la barajul inter-continental din martie.
Gruparea antrenată de australianul Graham Arnold a eliminat naționala Emiratelor Arabe Unite, condusă de Cosmin Olăroiu, în ultimul baraj din Asia și va înfrunta în martie învingătoarea din partida Bolivia – Surinam pentru un loc la turneul final. Evident, contează foarte mult momentul în care Iranul și-ar anunța oficial retragerea, deoarece finala barajului inter-continental e programată pentru data de 31 martie.