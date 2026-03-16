Iran, avertisment fără precedent pentru România: Bazele puse la dispoziția SUA echivalează cu o agresune militară

Oficialii iranieni au avertizat pentru prima dată România că punerea la dispoziție a bazelor militare pentru operațiuni ale SUA ar putea implica indirect țara noastră în război.

MAE iranian avertisment fără precedent pentru București

Iranul a transmis României, prin purtătorul de cuvânt al , că punerea la dispoziție a bazelor militare pentru operațiuni ale armatei SUA ar putea fi considerată o implicare indirectă în conflictul armat din Orientul Mijlociu.

”Dacă România își pune la dispoziția Statelor Unite bazele militare, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară”, a declarat Esmail Baghaei, într-o conferință de presă, potrivit .

Oficialul de la Teheran a mai transmis că este inacceptabilă și încalcă legislația internațională.

Iranul vede drept o agresiune implicarea României de partea SUA

Iranul vede deja acțiunile militare ale SUA și ale aliaților săi ca agresiune împotriva suveranității sale. Baghaei susține că orice stat care le facilitează, inclusiv prin accesul la baze, este automat considerat complice la această „agresiune”

La începutul lunii martie, România a aprobat folosirea temporară a unor baze de către forțele americane, pentru refueling, monitorizare și comunicații în contextul operațiunilor legate de Iran — iar autoritățile române au insistat că echipamentele nu sunt „ofensive” și că scopul este defensiv și în interesul securității NATO.

Oficialii români insistă că nu suntem în pericol

Oficialii de la București au insistat că operațiunile care se vor desfășura în țara noastră nu sunt ofensive și țin mai degrabă de logistică.

Președintele României, Nicușor Dan, a dat asigurări că România rămâne o țară sigură și că prezența americană în contextul conflictului din Orientul mijlociu nu reprezintă un risc de securitate pentru țara noastră.

„Nu este niciun fel de risc suplimentar. Scutul de la Deveselu există de mulți ani, iar o parte din aceste echipamente vin în completarea scutului. O prezență suplimentară americană în România este un plus de securitate, nu un minus”, a declarat Nicușor Dan.

Totuși, din perspectiva Iranului și altor critici ai strategiei SUA, această cooperare ar putea fi văzută ca un pas spre implicare indirectă în conflict, deoarece facilitarea logistică sprijină operațiunile militare ale unei părți beligerante.