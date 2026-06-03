Iran, anunț important cu o săptămână înainte de startul Cupei Mondiale. Ce se întâmplă după conflictul cu SUA

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Deși a fost una dintre primele echipe calificate, participarea Iranului la Cupa Mondială este pusă sub semnul întrebării de când a început conflictul cu SUA și Israel. Cu doar o săptămână înainte de începerea turneului final a venit un prim semn bun.

Iran a obținut vizele pentru Mexic înaintea Cupei Mondiale

Ambasadorul Iranului în Turcia, acolo unde naționala asiatică pregătește participarea la Cupa Mondială, a anunțat că delegația a primit viza de intrare în Mexic. Conform , iranienii i-au convins pe oficialii de la FIFA să le permită să își schimbe baza de pregătire pe timpul turneului final de la Tucson, Arizona, în Tijuana.

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”Vizele jucătorilor iranieni au fost eliberate în 48 de ore, fără ca aceștia să se prezinte personal și fără a li se lua amprentele digitale la Ambasada Mexicului”, a declarat ambasadorul Mohammad Hassan Habibollahzadeh.

Iranienii vor rămâne în Mexic pe durata fazei grupelor de la Cupa Mondială și vor face naveta în SUA pentru meciurile din faza grupei. Deocamdată, jucătorii din naționala Iranului nu au primit vize de intrare în Statele Unite, dar FIFA face eforturi pentru a rezolva situația.

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Iran, meci cu porțile închise înaintea Cupei Mondiale

Echipa națională a Iranului se pregătește de mai multă vreme pe teritoriul Turciei și a jucat și trei meciuri amicale: înfrângere cu Nigeria și victorii cu Costa Rica și Gambia. Formația iraniană va susține un ultim joc de pregătire joi, 4 iunie, în Antalya, împotriva reprezentativei statului Mali.

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”Având în vedere importanța meciului amical al echipei naționale de fotbal a Iranului împotriva Mali și în conformitate cu obiectivele tactice ale antrenorului principal, meciul de mâine va avea loc cu porțile închise și fără prezența presei”, au anunțat iranienii.

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Delegația Iranului urmează să părăsească Turcia sâmbătă, 6 iunie, cu destinația Spania. De acolo se va face deplasarea către Mexic, unde jucătorii sunt așteptați să ajungă duminică dimineața.

Mesajul SUA pentru Iran

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a precizat că Washingtonul nu are nicio problemă cu intrarea echipei iraniene în țară, dar nu va permite oficialilor sau personalului cu legături cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) să îi însoțească.

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”Ceea ce nu vom permite este ca ei să includă în delegația lor o grămadă de oameni despre care știm că nu au nicio legătură cu sportul și au legături cu IRGC sau lucruri de acest gen, așa că vom urmări acest lucru foarte atent”, a spus Rubio.

Atât SUA, cât și Canada, care găzduiesc Cupa Mondială împreună cu Mexicul, clasifică IRGC drept ”entitate teroristă”. , de la sfârșitul lunii aprilie, din cauza legăturilor sale cu forțele militare de elită.

Programul Iranului la Cupa Mondială

Echipa națională a Iranului a fost repartizată în grupa G la Cupa Mondială, alături de selecționatele Belgiei, Egiptului și Noii Zeelande. Iranienii ar trebui să joace toate cele trei partide pe teritoriul SUA, iar :