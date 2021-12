Iranul scrie o pagină de istorie la Mondiale: “Am încercat mulți ani să arătăm handbalul tuturor femeilor care poartă hijab-ul islamic!”

România debutează vineri, de la ora 19:00, împotriva Iranului, la . Pentru naţionala asiatică este prima participare din istorie la un turneu final mondial.

O performanţă remarcabilă pentru o naţională care trebuie să se lupte cu inegalitatea în Iran. Multe femei sunt asuprite de regimul din ţară, politicile fiind extrem de restrictive în ceea ce priveşte comportamentul femeilor, inclusiv purtearea vălului islamic obligatoriu.

Iranul scrie o pagină de istorie în istorie la Mondiale: “După 20 de ani în care jucăm, am reușit!”

În ciuda acestor dificultăţi, Iran a reuşit calificarea pentru prima dată la un turneu final mondial, reuşind să învingă Siria într-un meci decisiv, în luna septembrie. Naţionala iraniană nu a fost niciodată nici măcar la un turneu final de juniori sau tineret.

ADVERTISEMENT

Centrul, Maryan Yousefi, a povestit ce a însemnat calificarea pentru naţionala asiatică: “Ştiam că dacă ne vom impune cu Siria, o să jucăm la Campionatul Mondial. A fost un sentiment incredibil că am câştigat. După 20 de ani în care jucăm, să ajungem la un Campionat Mondial înseamnă că toate eforturile noastre au meritat”.

Iranul a arătat un spirit de echipă impresionant în meciul cu mult mai titrata echipă a Japoniei. Naţionala iraniană a reuşit să recupereze un deficit de şase goluri la pauză şi a pierdut la doar trei goluri în faţa adversarului mult mai bine cotat:

ADVERTISEMENT

“Antrenorii noştri sunt printre cei mai buni din Iran şi au reuşit să ne ajute să progresăm cu o planificare bună şi cu antrenamente reuşite”, a spus Mozhgan Ghahremani, una dintre jucătoarele naţionalei iraniene.

Duel pentru medalii împotriva Kazahstanului în Campionatele Asiei!

Victoriile au venit împotriva naţionalei din Kuwait (38-11), Palestina (52-9) şi împotriva Iordaniei (28-22), obţinute în cadrul Campionatelor Asiei. Chiar dacă a pierdut în semifinale în faţa Coreei de Sud, echipă care a participat la Jocurile Olimpice, Iran a jucat pentru medaliile de bronz.

ADVERTISEMENT

Şi a fost un meci memorabil pentru proaspăta calificată la turneul final. Iran a întâlnit Kazahstan, alături de care se află în grupă şi la Campionatul Mondial de handbal feminin, celelalte două formaţii fiind România şi Norvegia.

“Mergem cu multă speranță în Spania și știm că va fi o experiență grozavă pentru mine și coechipierele mele”

Iranul a pierdut finala mică, 33-38 împotriva Kazahstanului, însă obiectivul a fost atins şi istoria a fost scrisă. Echipa asiatică reușea calificarea la primul turneu final mondial din istorie:

ADVERTISEMENT

“Sunt atât de mândră de colegele mele. Suntem foarte fericite. Am jucat cu inima și am avut un obiectiv: să mergem în Spania. Motivația mea cea mai mare este să marchez pentru că îmi place foarte mult să dau goluri.

Iubesc senzația asta, când se mișcă plasa porții. Grupa de la Mondiale mi se pare foarte frumoasă. Mergem cu multă speranță în Spania și știm că va fi o experiență grozavă pentru mine și coechipierele mele. Totul este foarte bine și vom încerca să arătăm un handbal bun”, a spus golghetera Shaghayegh Bapiri.

ADVERTISEMENT

Coechipiera lui Bapiri, Arezou Kiyaniara, a lăudat naționala României după ce a aflat adversarele din grupa de la Campionatul Mondial din Spania: “Știm că Norvegia, România și chiar Kazahastan, sunt echipe foarte bune și ne vom duela cu cele mai bune handbaliste ale lumii pentru prima dată. Cu siguranță vom acumula experiență”.

“Am încercat mulți ani să arătăm handbalul tuturor femeilor care poartă hijab-ul islamic”

Căpitanul Shima Zare, turneul final din Spania este mult mai mult decât participarea la competiție: “O să facem tot posibilul ca noi, fetele care poartă hijab-ul islamic, să jucăm cât mai bine. Sunt foarte fericită. Am încercat mulți ani să arătăm handbalul tuturor femeilor care poartă hijab-ul islamic. Nu ne-a fost frică să luptăm și să fim noi înșine.

Am arătat fața noastră reală și am apărut ca niște luptătoare. Am demonstrat că o echipă islamică poate să lupte cu alte formații puternice. O să participăm la Mondiale pentru prima dată, însă vom juca cu demnitate. Nu ne așteptăm să urcăm pe podium, dar vrem să fim luptătoare și să nu ne temem de echipele mari”, a declarat Zare, .

Iran, debut împotriva României la turneul final!

Debutul naționalei Iranului la Campionatul Mondial va avea loc vineri, de la ora 19:00, împotriva României. Spre deosebire de adversare, “tricolorele” nu au ratat niciodată calificarea la turneul final, fiind singura națională prezentă la toate edițiile.

“Naţionala Iranului este pentru prima dată la Mondiale. Este uşor de subestimat, dar asta ar fi o mare capcană”,