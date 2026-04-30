Iran a primit o nouă lovitură! Oficialii federației nu au mai ajuns la congresul FIFA după ce au trăit un șoc pe aeroport

Delegația Iranului a părăsit Canada după un incident pe aeroportul din Toronto, unde a acuzat un tratament „inadecvat”. Oficialii nu au mai ajuns la Congresul FIFA.
Alex Bodnariu
30.04.2026 | 10:11
Incident tensionat înainte de Congresul FIFA. Delegația Iranului trebuia să participe la reuniunea oficială organizată la Vancouver, dar nu a mai ajuns acolo. Oficialii iranieni s-au oprit pe aeroportul din Toronto, unde spun că au fost tratați „inadecvat”. După acest episod, au decis să plece din Canada și să nu mai participe la congres.

Totul s-a întâmplat la controlul de frontieră. Delegația, condusă de Mehdi Taj, avea vize valabile pentru eveniment. Cu toate acestea, iranienii susțin că au fost supuși unor verificări dure și unor discuții considerate ofensatoare. Ei spun că situația a depășit limitele normale și au preferat să se întoarcă acasă, după cum informează Reuters.

Autoritățile canadiene nu au oferit detalii clare despre caz. Au invocat regulile de confidențialitate și nu au comentat punctual incidentul. Există însă un detaliu important. Canada consideră Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (Islamic Revolutionary Guard Corps) drept organizație teroristă. Orice persoană asociată cu această structură poate avea probleme la intrarea în țară. Mehdi Taj are legături anterioare cu această structură.

FIFA a anunțat că Iranul va juca la World Cup

Relațiile dintre Iran și statele occidentale sunt tensionate în continuare. S-a pus problema înlocuirii echipei naționale a Iranului cu o altă reprezentativă de seniori la Campionatul Mondial, însă FIFA a anunțat că acest scenariu nu va fi luat în calcul, întrucât asiaticii au obținut calificarea pe teren.

Totuși, faptul că delegația Iranului nu a fost prezentă la un congres desfășurat într-o țară care organizează Cupa Mondială ridică semne de întrebare. Rămâne de văzut cum vor reuși jucătorii la vară să gestioneze deplasările și dacă vor putea ajunge fără probleme dintr-un stat în altul.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!